Babiš chce řešit s Macinkou změny na ministerstvu

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Do práce ministra zahraničí se pustil s takovou razancí, že jeho předchůdce v úřadu Jan Lipavský, momentálně poslanec za ODS, i europoslanec Jan Farský (STAN) na CNN Prima NEWS bili na poplach.
„Oni se chovají jako rudé gardy na dobytém území a ničí odborný aparát na Ministerstvu zahraničí. Tam jsou lidé, kteří mají i 25 let praxe. Tyto kroky ohrožují zájmy České republiky,“ nechal se slyšet Farský.
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
„Včera jsme vyzvali vedení hnutí ANO, aby nedopustili destrukci české diplomacie a bezpečnosti, do které se na MZV pustil Petr Macinka, a čistky na Ministerstvu zahraničí zastavili. Teď se ukáže, jestli je Andrej Babiš dostatečně silný premiér a postaví Motoristy do latě,“ napsali členové hnutí STAN na sociální síti Facebook.
A situace se dál vyvíjí.
Podle informací Deníku N chce s Macinkou o reorganizaci ministerstva hovořit premiér Andrej Babiš. „Nikdo z diplomatů se na mě neobrátil, ale na koaliční radě se zeptám pana Macinky, co se tam děje, protože se na mě obracejí novináři,“ řekl Babiš Deníku N. Předseda vlády se prý na svého ministra zahraničí hodně zlobí.
