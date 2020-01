Babiš klidně zítra ve vazbě? Insider rozebral audit a Agrofert

Úvodem se Steiner vyjádřil ke svému „odvolání“ ze státního fondu. „Jednalo se o tu věc, že dotace podléhají nějakým pravidlům, jak zákonným, tak obvyklým. A to základní je, že většinou se o ty dotace soutěží a já jsem chtěl, aby se soutěžilo férově a poctivě, bez rozdílu, jestli žádá malý, velký, tlustý, hubený, což bohužel se ukázalo, že někteří hráči, kteří žádají o ty dotace, jsou ve výhodě. A to jsem nechtěl akceptovat, takže to došlo k tomu, že jsme se dohodli, že nebudeme pokračovat ve spolupráci,“ sdělil Steiner. Anketa Povede se Vladimiru Putinovi v příštích letech snížit obří chudobu a korupci v Rusku? Povede 85% Nepovede 15% hlasovalo: 7605 lidí

Následně popsal, o co konkrétně šlo. Chtěl totiž kvůli auditu Evropské komise pozastavit dotace pro Agrofert.

„Jednalo se o to, že v polovině roku, v květnu, přišel audit Evropské komise, který říkal, že premiér de facto nedovoleně čerpá, nedovoleně čerpá veřejnou podporu, dotace. Týkalo se to evropských peněz, ti auditoři byli i u nás na Státním fondu životního prostředí (SFŽP), s tím, že SFŽP ovšem ještě poskytuje dotace národní a ty já měl na starost, což bylo dohromady několik miliard ročně. A jedna z žádostí se týkala i společnosti Agrofert a já nechtěl nic jiného, než pozastavit financování, postupovat podobně jako Evropská komise. Prověřit, jestli to je v souladu s legislativou, s obecnými pravidly – bohužel, jakmile tyhle aktivity jsem já podnikl, to znamená pozastavil financování, začal se scházet s právníky a de facto se utvrzovat z toho, zda je ten postup v souladu se zákonem, v souladu s našimi pravidly, manuály, tak jsem byl nekolegiální," vyprávěl Steiner, proti němuž bylo následně zahájeno i kárné řízení. „Porušil jsem předpis o tom, že nesmím komunikovat s médii. A výsledkem bylo to, že ta spolupráce ve vedení fondu i s panem ministrem dopadla tak, že jsme vzájemně ztratili důvěru, a proto jsme se na konci srpna rozešli,“ dodal.

„Pokud si přečtu ten evropský audit, tak je tam zcela zřejmé, kdo umí česky, tak se může přesvědčit, že Agrofert pořád je ve vlastnictví pana premiéra. To, že byl ukryt do garáže typu svěřenské fondy, to je věc jedna, dokonce i ten audit, ale i já jsem přesvědčen, že to bylo jednání účelové. Dokonce je tam zmiňováno, já tedy nejsem právník, že to bylo protiprávní a neplatné. Takové závěry jsou odborníků největších na půdě Evropské unie, takže já se s nimi ztotožňuji a podobně jako Evropská komise jsem chtěl postupovat já,“ sdělil. Steiner tvrdí, že nyní se ukazuje, že jeho postup byl správný. „Dodneška se mi nikdo neomluvil, natož abych se měl vracet na své místo. Ale takový je život. A já za tím stojím,“ dodal Steiner.

