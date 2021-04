Arenberger: Sputnik chce až 26 procent lidí. Chci ho tu. Mám návrh

reklama

Když prezident Miloš Zeman uváděl profesora Petra Arenbergera do úřadu ministra zdravotnictví, mluvil především o dodávkách neregistrovaných vakcín do Česka. Především o vakcíně Sputnik Již čtvrtý ministr zdravotnictví za hnutí ANO za poslední rok dal však najevo, že by byl rád, aby si ho lidé nepamatovali jen kvůli tomu, že „létá po oběžné dráze“ jako všem dobře známá sovětská družice Sputnik.

Anketa Má Babiš na vlastní pěst shánět vakcíny i vysoko nad rámec cen, které vyjednala EU? Ano 68% Ne 32% hlasovalo: 1574 lidí

„Já myslím, že to není jediný úkol, který jsem dostal a hned potom bych zase mohl odjet do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. To určitě ne. Já se určitě pokusím udělat maximum, aby si mne občané zapamatovali i jinak, než že letím po oběžné dráze,“ pravil Arenberger před kamerami ČT.

Jedním dechem však dodal, že se ruské vakcíně hodlá věnovat a chce najít cesty, jak nabídnout dosud v EU neregistrovanou ruskou vakcínu Sputnik lidem, kterým by nevadilo, že dosud nebyla prověřena Evropskou lékovou agenturou.

„Jak jsme si zjišťovali zatím orientačně, tak ten zájem je relativně veliký. Ty statistiky sice nejsou tak úplně přesné, ale zájemců se pohybuje mezi 10 až 26 procenty z těch, kteří by se chtěli nechat naočkovat. A to už je přece jenom zajímavé číslo a kdybychom je už měli naočkované, tak zase tu pandemii trochu posuneme,“ uvedl Arenberger.

Pokud by lidé souhlasili s tím, že se nechají naočkovat dosud neprověřenou vakcínou, že by se fakticky stali účastníky klinického testu této vakcíny v Česku, pak nechť tito občané Sputnik dostanou. Tak to vidí Arenberger.

S vedením Státního ústavu pro kontrolu léčiv si chce Arenberger sednout a najít způsob, jak Sputnik do Česka dostat.

Výhledově by přivítal také možnost vyrábět vakcíny v Česku, protože se může stát, že už na podzim budeme potřebovat nové várky vakcíny kvůli možné podzimní vlně koronaviru.

Ve vyjádření pro Český rozhlas uvedl že nehodlá jet hned zítra do Ruska, aby tam Sputnik koupil.

„V tuto chvíli není na stole, že bychom řekli, že zítra jedeme nakupovat do Ruska, ale abychom se podívali na dokumentaci, která je k dispozici, a posoudili co a jak. Neberu to jako prioritu číslo jedna, ale přísun vakcín je určitě důležitý a je to jediná možnost, jak se s pandemií vypořádat. Uvidíme, jaké budou možnosti. Těm, kteří mají o tuto vakcínu zájem - a překvapivě je to v České republice opravdu velká skupina lidí - bychom rádi umožnili, aby ji mohli dostat v nějakém dobrovolném režimu, ale musíme najít nějaký rozměr, aby to nebylo v rozporu s evropskými ani s našimi předpisy,“ uvedl.

