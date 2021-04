Amerika! Černý gay rapper se svíjí na klíně Satanovi. Ukazuje tím utrpení menšin

reklama

Anglosaský svět má novou kontroverzi. Americký rapper Lil Nas X se pustil do náboženské tematiky svou písní „MONTERO (Call Me By Your Name)“. V kostce, rapper je za smilnění se Satanem vyhnán z ráje, sjíždí po striptérské tyči do pekla a ve finále tancuje a svíjí se Satanovi na klíně. Video, které spatřilo na portálu YouTube světlo světa 26. března, už vidělo necelých 62 milionů diváků. V stále dosti nábožensky založené Americe byla kontroverze téměř zaručená a jak píše britský Guardian, konzervativní kritici mu vyčítají, že podporuje uctívání ďábla a straší mladé diváky.

Ovšem zpěvák prý píseň vytvořil kvůli tomu, aby „normalizoval“ menšinové sexuální orientace. „Já vím, že jsme slíbili, že nikdy nebudeme ‚tenhle‘ typ gaye, vím, že jsme slíbili, že s tím tajemstvím umřeme, ale tohle otevře dveře sexuálním menšinám, aby mohly prostě a jednoduše existovat,“ napsal zpěvák dle Guardianu ve vzkazu pro „své mladší já“.

„Víte, bojím se, lidé budou naštvaní, řeknou, že něco tlačím. Ale pravdou je, že je to tak. Tlačím na to, aby lidi nestrkali nos do života jiných lidí,“ prohlásil rapper. Není asi překvapením, že se rapper hlásí ke své homosexualitě, svou orientaci veřejně potvrdil v roce 2019.

Ovšem nejde jen o případné ohrožování výchovy mládeže. Celá aféra má i svůj finanční aspekt. Rapper spolupracuje s uměleckým kolektivem MSCHF z Brooklynu. Ten vydal edici „Satanovy boty“, jak informuje web ArtNet. Jde v podstatě o upravené boty typu Nike Air Max, které rapper propaguje. Dodejme, že kolektiv už vydal edici „Ježíšovy boty“. Ježíšovy boty měly na tkaničkách krucifixy a v podrážce vodu z řeky Jordán. Satanovy boty pak mají v podrážce kapku krve (od členů kolektivu) a na tkaničce přidělaný pentagram.

Dle ArtNetu se po těchto botách jen zaprášilo, ačkoliv pár stál 1018 dolarů (cca 22 700 Kč). Ale kolektiv MSCHF si touto edicí zadělal na problémy. Ozvala se totiž firma Nike, jejíž upravené boty kolektiv prodával. Chce, aby kolektiv boty přestal prodávat a ty, které má ještě na skladu, poslal firmě ke zničení. Obrátila se na soud.

„Jakožto inovativní značka, která se snaží dělat správné věci a posouvat diskusi, víme, že ne vše, co děláme, se bude lidem líbit. Ale rozhodnutí, kterým produktům dát ‚grády‘ patří firmě Nike, ne třetím stranám, jako je MSCHF,“ je uvedeno v žalobě. „Nemáme žádné vztahy s rapperem Little Nasem X ani MSCHF. Firma Nike tyto boty nevyrobila, nepustila do distribuce, ani je nepodporuje,“ vyjádřila se firma pro New York Times.

Rapper už vypustil „omluvu“. „Tak jo, lidi. Všichni mluví o těhle botách a já chci říct...“ začíná video a pak už následuje další opakování pasáže z videa, kde se rapper svíjí Satanovi na klíně.

