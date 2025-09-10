Potůčková (STAN): Okamura se Ruska nebojí. Turek Putina obdivuje

11.09.2025 6:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dopadu ruských dronů na území Polska.

Potůčková (STAN): Okamura se Ruska nebojí. Turek Putina obdivuje
Popisek: Starostka městysu Mladé Buky a poslankyně za hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Lucie Potůčková

Bezprecedentní ohrožení. Poláci poprvé sestřelili drony, zavírala se letiště. Ruské drony.

Jedná se o spuštění článku 4 smlouvy NATO - společné jednání spojenců.

Běžte k volbám a fakt nevolte nikoho z téhle party. (Stačilo!, SPD, ANO a Motoristé sobě, pozn. red.)

Populismus, komunismus i fašismus jsou stejně nebezpečné pro naši zem, jako debilní naivita. Rusko je hladové po dalším území.

Okamura se totiž Ruska nebojí. Turek Putina obdivuje, Alenka chce mír a zbrojit nepotřebuje a Konečná Putinovi věří.

Můj tatínek by na to řekl: už nám dost hoří koudel u pr....le.

Mgr. Lucie Potůčková

  • STAN
  • poslankyně
Psali jsme:

Jiří Halík: Nabídka, kterou nelze odmítnout?
Potůčková (STAN): Nabízím ženskou energii, empatii a efektivitu
Potůčková (STAN): Ukrajinci kriminalitu nezvyšují. Naopak, ta klesá
Potůčková (STAN): Alena Schillerová a spol. projela další stížnost u Ústavního soudu

