Babiš byl v klidu. Opozice ani náhodou. Ve Sněmovně to vřelo

Pane prezidente, stojíme za vámi, vzkázali hned ráno poslanci Pirátů, a na sociální sítě k tomu sdíleli fotografii „v sedě“. Do lavic v jednacím sále v solidaritě s Petrem Pavlem se shromáždili barevně sjednocení v kostkovaných flanelových košilích, slavném kostýmu Pavlovy prezidentské kampaně.
Na rozdíl od performance z předminulého týdne, při které celý den kompletní pirátský klub chodil pozadu (nejen v jednacím sále, ale dokonce i po schodech, což vyvolávalo obavy ostatních poslanců), dnešní happening provoz Sněmovny nepoznamenal.
Když se poslanci scházeli v úterý ráno na tradiční jednání klubů na začátku sněmovního týdne, nikdo netušil, kolik přinese střet s „vydíráním“ prezidenta Pavla s ministrem zahraničí Macinkou do jednání vzruchu. Tón ale v úterý určila hned první vystoupení, se kterými se u pultíku vystřídali Olga Richterová a Vít Rakušan.
Středeční jednání začalo hned ráno, když se u pultíku objevil premiér Andrej Babiš, po jehož vystoupení poslanci z opozice volali celé úterý. Premiér vysvětlil, že se připravoval na důležitá bruselská jednání.
„Veřejné přestřelky spotřebovávají čas a energii, kterou bychom měli věnovat právě taky těmto podstatným věcem, protože to od nás očekávají hlavně občané, kteří nás do Sněmovny zvolili,“ uvedl premiér. Zopakoval, co napsal již v úterý na sociální sítě, že zprávy, které v soukromé komunikaci použil Petr Macinka, považuje za nešťastně formulované. „I v neveřejné konverzaci je vždy možné volit jazyk takovým způsobem, aby nepůsobil útočně,“ myslí si.
Zároveň ale Andrej Babiš rozumí „rozčarování Motoristů nad interpretací ústavy ze strany pana prezidenta republiky v otázce nejmenování pana Turka, zejména s ohledem na to, že Motoristé učinili vstřícný krok a upravili původní nominaci podle resortů.
Úkolem odpovědných politiků ale podle Babiše je situaci uklidňovat, nikoliv eskalovat. „Jsem přesvědčen, že neshody mezi ústavními činiteli se mají řešit jednáním a dialogem za zavřenými dveřmi, nikoliv prostřednictvím tiskových konferencí,“ vyzval.
Vyzval proto k jednání, kterého by se účastnil Pavel i Macinka, i když zaznamenal požadavek Hradu, že má jednání proběhnout pouze mezi prezidentem a premiérem, který by to následně předal svým ministrům.
„To vystoupení pana premiéra bylo státnické, nabídlo řešení k odblokování situace,“ ocenil pro ParlamentníListy.cz poslanec SPD Tomáš Doležal.
Hned po Babišovi ale vystoupil Vít Rakušan, zjevně rozladěný: „Místo nějakého náznaku základní sebereflexe jsme viděli jenom stranickou tiskovou konferenci zaměřenou možná na utužení voličského jádra, ale rozhodně ne něco, co by jeho postup, kroky a vydírání prezidenta republiky jakkoliv vysvětlovalo.“
Další opoziční předáci následovali v podobné náladě.
Hřib: Macinka mohl udělat sebereflexi
V 10.50 požádala Eva Decroix o přestávku na poradu klubu ODS do 12.30. Nakonec vše po dohodě předsedů klubů dopadlo jinak, ale rozčílení opozice provázelo celou první polovinu dne nejen v řečništi, ale i v zákulisí. Výsledkem byla krátce po poledni společná tisková konference všech pěti opozičních stran.
Šlo už o tiskovku druhou, ta první proběhla v úterý v podvečer a čtyři předsedy na ní doplňoval pirátský místopředseda. Tentokrát Zdeněk Hřib nechyběl, s Martinem Kupkou, Vítem Rakušanem a Matějem Ondřejem Havlem tentokrát pětici doplnil lidovecký předseda poslanců Tom Phillip.
Tiskovka opozice v úterý večer
„Ten zásah do dobrého jména ČR v zahraničí, naprosto nepřijatelný postup ministra zahraničních věcí, to je tak závažné ohrožení demokratických institucí, fungování českého státu navenek, že je naprosto jednoznačné, že je potřeba svolat mimořádné jednání o vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše,“ sdělil výsledek porady Martin Kupka.
Zdeněk Hřib uvedl, že Petr Macinka dostal možnost „udělat sebereflexi svého chování“, ale nevyužil ji.
Podpisy potřebné pro svolání schůze podle Víta Rakušana měly být posbírané během středečního odpoledne.
Debaty o střetu mezi vládou a Hradem do značné míry paralyzují vše, co chtěla na řádném lednovém jednání Sněmovny projednat vláda.
Tomáš Doležal pro ParlamentníListy.cz zmínil zejména stavební zákon, jeden z důležitých legislativních návrhů, na kterém se podílel. „Strávili jsme řešením toho sporu jeden den, dneska už půlku druhého, a to už je skoro polovina sněmovního týdne,“ vysvětlil. Může to znamenat, že návrh úplně vypadne z lednové schůze a zpozdí se o několik měsíců.
Prodlení podle poslance SPD hrozí i u dalších návrhů, třeba u návrhu na zmrazení platů politiků.
Je to vláda vyděračů...
V patnáct hodin opoziční předáci nesli na sekretariát předsedy Okamury svůj návrh na mimořádnou schůzi. Tento akt se tradičně koná za novinářské pozornosti na tzv. reprezentačním schodišti. Naposledy se zde zástupci opozice takto sešli před čtrnáct dny, když společně podávali návrh na odvolání předsedy Sněmovny Tomio Okamury.
Olgu Richterovou tehdy musel Marek Benda vést, protože podání vyšlo zrovna na onen den, kdy Piráti po Sněmovně couvali.
Tentokrát proběhlo stoupání po schodech bezpečněji, předcházel mu ale neméně ostrý tiskový brífink.
Opozice podává návrh na vyslovení nedůvěry vládě
„Nemáme většinu, ale nebudeme mlčet,“ uvedla před novináři za ODS Eva Decroix. Podstatou opoziční práce podle ní je bojovat za udržení demokracie.
O Babišově vládě padlo, že je to „vláda vyděračů“. „Pan prezident, ústavní činitel číslo jedna, je tu vydírán,“ uvedla zvýšeným hlasem Olga Richterová.
Předseda klubu lidovců mluvil o tom, že nikdy nedostal tolik podpůrných esemesek a výzev, aby opozice něco podnikla. A podobně se vyjádřil i Jan Jakob, který poté s Olgou Richterovou listinu s 81 podpisy do sekretariátu odnesl.
Tomio Okamura předal řízení schůze, přišel si dokument převzít a novinářům pak sdělil, že hlasování o nedůvěře proběhne příští úterý. Počítá ale s tím, že projednávání bude dlouhé a protáhne se do dalších dní.
Okamura připomněl, že obstrukce opozice už v úterý zablokovaly projednávání pomoci zdravotním pojišťovnám.
A připomněl, že legislativou, která „stojí“, je i kontrola hospodaření České televize Národním kontrolním úřadem nebo zmrazení platů politiků.
„Samozřejmě to prosadíme, máme většinu, ale bude nám to trvat o měsíce déle,“ obává se Okamura.
