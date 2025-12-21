Babiš chce řešit s Macinkou změny na ministerstvu

21.12.2025 21:20 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Předseda Motoristů Petr Macinka se do práce na Ministerstvu zahraničí ČR pustil s velkou vervou. Dokonce s takovou razancí, že si s ním chce promluvit i Andrej Babiš, který se údajně na Macinku hněvá.

Babiš chce řešit s Macinkou změny na ministerstvu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Petr Macinka, ministr zahraničních věcí i životního prostředí

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

94%
4%
2%
hlasovalo: 6253 lidí
Šéf Motoristů Petr Macinka, jenž minimálně na čas sedí na dvou vládních židlích, nastoupil na své resorty s vervou. Na Ministerstvu pro životní prostředí, které řídí jen dočasně, vyhlásil konec klimatické krize a na Ministerstvu zahraničí se pustil do rozsáhlé reorganizace a některé posty se rozhodl zrušit.

Do práce ministra zahraničí se pustil s takovou razancí, že jeho předchůdce v úřadu Jan Lipavský, momentálně poslanec za ODS, i europoslanec Jan Farský (STAN) na CNN Prima NEWS bili na poplach.

„Oni se chovají jako rudé gardy na dobytém území a ničí odborný aparát na Ministerstvu zahraničí. Tam jsou lidé, kteří mají i 25 let praxe. Tyto kroky ohrožují zájmy České republiky,“ nechal se slyšet Farský.

Mgr. Jan Farský

  • STAN
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jan Lipavský

  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?

95%
4%
1%
hlasovalo: 8600 lidí
Ke zklidnění situace na Ministerstvu zahraničí vyzvalo vládu celé hnutí STAN v čele s Vítem Rakušanem.

„Včera jsme vyzvali vedení hnutí ANO, aby nedopustili destrukci české diplomacie a bezpečnosti, do které se na MZV pustil Petr Macinka, a čistky na Ministerstvu zahraničí zastavili. Teď se ukáže, jestli je Andrej Babiš dostatečně silný premiér a postaví Motoristy do latě,“ napsali členové hnutí STAN na sociální síti Facebook.

A situace se dál vyvíjí.

Podle informací Deníku N chce s Macinkou o reorganizaci ministerstva hovořit premiér Andrej Babiš. „Nikdo z diplomatů se na mě neobrátil, ale na koaliční radě se zeptám pana Macinky, co se tam děje, protože se na mě obracejí novináři,“ řekl Babiš Deníku N. Předseda vlády se prý na svého ministra zahraničí hodně zlobí.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • Od 15.12.2025 pověřený řízením ministerstva živ. prostředí
  • místopředseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Lipavský na Primě: Za bývalou vládu hovoří konkrétní výsledky. Kdo potřeboval, ten peníze dostal
„Paní redaktorka vynechala přesně to, co se nehodilo.“ Macinkův náměstek se poučil
Ministr Macinka: Těším se na talk, bude-li zájem
Havel (TOP 09): Odvolejte ministra Macinku

 

Zdroje:

https://denikn.cz/1925562/babis-chce-macinku-zkrotit-cistky-v-diplomacii-vyvolaly-silny-odpor-puvodne-mely-byt-jeste-vetsi/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Facebook , STAN , vláda , Farský , Rakušan , ANO , motoristé , Macinka , MZV ČR , Deník N , CNN Prima News

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Bude podle vašeho názoru Per Macinka dobrý ministr zahraničí?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
David Smoljak byl položen dotaz

Co by teda měla ČR a EU udělat?

Jak zajistit spravedlivý mír a jak Ukrajině garantovat bezpečnost? Mluví o tom dost politiků, ale já upřímně nevím, co má být tou garancí? Spravedlivý mír chápu, jen se tedy obávám, že k němu asi nedojde. USA chce kapitulaci Ukrajiny a EU proto spravedlivý (ani jiný) mír nedělá nic.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zbytečné chyby při topení v krbových kamnechZbytečné chyby při topení v krbových kamnech V určitém věku riziko rakoviny přirozeně klesáV určitém věku riziko rakoviny přirozeně klesá

Diskuse obsahuje 9 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Rakušan prokazatelně lhal“. Děsivé vzpomínky na střelbu na fakultě

16:42 „Rakušan prokazatelně lhal“. Děsivé vzpomínky na střelbu na fakultě

Spolek Věci zásadní v komentáři pro ParlamentníListy.cz připomíná dva roky od tragické střelby na FF…