Andrej Babiš ostře: Vondráčkova šaškárna. Měl mi zavolat, řekl bych mu, že je nesmysl k prezidentovi chodit

Premiér Andrej Babiš nechápe, proč předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) chodil do nemocnice za prezidentem Milošem Zemanem a zbytečně sehrál roli užitečného idiota. „Měl mi zavolat, já bych mu řekl, že čekám na termín, až to pan doktor Zavoral dovolí, pan Fiala čeká na termín, a tak je nesmysl tam chodit,“ řekl Babiš. Ten zároveň vyzval k rezignaci kancléře Vratislava Mynáře a prezidentova poradce Martina Nejedlého k vrácení diplomatického pasu.

reklama

Babiš v Rádiu Impuls několikrát zopakoval, že on jako dosluhující premiér již nebude v následujících týdnech v otázce kolem prezidenta Miloše Zemana rozhodujícím činitelem. „Dneska máme ve 14 hodin schůzku z iniciativy pana Vystrčila. Ale my jako budoucí opozice nejsme rozhodující, protože bude rozhodovat Senát a nová Sněmovna. My nejsme ti, kteří rozdávají karty, my jsme sice volby na počet mandátů vyhráli, ale ta pětikoalice se rozhodla, že bude skládat vládu,“ prohlásil Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ten za viníka celé situaci označuje hradního kancléře Vratislava Mynáře. „Podle mě hlavní problém bylo vyjadřování kancléře Mynáře, který měl mít od 13. října tu zprávu od nemocnice a informoval veřejnost v úplně jiném směru. Proto jsem ho vyzval k rezignaci, což by mohlo situaci trochu uklidnit,“ řekl Babiš.

Aktivace článku 66 Ústavy ČR o dočasném zbavení pravomocí prezidenta je podle Babiše zbytečně uspěchaná. „Pokud nová Sněmovna aktivuje ten článek 66, tak je otázka, zda je to potřeba, když je pan prezident v nemocnici 9 dní a ta jeho role nastane až někdy koncem listopadu nebo v prosinci. My už jsme v opoziční pozici a já rozhodně žádné kompetence po panu prezidentovi nechci přebírat. Ani si nemyslím, že by mi to někdo dal, ani o to nestojím. Není to potřeba. Je nutné počkat na moment, kdy role pana prezidenta nastane,“ zopakoval Babiš, že se již připravuje na práci v opozici a o prezidentské pravomoci nestojí.

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Premiér Babiš si myslí, že předseda Sněmovny Radek Vondráček neměl k prezidentovi do nemocnice chodit a že to byla chyba. „Ta šaškárna nebyla potřeba, když by se Sněmovna stejně musela v tom termínu ze zákona sejít. My máme dneska klub a tam by to měl vysvětlit, proč tam šel a mě o tom neinformoval. Udělal chybu a za tu se musí platit, proto nejspíše za nás nebude kandidátem do vedení Sněmovny. On prostě sehrál roli užitečného idiota, ale měl mi zavolat, já bych mu řekl, že čekám na termín, až to pan doktor Zavoral dovolí, pan Fiala čeká na termín, a tak je nesmysl tam chodit,“ má jasno Babiš.

Kromě Mynáře by podle Babiše měl být odstaven také prezidentův poradce Martin Nejedlý. „Já nevím, proč má diplomatický pas. Neměl by ho mít. Ráno jsem to řekl panu Kulhánkovi,“ dodal Babiš. Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) v odpoledních hodinách Nejedlého k vrácení diplomatického pasu opravdu vyzval.

Psali jsme: Puč proti Zemanovi. Pravda vyšla. Právník uhranul VIDEO ČT honila Mynáře, až to pěkné nebylo. Vteřina od zranění „Situace je vážná!“ Jiří Drahoš to musí vědět. Senátor k Zemanovi, ale kdyby jen k němu Vaše chyba! Němcová a típnutí Zemana: Jednáme v zájmu ČR

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.