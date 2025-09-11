Kolář (TOP 09): Teď drony sestřelilo Polsko, to se nás taky netýká?

11.09.2025 18:12 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dronům v Polsku.

Kolář (TOP 09): Teď drony sestřelilo Polsko, to se nás taky netýká?
Foto: Repro X
Popisek: Europoslanec Ondřej Kolář

Pamatujete si, jak vám někteří politici říkali, že se nás válka na Ukrajině netýká? Teď drony sestřelilo Polsko, to se nás taky netýká? Dvě stě kilometrů od českých hranic, pořád nic? Fakt někteří politici třeba ti, co se rozhánějí na pódiu s křoviňákem, čekají na to, až jim šahíd padne na jeden z válců jejich domu na Ladronce? Teprve pak se nás to začne týkat? Blbost. Musíme to řešit hned.

Ale je potřeba rovnou říct, že tohle je primárně úkol pro NATO. NATO je obranná aliance, která má přesně tohle za úkol. Ptát se, jestli tam EU pošle vojáky, nedává smysl. Jediné, co můžeme jako EU udělat, je přestat tlachat o tom, co by se udělat mělo a začít něco dělat – zbrojit a pracovat tak na tom, aby až ty šahídy budou lítat výrazně blíž, na ně bylo čím střílet.

Mgr. Ondřej Kolář

  • TOP 09
  • europoslanec
Psali jsme:

Kolář (TOP 09): Španělsko balancuje na hraně antisemitských názorů
Kolář (TOP 09): Případ Jana Darmovzala vypovídá o stavu evropské diplomacie
Kolář (TOP 09): Přesně takhle totiž hybridní konflikty vypadají
Kolář (TOP 09): Chat Control? Ne, ale internet je pro děti nebezpečné prostředí

