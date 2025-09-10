Metnar (ANO): NATO musí zaujmout jednoznačný a silný postoj

Noční narušení polského vzdušného prostoru je závažný bezpečnostní incident a našim polským sousedům vyjadřujeme plnou podporu.
Na výboru pro obranu jsme se dotazovali na akuální situaci, kterou nyní sledují, ale nedozvěděli jsme se bližší informace, které zatím nejsou z polské strany oficiálně k dispozici.
Pokud se potvrdí informace, že se jednalo o incident způsobený ruskými drony, NATO musí zaujmout jednoznačný a silný postoj. Incident každopádně potvrzuje význam Severoatlantické aliance.
autor: PV