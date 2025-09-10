Potůčková (STAN): Okamura se Ruska nebojí. Turek Putina obdivuje

Bezprecedentní ohrožení. Poláci poprvé sestřelili drony, zavírala se letiště. Ruské drony.
Jedná se o spuštění článku 4 smlouvy NATO - společné jednání spojenců.
Běžte k volbám a fakt nevolte nikoho z téhle party. (Stačilo!, SPD, ANO a Motoristé sobě, pozn. red.)
Populismus, komunismus i fašismus jsou stejně nebezpečné pro naši zem, jako debilní naivita. Rusko je hladové po dalším území.
Okamura se totiž Ruska nebojí. Turek Putina obdivuje, Alenka chce mír a zbrojit nepotřebuje a Konečná Putinovi věří.
Můj tatínek by na to řekl: už nám dost hoří koudel u pr....le.
