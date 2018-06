Babiš chce řešit infrastrukturu s Německem

Za velmi intenzivní a přínosnou považuje premiér Andrej Babiš česko-saskou spolupráci. Shodl se na tom dnes při oslavách jejího 25. výročí se saským premiérem Michaelem Kretschmerem. ČTK český ministerský předseda řekl, že za důležitou do budoucna považuje například vysokorychlostní trať z Prahy do Německa.

Babiš v doprovodu několika ministrů se saskými politiky především bilancoval 25. výročí od podpisu dohody, která vytvořila základ pro spolupráci Česka se sousední německou spolkovou zemí. „Myslím si, že za to čtvrtstoletí jsme zrealizovali spoustu projektů z hlediska investic, z hlediska kultury, výměny studentů,“ uvedl Babiš.

Spolupráce, která bude pokračovat, je podle saského premiéra Kretschmera „dokladem toho, že když lidé něco dělají společně a když se dají dohromady, tak evropská myšlenka spočívající v tom společném má také šanci“.

Politici hovořili i o rozvoji přeshraniční dopravní infrastruktury. Babiš chce dopisem oslovit spolkovou kancléřku Angelu Merkelovou a řešit s ní spojení Česka nejen se Saskem, ale také s Durynskem. „Projekty infrastruktury mezi Českou republikou a těmito zeměmi jsou velice důležité pro obě strany, hlavně pro intenzivní hospodářskou spolupráci a turismus,“ vysvětlil premiér.

Obě země se již dříve dohodly na potřebě vybudování vysokorychlostní železnice, která by spojila Berlín, Drážďany a Prahu a měla by vést novým tunelem pod Krušnými horami. „Na naší straně musíme dokončit projekty, jestli za Roudnicí pojede jenom na hlavní nádraží (v Praze), nebo odbočí na letiště Václava Havla. Pracujeme na tom, bohužel v minulosti to tak nebylo a teď jsme v prostředí, kde je to velice složité z hlediska zákonů, z hlediska ekologických nároků, ale musíme to dohnat,“ doplnil český premiér.

Babiše doprovázeli vicepremiér a ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr zemědělství Jiří Milek a ministr kultury Ilja Šmíd.

autor: sla