Americké tajné služby to tvrdí, ale nečetl jsem, že by to někdo potvrdil. Obeznámený fotograf o Ukrajině

Libye, Egypt, Středozemní moře, Náhorní Karabach, východ Ukrajiny, Rusko. Nejen odtud své snímky reportoval. Dostal za ně řadu ocenění. Doma především v Czech Press Photo. Co s člověkem udělá zkušenost pozorovatele válečných konfliktů? Hostem Českého rozhlasu Plus byl fotograf Stanislav Krupař.

Během pár dní by fotograf Stanislav Krupař měl odjet na východ Ukrajiny. „V březnu bych rád stihl s mými ruskými přáteli přejet potřetí v životě Bajkal na lyžích,“ podotkl.

„O těchto přátelích, se kterými přejíždíte Bajkal, teď tedy pojedete potřetí, jste se zmínil, že jsou bezvýhradnými obdivovateli Vladimira Putina a všeho co dělá. Jak to zvládáte?“ zeptala se jej následně moderátorka.

„Úplně snadno. To není vůbec důležitý, protože pro mě mají lidi i jiné kvality, než jsou jejich politické názory. A já si dost zakládám na tom, že se přátelím s lidmi, nebo stýkám se s lidmi, kteří vidí svět i jinak nežli já a mnohdy jsou pro mě inspirativní. Ne, že by mě přesvědčili svými názory na politiku, ale umí tisíc věcí, které já neumím a rád se to od nich naučím, nebo je poslouchám," odvětil Krupař.

„Nepouštím se do velkých diskusí. Nevzal jsem si na sebe roli nějakého věrozvěsta světových názorů. Lidem naslouchám, a když už říkají něco, že se to ve mně začíná šprajcovat, tak se ozvu, ale v zásadě v Rusku nevedu nějaké debaty o tom, proč vidí svět jinak nežli já. Čert ví, jak bych ho viděl já, kdybych se v tom Rusku narodil,“ zmínil Krupař.

„Fotografie mi dává svobodu a neuvěřitelnou možnost vidět věci na vlastní oči,“ popsal svoji práci. „Konflikt na východě Ukrajiny sleduji s napětím od jeho počátku. My máme informace tajných služeb, nějaké statementy ruské strany, které říkají, že se tam nic neděje. Potom nám americké tajné služby říkají, že se tam schyluje ke konfliktu, ale já jsem nečetl relevantní zprávu reportéra, který by mi to potvrdil. Ač se cítím zakotvený v západní společnosti, ale přece nemůžu věřit tomu, co mi nakuká tajná služba jakéhokoliv státu,“ sdělil.

A jak si tedy podle něj vysvětlit, že tam nikdo nejede a že máme nedostatek přímých svědectví?

„To není otázka na mě, to je otázka na české šéfredaktory. Protože, co já vím, a já jsem na východě Ukrajiny byl nesčetněkrát od toho 14. roku, kdy ten konflikt vypukl, tak tam nebyl jediný českými redakcemi vyslaný fotograf, na tom území těch separatistických republik, nebo v místě toho konfliktu, kterého by tam ta redakce poslala. Tam byli blázni jako já nebo kluci ze Slovenska, nebo Honza Šibík, kteří tam jeli na vlastní triko, ale žádné české redakci to nestálo za to, aby tam vyslala vlastního fotografa na území separatistických republik,“ dodal Krupař.

„Zaujal mě váš rozhovor s tuším 19letou doněckou ostřelovačkou, která zmínila, že časem bude Rusko tady všude, nejen v doněcké oblasti, ale i v celé Evropě. Tohle myšlení tam mělo víc Moskvou podporovaných bojovníků?“ zeptala se následně Krupaře moderátorka.

„To bezesporu ano, ale to není jenom na těch separatistických republikách, tahle ultranacionalistická hnutí jsou v Rusku velmi často přítomná a velmi často jsou navázána až na nějakou takovou jako předkřesťanskou mystiku, obskurní, takové novopohanství, a to já jsem potkával na východě Ukrajiny v tom konfliktu z té ruské strany. Na Sibiři a po Rusku jsem blouznivců tohoto typu potkával fůru. Ale co je legrační, tak já po tomhle, po téhle reportáži, kterou jsem dělal na Donbase o té 19leté snajperce, která tam byla na té proruské straně, tak jsem se vrátil do Kyjeva na Majdan a tam měli stánek nějací ukrajinští novopohané, kteří vykřikovali, že Ukrajina by měla být od Černého moře k Baltu,“ odvětil Krupař, že mnohdy mu to skutečně přijde jako zrcadlově totožné.

Závěrem se pak fotograf vyjádřil k možnému útoku Moskvy na Ukrajinu.

„Myslím si, že Moskva zaútočit nemůže. Vladimir Putin, tak jak ho pozoruji léta, není úplný blázen, je to dobrý taktik a skvělý stratég. A kdyby to v tuhle chvíli udělal, tak mně to vůbec nedává smysl, protože teď se hraje o Nordstream, to slovo by mělo v současném ukrajinsko-ruském konfliktu zaznívat neustále, ten plynovod, který se táhne do Německa. Přes sankce, které vyhlašujeme, že Rusům neprodáme polská jablka, tak od nich prostě nakupujeme plyn a jsme na tom plynu absolutně závislí,“ zmínil.

„Přeci kdyby teď Putin napadl Ukrajinu, tak ten projekt stále neschváleného Nordstreamu půjde úplně doprčic. Z mého pohledu je lepší dát šach a počkat, až se Nordstream zprovozní – a za pár let tím, že odstaví Ukrajinu od toho transportu plynu, může dát jednoduše mat. A proč by teď dával šach mat, když teď může dát šach a mat až za pár let... Ale to jsou moje názory jenom,“ dodal fotograf Stanislav Krupař.

