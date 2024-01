Ale, ale, kam to Češi vyvážejí? A proč to nejde do Ruska rovnou? Ošklivá čísla pro ekonoma

reklama

„Klíčová odvětví ruské ekonomiky se přizpůsobují a v některých případech se zcela odrážejí od bezprecedentních mezinárodních sankcí uvalených kvůli válce na Ukrajině. Ruský hospodářský růst a prudká spotřebitelská poptávka, podpořená rozsáhlými vládními výdaji, umožnily tak různorodým podnikům, jako jsou banky, výrobci automobilů a letecké společnosti, najít způsoby, jak se s tím vyrovnat, a v některých případech i prosperovat, a to navzdory americkým a evropským omezením,“ upozornili analytici pro agenturu Bloomberg.

Rusku příliš neubližují ani ropné sankce a uvalení cenového stropu na ruskou ropu. To sice za rok připravilo Moskvu asi o 14 % vývozu, což je 34 miliard eur, ale očekávání byla mnohonásobně vyšší. Rusko si totiž poměrně brzy našlo nové trhy, které západní cenový strop neakceptují.

Hlavní ekonom Institutu mezinárodních financí Robin Brooks na příkladu Kyrgyzstánu ilustruje, jak Rusko obchází sankce na dovoz zakázaného zboží. „Vývoz z České republiky do Kyrgyzstánu vzrostl od ruské invaze na Ukrajinu o 1200 %. Tím se Česko dostalo před Německo (1100 %) a za Polsko (2200 %). Není to složité. Vývoz z EU do Kyrgyzstánu začal vzkvétat v březnu roku 22. Tento materiál jde do Ruska a musí být zastaven,“ apeluje Brooks.

Exports from Czech Republic to Kyrgyzstan are up 1200% since Russia invaded Ukraine. That puts Czech ahead of Germany (1100%) and behind Poland (2200%). This isn't complicated. EU exports to Kyrgyzstan began booming in Mar '22. This stuff is going to Russia and must be stopped... pic.twitter.com/3s8OsMMJhk — Robin Brooks (@RobinBrooksIIF) January 12, 2024

To, že obchod s Kyrgyzstánem těmto a dalším zemím tak razantně stoupl, je podle něj jasná ukázka obcházení sankcí a obchodu s nelegálním zbožím. „Pokud je toto zboží legální a neporušuje západní vývozní kontroly uvalené na Rusko - proč se obtěžovat s jeho odesíláním přes Kyrgyzstán? To naznačuje, že toto zboží není legitimní nebo alespoň některé z nich není. EU by měla tento obchod zastavit,“ opakuje ekonom.

Sure, but - if these goods are legitimate and don't violate western export controls imposed on Russia - why bother sending them via Kyrgyzstan? It suggests these goods aren't legitimate or at least some of them aren't. The EU should be shutting this trade down... — Robin Brooks (@RobinBrooksIIF) January 12, 2024

Na stejný problém upozorňoval i bývalý ruský oligarcha Michail Chodorkovskij, který nyní žije ve Švýcarsku a je součástí ruské exilové opozice. Ten tvrdí, že ruské drony používané na Ukrajině mají velké množství amerických, švýcarských a tchajwanských součástek. Rusku se tak podle něj daří obcházet západní sankce, a to zejména prostřednictvím prostředníků z jiných států, jako Čína a Turecko, které Rusku žádané součástky přeprodávají.

