Metnar (ANO): NATO musí zaujmout jednoznačný a silný postoj

11.09.2025 4:29 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dopadu ruských dronů na polské území.

Metnar (ANO): NATO musí zaujmout jednoznačný a silný postoj
Foto: Interview ČT24
Popisek: Lubomír Metnar

Noční narušení polského vzdušného prostoru je závažný bezpečnostní incident a našim polským sousedům vyjadřujeme plnou podporu.

Na výboru pro obranu jsme se dotazovali na akuální situaci, kterou nyní sledují, ale nedozvěděli jsme se bližší informace, které zatím nejsou z polské strany oficiálně k dispozici.

Pokud se potvrdí informace, že se jednalo o incident způsobený ruskými drony, NATO musí zaujmout jednoznačný a silný postoj. Incident každopádně potvrzuje význam Severoatlantické aliance.

Mgr. Lubomír Metnar

  • BPP
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Přeprodat F-35? Absolutně ne.“ Obrana nasadila generálmajora
Armáda v rozkladu kvůli F-35. Metnar odhaluje, co vláda tají
Zničení všech důkazů. Armádní zákrok proti opozici vrcholí?
F-35? Drahé a obranyschopnost to tak nezvedne, udeřil Metnar

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ANO , Metnar

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Hrozí třetí světová válka?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Nemocnice

Prý chcete jako ministr postavit v Praze novou nemocnici. Uvědomujete si, že jsou i jiná města, která by novou nemocnici potřebovali mnohem víc? A co ze všeho nejvíc, tak doktory, abyste za nimi nemusel dojíždět desítky km?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Metnar (ANO): NATO musí zaujmout jednoznačný a silný postoj

4:29 Metnar (ANO): NATO musí zaujmout jednoznačný a silný postoj

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dopadu ruských dronů na polské území.