Následně se rozhovořil o projektu, který sám pozastavil. „Ten měl čerpat podporu z prostředků státního fondu, ne z evropských. To znamená z národních zdrojů. A teď my jsme řešili, jestli se dotýká ten zákon o střetu zájmů tohoto projektu, tohoto programu, diskutoval se, jakým způsobem. A v rámci toho jednoho prvotního setkání v červnu jsem sezval právníky, náměstky organizačně právní, tak jsme to diskutovali do detailu, otevřel jsem to téma, tak jeden právník fondu říkal: No tak bychom mohli argumentovat, že se nás to netýká, protože v tom písmenu 4c je uvedeno dle rozpočtových pravidel. Takže dotace – ano, máme je řešit, ale dle rozpočtových pravidel, a jelikož Státní fond životního prostředí neposkytuje dotace v rámci rozpočtových pravidel, ačkoliv je pořád státní, pořád jsou to veřejné peníze, tak se na tom můžeme otočit v té argumentaci, že nás se ten zákon netýká. A co se odehrálo potom? Tohle když řekl na tom jednání, tak za dvě minuty jsme to zahodili a on se tomu smál a říkal: Tohle by soud shodil, to je nesmysl,“ vyprávěl Steiner.

„Ale co ono se nestalo. Dneska, k dnešnímu dni, Státní fond životního prostředí, Státní zemědělský intervenční fond tvrdí: Nás se zákon o střetu zájmů netýká. Protože v písmenu 4c je uvedeno rozpočtová... Takže tenhle vtip, který zazněl z úst právníka fondu, je používán jako argument. To rozum nebere,“ dodal Steiner.

„Je jasné, že premiér, společnost Agrofert používá dotace pro svůj byznys nedovoleně, já hovořím o takzvaném nedovoleném dopingu, s tím, že Evropská unie řekla stop, takhle tedy ne, a Česká republika, potažmo Státní fond životního prostředí nebo Státní zemědělský intervenční fond říká: Nás se to netýká, my pojedeme v těchto kolejích dál,“ dodal. Anketa Řídili by Piráti Českou republiku dobře? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 15293 lidí

Své pak Steiner řekl i k lex Babiš a k tomu, že premiér tvrdí, že jej plní. „Dvě lži v tomhle tvrzení. Za prvé to není lex Babiš. On to může být lex Toman, on předmětem toho auditu je pan Toman, on to může být třeba lex Valenta, to je taky krajský zastupitel, senátor, který vlastní média a vůbec se neřeší, že vlastně na hřišti politickém, kde máme soutěžit, je v nějaké výhodě,“ sdělil Steiner. „Není to lex Babiš, je to lex nedovoleně dopující hráč. A je jedno, jestli jste na hřišti dotací, na hřišti politickém, byznysovém, prostě jsou nějaká pravidla, která by se měla dodržovat. Takže lex podvodník, nebo nedovoleně dopující. A druhá lež, a nevěřte mi, co teď řeknu, ale přesvědčte se sami: Vemte si ten zákon o střetu, nebo to nařízení evropské, a tam nenajdete ani slůvko o nějakém svěřenském fondu. Co tvrdí, že tedy on to vyřešil, dal to podle zákona, to tam není ani slovíčko,“ zdůraznil Steiner, jenž se domnívá, že Babišova slova odvolávající se na to, že splnil ten zákon, jsou lží. „Tam není nic takového napsaného, že když uděláš tohle, nejsi ve střetu, neporušuješ zákon. Ale nevěřte mi, sami se přesvědčte,“ dodal.

A rozporoval pak i Babišova slova o tom, že se nic platit nebude. „V případě prvního auditu se bavíme o finále. Ten kohoutek je zavřen, neotevře se už, pokud se něco nestane, že to prostě nevyřeší ten problém a problém je, že velká část v tuhle chvíli toho problému jde za daňovými poplatníky České republiky,“ míní Steiner. „Minimálně těch 275 milionů už je korekce, ta je jasná, ta se nezmění,“ je přesvědčen.

Závěrem pak Steiner hovořil o tom, že reagovat by nyní měli občané, média, politici, ale také policie. Podle exnáměstka by Babiš mohl klidně zítra skončit ve vazbě, důvody pro to jsou. Do poloviny roku podle něj budeme mít loutkového premiéra. „Máme nějaké lidi nadlidi, kteří nesmí do vězení?“ zeptal se závěrem Steiner a poukazoval na Rumunsko, kde dle něj byla situace obdobná a vězením skončila.