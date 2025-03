Babiš mluví, lavice jsou prázdné. Novinář Bartoníček promluvil koalici do duše

V posledních měsících průzkumy veřejného mínění opakovaně ukazují, že hnutí ANO s Andrejem Babišem v čele dominuje v preferencích voličů a rozdíl mezi opozicí a vládními stranami se neustále zvětšuje. Například podle nejnovějšího volebního modelu agentury STEM by volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo hnutí ANO se ziskem 35,6 % hlasů. Na druhém místě by se umístila koalice SPOLU s 17,1 % následovaná hnutím STAN s 10,9 %.

Radek Bartoníček z Aktuálně.cz ve své analýze vysvětluje, proč má Babiš v těchto průzkumech takovou převahu a co to znamená pro budoucí politický vývoj.

Jednou z klíčových rolí v Babišově volebním náskoku je podle něj skutečnost, že dlouhodobě využívá sněmovní řečnický prostor k jednostranné kritice vlády, aniž se od ní dočká dostatečně silné reakce. „Babiš mluví, mluví už několik dní, fakticky dominuje u mikrofonu a reakce vládních stran? Nula. Babiš jede téma armády, výdajů na zbrojení, drtivě kritizuje vládu, už vystoupil podobně v minulých dnech několikrát. Reakce vlády ve smyslu argumentu proti těm Babišovým? Opět nula,“ komentuje novinář dění ve Sněmovně.

Anketa Líbí se vám, jak Elon Musk vystupuje k politickým tématům? Líbí 93% Nelíbí 4% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 5386 lidí

Dobrý dojem z vlády ve voličích nevyvolává ani pohled do téměř prázdných lavic vládních poslanců, když Babiš ovládne řečnický pultík. „Skoro vždy, když mluví, jsou vládní lavice prázdné. Voliči jsou přesvědčeni, že Babiš pracuje a vláda se fláká. Není to pravda, ale voličům to nikdo z vlády nevysvětlí,“ pokračuje novinář.

Psali jsme: Babiš si vjel do vlasů s Pekarovou. Ke zhrození novináře

Dalším faktorem, který Babišovi poskytuje obrovskou výhodu, jsou jeho finanční možnosti i informace, které čerpá od generálů a dalších odborníků: „Babiš má nekonečně moc peněz, které může v politickém boji ohromně využít. V případě dnešních projevů o armádě využívá nejmenované generály a další lidi, kteří mu připravují podklady, a podobně postupuje i v jiných tématech,“ míní Radek Bartoníček.

Problém Bartoníček pak spatřuje i v absenci silných řečníků ve vládních stranách. „Vládním stranám absolutně, absolutně, absolutně chybějí politici, kteří by byli schopni se Babišovi postavit – rétoricky, ale i faktograficky. Na jeho ohromný proud slov nikdo z vládních politiků nereaguje. Ještě si vládní příznivci myslí, že to je dobře. Je to obrovský omyl,“ upozorňuje. „Babiš může být naprosto spokojený, nemá vážnějšího soupeře a ze Sněmovny se opět může rozjet za voliči do terénu. Bude mezi nimi opět několik dní. A opět – nikdo z vládních stran mu ani v tomto není schopen čelit,“ dodává Bartoníček.

Závěrem přidává varování, že pokud se vláda neprobere, čeká ji role bezmocné opozice: „Pokud se vládní strany neproberou, na podzim má Česko premiéra Andreje Babiše s takovým množstvím poslanců, že si budou moci dělat doslova cokoliv. Vládní strany se budou krčit v opozici s bezmocnou malou skupinkou lidí, kteří tento stav zavinili. Promiňte mi ten ostrý tón. Můžu se samozřejmě mýlit – to si řekneme po volbách na podzim,“ zakončuje Radek Bartoníček svůj komentář.

Pokusím se na jednom naprosto aktuálním případě ukázat, proč má Andrej Babiš v průzkumech obrovský náskok, proč směřuje k ovládnutí naší země, a proč Petr Fiala a další za ním zaostávají o několik koňských délek.

Takže:

1. Ted mluví Babis ve Sněmovně, viz ukázka, kterou jsem… pic.twitter.com/Kyv7lbaKF4 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) March 12, 2025

Psali jsme: „Film není součástí předvolební kampaně,“ ujistili nás. Milion chvilek opět na scéně Jednání za zavřenými dveřmi? Proč. Ať lidé vědí. Babiš veřejně setřel Fialu Na Západ to berte přes Ukrajinu, směje se Zbořil. A slovo k historii podle Mádla „Opoziční štváči.“ Vidlák zesměšnil Fialu přes Babišovy billboardy