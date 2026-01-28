Vidlák: Pavlovi poradci jsou tak hloupí! Už mohlo být po Babišovi

VIDLÁKŮV TÝDEN „Stačilo nabídnout Turkovi ministerstvo zahraničí a přízeň prezidenta. Místo toho ho vehnali do náruče Andreji Babišovi,“ lomí moravský zemědělec a bloger Daniel Sterzik alias Vidlák ruce nad hloupostí Hradu a někdejší Fialovy koalice. A zveřejněním Macinkových SMS Macinku definitivně přikovali k Andreji Babišovi. „Někdy přemýšlím, jestli protokolář Kolář vůbec pracuje pro pravdu a lásku. Kdyby chtěl pomoci Andreji Babišovi, lépe by to udělat nemohl,“ soudí Vidlák pro ParlamentníListy.cz.
reklama
Tak tedy, kdo co podělal v nastalé aféře? A kdo z kolika procent?
Petr Macinka se ztrapnil před prezidentem a prezident se ztrapnil před celou Českou republikou (smích). Já od začátku tu Kolářovu strategii nechápu. Motoristé jsou svým programem Kolářovi a Hradu přece nejblíž. Oni byli vždycky proukrajinští. Vždycky byli pro EU a pro NATO. Lišili se jen náhledem na grýndýl, jinak ničím. Podle všech politologických pravidel to jsou právě Motoristé, se kterými by bývalá vláda mohla udělat koalici a vládnout dál. Místo toho se do nich pravdoláskařská mééédia pustí a vženou je do náruče Andreji Babišovi.
Já si původně myslel, že je Petr Kolář mazaný diplomat, ale ne, on je jen další libtard.
Jsou zde různé verze. Různá stanoviska. Jak to tak asi bylo, když si to pro sebe rekonstruujete a domýšlíte?
Já nevím, mně to přijde jednoduché – ambice Filipa Turka jsou i přes zmocněnce pro grýndýl stále neuspokojené a Hrad v tom vidí příležitost k tlaku na Babišovu koalici. Ale dělají to blbě. Místo, aby Motoristy přetáhli k sobě, ještě více je tlačí k Babišovi a Okamurovi. Navíc, Babišovi rozhodně vyhovuje, když se Milion chlívek mobilizuje proti Motoristům a ne proti ANO. A rozhodně mu nevadí, že spolu Macinka a Pavel budou mít dlouhodobý spor, ze kterého za chvíli už nepůjde poznat, kdo je větší blbec. Takový spor Pavlovi pro prezidentskou kampaň rozhodně neprospěje.
S Babišem se znáte, pracoval jste s ním. Vadí mu, když ho někdo zdržuje od práce, což se Macinkovi „otravováním“ s Turkem daří. Půjde dle vás za opozicí pro podporu vlády bez Macinky, jak mu radí třeba Martin Schmarcz?
Jéžiš, proč by to dělal? Vždyť má Motoristy i SPD naprosto v hrsti. Místo, aby měl Turek s Okamurou jinou volbu, mají jen tuto jednu a ještě musejí Andrejovi líbat ruce. Normálně to funguje tak, že malí koaliční partneři toho největšího vydírají, protože vědí, že vláda závisí jen a jedině na nich. My už máme úplně opačnou situaci. Babiš nemusí dokonce ani bojovat za toho Filipa Turka a nemusí mu dát ani žádné dobře placené místo.
On Macinka se snažil hrát hru stran Ukrajiny vyváženě: Aby se ho neštítili „rozumní“ voliči, ale zase ne vypjatě aktivisticky ve stylu ,„Ukrajina bojuje za nás“. Ale prezident na tu hru asi nereflektuje? Podcenil to Macinka?
Hned po volbách jsem napsal, že se nám voliči v podstatě rozdělili na dva tábory. Už není žádná mlčící umírněná většina. Už jsou jen stoupenci jedné či druhé strany. Teď k tomu jen dodám, že kdo se snaží vyhovět oběma stranám, ten to od obou schytá, ale rozhodně si nepomůže. Motoristé zatím dokázali jen to, že jedny naštvali a druhé zklamali. Uvidíte v příštích průzkumech.
Opozice brání prezidenta, jako kdyby ho někdo unesl a držel mu pistoli u hlavy. Přitom Pavel odjel na dovolenou poté, co mu Macinka jen přes Koláře vzkázal, že když nebude Turek, tak ani Macinka nebude krvácet za proukrajinské kompromisy. Co se to odehrává v parlamentu?
Nic... opoziční pirátstvo, Šebelstvo a Richterstvo bude exhibovat, a tím to skončí. Jen tím ukazují, že už nejsou schopni samostatné politiky. V podstatě se stalo to, že jsme nemuseli měnit ústavu a najednou máme většinový systém. Máme blok pravdy a lásky a blok Alternativy. Pravdu a lásku už nevede Fiala, ale vede ji Kolářův Nývlt a Alternativu vede Babiš. Politický střed už neexistuje, protože kdyby ano, neměli by lidovci takřka záporné preference.
Vyplatí se opozici včetně ODS to, že zase nastoupí do vlaku vedeném Milionem chvilek, prezidentovými miliardáři, liberálním tiskem a liberálními stranami?
Oni na to opět sázejí, ale dvakrát nevstoupíš do téže řepy... Propaganda je zbraň s poločasem rozpadu. Nejlépe funguje napoprvé. Pokaždé, když to zopakujete, je efekt poloviční a náklady dvojnásobné. Ale ať to dělají. Ať plýtvají svým renomé i svými miliony. Až bude volební kampaň, bude jim to chybět.
Kdyby byli rozumní, mohli vládnout. Stačilo nabídnout Turkovi ministerstvo zahraničí a přízeň prezidenta. Místo toho ho vehnali do náruče Andreji Babišovi. Pravda a láska udělala něco horšího než zločin. Udělala chybu.
Vy se ze STAČILO! stahujete, ale když to tak vidíte: Otevírá se prostor pro sílu jako STAČILO!, nebo se pozice zabetonují na linii vláda/opozice?
Já se jen stahuju z předsednické funkce, protože někdo musí nést odpovědnost za volební výsledek, ale co si budeme povídat, STAČILO! je poslední politická síla, která se nezaprodala věrnému přátelství s Ukrajinou, stále je proti muniční iniciativě, proti dohodě MERCOSUR, nenominovala do vlády Zůnu a nemá jako jedinou agendu, upíchnout Filipa Turka na teplé místečko. Takže budoucnost našeho hnutí vidím naprosto růžově. Jen to ještě chvíli potrvá.
Prosím o vysvětlení, proč by nedívatelná televize, která tolik manipulovala a dosud manipuluje podivnými a lživými politickými názory měla přežívat jinak, než všechny ostatní televize, které živí a uživí reklamy.
Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:
O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.