Atentát na Pavla Novotného? Starosta prozradil, kolik stojí jeho ochrana. A také věc, co možná říkat neměl

Policie je na stopě „obálkáři“. Starostovi Pavlu Novotnému (ODS) ve čtvrtek přišla na úřad podezřelá obálka. Údajně se z ní vysypal bílý prášek, to však později vyvrátil. Zásah v Řeporyjích si vyžádal několika pyrotechniků a chemiků. „Moje, Hřiba a Koláře ochrana stojí údajně 400 tisíc denně, ač mám potvrzeno ze tří na sobě nezávislých zdrojů, že to jde nikoli z vašich daní, ale jde to výhradně z daní voličů SPD, KSČM a Trikolóry,“ popsal v příspěvku na facebooku náklady policejní ochrany.

reklama

Starostovi Řeporyjí Pavlovi Novotnému přišla včera na úřad podezřelá obálka. „Otevírali jsme obálky, v jedné z nich byl alobal a vysypal se z ní nějaký prášek,“ řekl pro server Novinky.cz. Tuto informaci ale Novotný později na twitteru vyvrátil. Více jsme o tom psali ZDE.

Novotný na svém facebooku v pátek celou kauzu upřesnil. Nejdříve všem svým kritikům, kteří říkali, že obálku nahlásil jen kvůli tomu, aby byl zajímavým, tak prý to tak nebylo.

„Nevolal jsem ani jednoho z těch novinářů. Ale jak je každý chytrý :-) Představuji si ty kokoty, co mají jasno v mé situaci. Zase se budu dělat zajímavý, no jasně,“ napsal. Prý chemik kvůli tomu požadoval pyrotechnika, avšak jeden pyrotechnik nestačil. „Všechno profíci, co věcí a většina přítomných, už se mnou zážitky má. No tak to tu prostě začalo lítat. Já ani nevylezu před barák ze vrat, neposkytuji rozhovory, nic,“ pokračoval Pavel Novotný v popisu. Prý ví, že se nemá rozčilovat, jenže to čtou i jeho spolupracovníci a těch je Novotnému líto.

Anketa Dokáží Hana Lipovská a Xaver Veselý něco skutečně změnit v ČT? Ano 93% Ne 7% hlasovalo: 7025 lidí

„Mimochodem, zatím se nepovedlo (noční telefonáty nejen mě, anonymy některé sdílím, stovky celkem a další a další srandy) s námi hnout ani o milimetr. Tomuhle se neustupuje, vy čučkaři :-) Tohle je hovno tlak!“ dodal.

Ke konci příspěvku zmínil, že policejní ochrana jeho, primátora Zdeňka Hřiba či starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře stojí denně 400.000. „To jde nikoli z vašich daní, ale jde to výhradně z daní voličů SPD, KSČM a Trikolóry (ale ti jsou jen čtyři, abych to nehrotil), justf 4 info,“ informoval.

„Jó a SERE mi, jak nemůžu chválit kriminalisty z jednoho konkrétního odboru. Mě ten obor zajímá a pozorovat tu přetěžkou, ale nesmírně zajímavou práci s anonymy, je zážitek. Mají teď jeden super záchyt u tzv. obálkáře. Nádherně přechcaný debílek, co si myslel, že je chytrý. Co vím, má to asi jít brzy do médií. Jsem za to moc rád. Oni jsou opravdu dobří. Koště, co si tu včera hrálo na unabombera by se taky mohlo brzy divit, kdo ví... Ale máme skvělou policii, prostě, nemohu si pomoci!“ zakončil Pavel Novotný příspěvek.

Fotogalerie: - Výročí atentátu na kata českého národa

Psali jsme: „Trefit ho hned, sestřelit ho a jít domů“. Bude bitka Novotného s Foldynou?

Později na twitter napsal, že se podařilo zachytit tohoto obálkáře. „Je těžké je lapat a nevypadá to. Dostávám zadara školu, co mě baví, neb mě kriminalistika vždy brala. Jsem rád, že to asi půjde výhledově do médií. Cheche. Jsem škodolibý člověk, ech, doznávám,“ zasmál se starosta Řeporyjí.

Kriminalistům, co nesmím adresně chválit, se povedl NÁDHERNÝ záchyt u tzv. obálkáře. Je těžké je lapat a nevypadá to. Dostávám zadara školu, co mě baví, neb mě kriminalistika vždy brala. Jsem rád, že to asi půjde výhledově do médií. Cheche. Jsem škodolibý člověk, ech, doznávám. — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) May 29, 2020

Pavel Novotný, DiS. ODS

Největší miláček čtenářů nejnedůvěryhodnějšího webu v Evropě

starosta městské části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Lipovská: Málem mě zlomili. Tlak na Duku, obavy. Zkontroluji finance ČT. Začerněné smlouvy prověřím. A nejen to Mirku, církve nejde měnit jako politické strany. Vyoral se baví. Ale sranda končí u ČT. Zveřejněte platy! Moravec, Fridrichová, Wollner... Štěpán Křeček: Po zrušení karenční doby vzrostl počet nemocných Pchá, jaká krize? CzechTourism si pořídil správu Facebooku a spol. Jeden příspěvek denně za 80 tisíc měsíčně. A to je jenom špička ledovce utrácení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.