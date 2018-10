Ať už táhne. Kretén. Ať sedne do rakety a vystřelí se na Měsíc. Petr Dolínek chce založit kosmickou agenturu

Česká Národní kosmická agentura. Kdo se diví, že o této organizaci jaktěživ neslyšel, ten ať nezoufá, zatím ani neexistuje. Ale chtěl by ji založit muž, jenž proslul spíše bouráním než zakládáním. Ano, jedná se o nyní již bývalého pražského radního a současného poslance Petra Dolínka, kterému někteří občané Prahy přezdívali hanlivě "Demolínek". Chtěl by tak dát dohromady agendy, o které se zatím stará několik ministerstev. Informoval o tom server iDnes.

Petr Dolínek měl, někdo by možná řekl nevděčnou, funkci náměstka Adriany Krnáčové. Proslul například tímto výrokem o Libeňském mostě: „Ze závěrů odborníků, kteří se podíleli například na stavbě Trojského mostu, jednoznačně vyplývá, že z pohledu dopravy a efektivity je lepší postavit most nový a že lze využít i základy pilířů toho stávajícího.“

Dolínek od parlamentních voleb z minulého října sedí i v Poslanecké sněmovně. Je také šéfem poslaneckého podvýboru pro kosmonautiku. Nyní má plán na vytvoření „české NASA“, jak Dolínkův nápad popsal iDnes. „Napsal jsem panu premiéru Babišovi. Chtěl jsem požádat, abychom měli schůzku na úrovni ministra dopravy, potažmo pana premiéra, a abychom se dohodli, zda není nejlepší čas na vznik kosmické agentury,“ řekl Dolínek Mladé frontě.

Někoho to možná překvapí, ale v Česku jsou v současnosti firmy, které vyrábějí pro vesmírný průmysl komponenty, jejichž kvalita si údajně nezadá s výrobky západní provenience. Ty vznik agentury podle iDnes podporují. Česko na výzkum vesmíru, který organizuje ESA (Evropská vesmírná agentura) přispívá údajně 800 miliony korun ročně. Pobídky a dotace však spravuje několik ministerstev najednou. Pokud by se uzákonila jedna centrální agentura s rozpočtem, nemuseli by prý zástupci společností prosit nové ministry, aby výzkum vesmíru z rozpočtu neškrtali. Generální ředitel Výzkumného a zkušebního ústavu leteckého (VZLÚ) Josef Kašpar navrhl, že pokud by politici a ministři cítili nechuť k zakádání nových institucí, mohl by podporu kosmického průmyslu řešit právě jeho ústav, jako se tomu děje například v Německu.

Dolínkových kosmických snah si všimla analytička Irena Ryšánková. Na Facebooku sdílela článek s otázkou: „Lanovka na Měsíc?“ Marcela Derrick v komentářích dodala, že by měla být jednosměrná. Pro Parlamentní listy občas píšící Martin Kunštek dodal: „Ať si třeba sedne do rakety a nechá se vystřelit na měsíc. Ale hlavně ať už táhne z Prahy a ze Sněmovny.“ Ještě hůř označil Dolínka Jakub Laurentius: „Blbové rostou jak houby po dešti. To si ten kretén nevzpomněl na ‚komunistickou‘ družici Magion a na prvního světového kosmonauta odjinud než ze SSSR a USA Vladimíra Remka? Umíme moc, ale kosmický program je záležitost velmocí: USA, RF, Čína. Tahle země je šílená. Miluji ji, ale kreténů v jejím čele už mám plné zuby.“

