Babiš a odvolání Murína. U Pavla Šafra nabrousili pera

Server Forum24.cz Pavla Šafra se vložil do snah premiéra v demisi Andrej Babiše (ANO) odvolat šéfa Generální inspekce Michala Murína. Prostor dostal Murínův předchůdce ve funkci Ivan Bílek, který Babišův pokus odsoudil a zapřemýšlel nad tím, proč to Babiš dělá.

„Vláda v demisi, která tady za pár týdnů být nemusí, by neměla dělat takovéto významné personální změny,“ poznamenal Bílek k pokusu premiéra Andreje Babiše odstranit z funkce šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů. „Někdo zřejmě panu premiérovi v demisi poradil, že přes GIBS může ovlivňovat dění v ostatních bezpečnostních sborech. Je to pravda pouze z části. Ředitel GIBS nemůže sám o sobě do trestního řízení zasahovat. Může samozřejmě dávat podněty nebo předestírat své názory na konkrétní kauzy. Ale hlavně je odpovědný za celou inspekci a k tomu má obrovské množství citlivých informací. Záleží na jeho odvaze, zda odolá případným tlakům,“ dodal.

Až čas prý ukáže, zda šlo Babišovi konkrétně o kauzu firmy Čapí hnízdo. Vodítkem může být to, kdo se stane novým ředitelem, padne-li Murín.

Celý rozhovor naleznete zde.

Osobně se prý Bílek s takovýmto přímým tlakem ze strany politiků nesetkal. Býval vyzýván k odchodu přes média, a když se k odchodu neměl, tak se dočkal toho, že ministerstvo financí omezilo inspekci rozpočet. Šlo tedy jen o nepřímý politický tlak. Zákon o GIBS přitom říká, že funkční období ředitele je pět let a po uplynutí této doby může šéf GIBS svůj mandát ještě jednou zopakovat.

Změn v policii podle Bílka proběhla v poslední době celá řada a teď je čas nechat si všechno sednout. Policie i GIBS musejí mít možnost pracovat. A pokud má dojít k dalším změnám, poslanci i široká veřejnost by se měli zajímat o to, proč k nim dochází.

Stejná pozornost by měla být věnována i výběru předsedy sněmovní komise pro kontrolu GIBS. Tento post je stále neobsazen. Většina poslanců totiž odmítala hlasovat pro komunistického poslance Zdeňka Ondráčka, který stál v roce 1989 s obuškem v ruce proti lidem toužícím po svobodě.

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D. KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Jakou vizi má ministr v demisi? Hamáček se Zimolou přišli po jednání s prezidentem před novináře a pustili se do Babiše Ve Sněmovně bude opět živo. Poslanci budou debatovat o odvolání Okamury Já se nebudu zastávat nějakého opilce. Ale je to člen vaší strany, pitval Moravec incident v Zemanově štábu Nesmíme se ureferendovat k smrti, varoval z rozhlasu Jiří Dolejš. Čert je prý v detailu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp