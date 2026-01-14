Ať chodí pozpátku. Povinně. A pípají u toho. Režisér nakopl Piráty

Protest, který iniciovali předseda Pirátů Zdeněk Hřib a další poslanci jako Ivan Bartoš či Olga Richterová, měl podle jejich slov zdůraznit regresivní charakter Babišovy vlády. „Chceme upozornit, že tato vláda nás potáhne zpátky na východ, zpátky do doby bující korupce, klientelismu a doby normalizace lži,“ vysvětlil poslaneckým kolegům předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Reakce na tento svérázný protest byly různé – od posměchu vládních poslanců až po kritiku z řad opozice, která se distancovala od takové formy demonstrace. Mezi prvními, kdo se k akci vyjádřili, byl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO). „Nikdy jsme nedošli k takové teatrálnosti, která byla opravdu velmi směšná a dětinská,“ řekl Juchelka a dodal, že opoziční strany si takto zavírají dveře ke spolupráci.
„Nikdy jsme nedošli k takové teatrálnosti, což bylo dneska opravdu velmi směšné, kdy tam prostě dětinsky, a to úplně vůbec nechápu, tam někdo prostě chodil pozpátku. A navíc ještě ty projevy, které byly ty dva poslední, když jsem tam seděl, a Petr Fiala, tak skutečně byly… pic.twitter.com/bWoefiBaLn— CNNPrimaNEWS (@CNNPrima) January 13, 2026
Kritizoval předsedu ODS Petra Fialu a Zdeňka Hřiba za pokračování v předvolební rétorice i po volbách.
Z opozičního tábora se ozvala poslankyně Pavla Pivoňka Vaňková (STAN), která se od protestu distancovala. „Pozpátku chodili jen někteří Piráti, ale já je tady rozhodně nebudu hájit. Vzali to jako nějakou recesi,“ prohlásila Vaňková. Zároveň zdůraznila, že hnutí STAN bude vystupovat jako „konstruktivní opozice“ a nebude se uchylovat k podobným akcím.
Další kritiku přidal poslanec Jiří Pospíšil (TOP 09), který happening označil za nevhodný pro vážnost politiky. „Mně fakt jde o to, aby tahle země se vyvíjela, šla dopředu. A nejde o to za každou cenu dělat kabaret,“ řekl Pospíšil. Dodal, že chození dozadu nevyřeší problémy země a že by si to měli zhodnotit voliči Pirátů sami. „Politika je vážná věc, jde o budoucnost téhle země,“ podtrhl politik.
Jak to asi bude vypadat u pisoárů?
Starosta a poslanec Vojtěch Krňanský (Motoristé) na svém facebooku poznamenal: „Bizár pokračuje. Piráti dnes ve sněmovně chodí pozpátku. Trochu cynicky a sarkasticky mě nepadá, jak to asi bude vypadat u pisoárů?“
Tento příspěvek vyvolal řadu komentářů a sdílení na sociálních sítích, kde se akce Pirátů stala předmětem vtipů i vážných debat.
Síť X je reakcemi na pirátskou chůzi pozpátku zasypaná. Protest Pirátů stal na sociálních sítích virálním tématem, často je označován za kabaret nebo jako dětinský.
Po zmene smeru chuze, meni Pirati i nazev strany @PiratskaStrana @PiratIvanBartos @ZdenekHrib @olgarichterova pic.twitter.com/y3mYJBQjTb— Lodní Chodič (@GGrepic44942) January 14, 2026
Zástupci Pirátů však trvají na tom, že šlo o symbolický akt, který měl upozornit na rizika nové vlády. Experti na politickou komunikaci poznamenávají, že podobné happeningy mohou přitáhnout pozornost mladších voličů, ale riskují ztrátu důvěry u konzervativnější části veřejnosti.
Režisér David Martinek se k happeningu Pirátů, při němž jejich poslanci chodili ve Sněmovně pozpátku, vyjádřil na Facebooku velmi ostře. V příspěvku píše, že by „chození pozpátku“ zavedl plošně, nejen ve Sněmovně. Podle něj by se nemělo týkat jen samotných Pirátů, ale i jejich voličů.
Důvodem má být podle režiséra to, aby byli na první pohled rozpoznatelní. V nadsázce popisuje situaci, kdy by bylo možné takového člověka včas identifikovat a předejít problémům: „Jen si to představte. Jedete Malostranskou a proti vám couvá pirát. Nebo příznivec. Hned víte, co je to za kokota,“ uvádí Martinek.
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Anketa
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Zamýšlí se rovněž nad tím, proč Piráti k tak „zoufalému kroku“ přistoupili, jejich chování ve Sněmovně považuje za důsledek politické prázdnoty: „Piráti bohužel nemají ve Sněmovně komu co říct. Ocitli se v politickém vakuu. Ne že by jim kdokoliv v čemkoliv překážel. Jen jednoduše nikomu nechybí,“ míní režisér.
Podle něj Piráti v minulosti sloužili jen jako formální zástěrka a marketingový doplněk, nikoliv jako skutečná politická síla. „Profesionálním vykosťovačům země a eurounijní vrchnosti posloužili jen jako fíkový list a vábnička pro mladé,“ konstatuje Martinek.
Závěrem se pak vymezuje i proti tomu, že by Piráti měli v příštích letech sehrávat jakoukoli smysluplnou roli, a jejich působení přirovnává k placené zábavě bez odpovědnosti. „Takže příští čtyři roky bude chráněná dílna Pirátů povykovat ve Sněmovně. Bezvadně. Za poměrně slušné platy. S prebendami, které jsou určeny poslancům.“
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.