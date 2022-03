Atentáty na Zelenského? Spíše propaganda. Putin ho potřebuje, odhaluje generál

reklama

Rusko zastaví vojenskou operaci, pokud Ukrajina mimo jiné odmítne svůj vstup do jakýchkoliv bloků a uzná svrchovanost Ruska nad Krymem, řekl dnes mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Je v tom podle Šándora naděje na blízký mír?

„Tato informace přeci zazněla po tom prvním telefonátu Vladimira Putina s francouzským prezidentem Macronem, kde on toto požadoval. On řekl přesně tyto tři věci, které se opakují, což ukazuje na konzistentnost politického cíle celé vojenské kampaně. Ty vojenské cíle se začínají samozřejmě více rýsovat než třeba minulý týden, ale myslím si, že toto je základní požadavek, který Rusko má a od něj nemůže ustoupit, protože to doma Vladimir Putin neprodá,“ zmínil Šándor.

Kompromis by podle něj měly hledat obě strany. „Nevím, jestli se Volodymyr Zelenskyj rozhoduje jenom sám, nebo za ním také stojí názory, když to tak řeknu, některých západních hlavních měst. Každopádně on musí zvažovat to, že to, co se Rusům nepovedlo tou relativně velkou silou, se jim nemůže povést ještě tou větší. A to si myslím, že Rus ještě neukázal všechnu tu sílu, kterou má, kterou by mohl jaksi projektovat, což by ovšem znamenalo další nárůst ztrát na lidských životech, a znamenalo by to další rozbití infrastruktury země. Čím silnější bude Ukrajina v tomto konfliktu, tím ta ochota může být menší,“ dodal Šándor.

Upozornil také na to, že Zelenskyj musí přemýšlet i nad tím, jaká mu zůstane země poté, když ten konflikt zůstane. „A na tu obnovu bude potřeba obrovské množství peněz a nebude to tak jednoduché. Ale co udělá, jak se rozhodne, těžko říct,“ míní Šándor.

Co si pak Šándor myslí o zprávě, že by ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj měl přežít několik pokusů o atentát? „Jsem osobně skeptický. Když budeme přemýšlet o tom, že Putin skutečně asi nechce spravovat celou Ukrajinu sám, protože by ho to stálo obrovské peníze, těžko může dosadit v Kyjevě nového prezidenta a odejít, stáhnout se, protože druhý den je pryč, ten člověk, podle mě paradoxně mu zabití Zelenského musí škodit, protože on potřebuje to, co říká... Uzavřeme příměří, když odmítnete jakékoliv členství v Alianci a v EU... Neumím si představit, koho jiného by přivedl. Janukovyče, nebo...? Můžete instalovat nějakou proruskou vládu, ale musíte tam mít někoho na zemi, kdo tu jurisdikci a tu vládu bude prosazovat. A v momentě, kdy si nemyslím, že by Putin chtěl celou Ukrajinu kontrolovat, to by musel mít tisíce vojáků, tak nevím, jak by byl schopen to prakticky zajistit. Tudíž, podle mě, myslím si, že pro něj Volodymyr Zelenskyj, přistoupívší na ruské podmínky, je asi to nejlepší východisko. Z toho mi vyplývá, že údaje o tom, že by chtěli zabít, mi přijdou spíš jako propaganda,“ sdělil Šándor.

První obětí každé války je pak podle něj pravda. „Všechny ty strany zúčastněné v konfliktu jsou v těžké informační a dezinformační válce. O tom není pochyb. A my tu zasvěceně komentujeme něco, co nám někdo sděluje a říká, protože my na tom místě skutečně nejsme. Tím nechci zpochybňovat to, co vidíme: exodus nevinných lidí, mrtví na obou stranách, ale přece jenom ta relevance toho, co se děje na území Ukrajiny, není úplně stoprocentně,“ dodal Šándor.

