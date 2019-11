Babiš nechápe, proč učitelé hrozí stávkou. Pokud skutečně zavřou školy, budou mít co vysvětlovat

Vláda na jaře původně plánovala navýšení platů učitelů o 15 procent. Polovina sumy měla putovat do platového základu, polovina do odměn. V připraveném rozpočtu nakonec kabinet počítá s růstem částky na výdělky o deset procent, tedy o 11 miliard korun. Odbory s tím souhlasily, pokud se na navýšení tarifů využije zhruba tolik jako při původně zvažovaném patnáctiprocentním přidání. Požadovaly proto růst platového základu o deset procent a zbytek do odměn. Na ně by podle předáků zbyla asi pětina peněz. Babiš s ministrem školství Robertem Plagou (ANO) ve středu oznámili, že se tarify zvýší od ledna o osm procent. Podle odborářů ministr sliby učitelům nesplnil.

„Odbory nechtějí nic slyšet a ženou se za stávkou. Znají ta čísla? V roce 2014 měli pedagogové plat 26.397 korun (v průměru), nepedagogové 14.861 korun. V roce 2020 to bude 42.054 korun a 23.593 korun," uvedl Babiš. Podle něj se tak výdělky ve školství zvednou za šest let zhruba o tři pětiny.

Růst tarifů o osm procent představuje přidání od 1084 do 3534 korun podle délky praxe a kvalifikace. Učitelé základních a středních škol si polepší od 2290 do 2986 korun. Při desetiprocentním přidání podle požadavku odborů by to bylo od 2863 do 3733 korun. Další peníze by se měly rozdělit na odměnách.

Vláda slíbila, že do konce volebního období by měli učitelé mít 150 procent svého příjmu z roku 2017, měli by tak v průměru vydělávat 45.000 korun hrubého. Podle Babiše to v roce 2021 bude 45.342 korun. Odboráři požadují, aby pedagogové pobírali ale o 30 procent víc, než je celostátní průměr. Průměrná mzda dosáhla v prvním čtvrtletí 32.466 korun. Průměrný učitelský plat byl zhruba o 11 procent vyšší a činil 36.226 korun. Odbory poukazují na to, že výdělky rostou v celém Česku, učitelé se tak od průměru vzdalují jen pomalu.

Požadavky odborů podpořili i zaměstnavatelé ze školských asociací. O platech učitelů jednala už dřív celostátní tripartita. Zaměstnavatelské svazy tehdy byly pro patnáctiprocentní přidání. K výraznějšímu růstu učitelských výdělků vyzývala před časem i Sněmovna.