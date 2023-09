Babiš promluvil k volbám, sesypali se na něho novináři. Ze Slovenska také něco přišlo...

„V sobotu jsou na Slovensku důležité volby,“ uvedl Babiš svůj videospot s tím, že sděluje svůj názor proto, že mu na Slovensku záleží. Mluvil slovensky.

„Progresívne Slovensko pana Šimečky je stejné jako naši Piráti. Vítání migrantů, legalizace drog, vyšší daně, nižší důchody a poslušnost Bruselu. Tak to dopadlo v ČR a Slovensku stejný osud nepřeju. Mým největším přáním je, aby mezi Českou a Slovenskou republikou byly ty nejlepší vztahy. Naše národy přece pojí tolik společného,“ zakončil úvodní text a pozval lidi ke zhlédnutí videa, které natočil v Bratislavě.

V něm mimo jiné pochválil svoji spolupráci s Peterem Pellegrinim, se kterým se stýkal jako premiér České republiky. Pozitivní reference od něj dostal i další bývalý slovenský premiér, Robert Fico.

Kdo ale sklidil Babišovu kritiku, byl Michal Šimečka a jeho proevropsky a proukrajinsky orientované hnutí Progresívne Slovensko.

„To jsou takoví čeští Piráti. Ti chtěli, aby Česká republika přišla o právo veta, aby o nás rozhodoval Brusel, to jsou oni – promigrantští, zelení šílenci,“ charakterizoval jak Piráty, tak slovenské „progresivisty“.

„A co se u nás děje, to se stane i u vás,“ varoval předseda ANO Slováky.

„Navyšují daně, snižují důchody, přesvědčují nás o tom, kolik máme pohlaví, chtějí legalizovat drogy. A tomuto vy přece musíte zabránit, to si Slovensko nezaslouží,“ pokračoval Andrej Babiš.

„Pěkně vás prosím, rozhodněte v sobotu o vládě, která bude svrchovaná, bude bojovat za zájmy slovenských občanů. Přeji vám hodně zdraví, mám vás rád a držím vám palce,“ zakončil svůj apel na slovenské voliče bývalý premiér Babiš.

Tím ale odšpuntoval vlnu kritiky, která na něj následně dopadla třeba z řad České televize.

„Po třech letech života na Slovensku jsem přesvědčen, že tamní voliče názor Andreje Babiše nezajímá. Ohledně doporučení našich bývalých prezidentů platí to samé. Nechápu, kde se bere v českých politicích potřeba posílat tyto vzkazy,“ reagoval třeba Petr Obrovský, zpravodaj ČT v Bruselu, nejen na Babišovu podporu, ale i na vyjádření Václava Klause a Miloše Zemena, kteří se také netajili svými preferencemi a negativními názory na hnutí Progresívne Slovensko.

Další bývalá velmi významná tvář České televize, Marek Wollner, tvář pořadu reportéři ČT, který Andrej Babiš velmi kritizuje kvůli nevyváženosti zpravodajství a zatajování informací v kauze Dozimetr, si také nebral servítky.

„Strašná prča, jak ti staří nosorožci Zeman, Klaus a Babiš podporují jedním hlasem na Slovensku návrat Fica, podobného výlupka postbolševické politické kultury, jako jsou oni sami. A nejhorší je, že ten Babiš už ani neumí slovensky – mluví jako major Míča z vojenské katedry,“ naznačil bývalý moderátor, že mu více vadí to, jak Babiš mluví, než co říká.

K Babišovu vystoupení se vyjádřil i samotný předseda Progresívného Slovenska Michal Šimečka.

Ten uvedl, že rozumí tomu, že má Babiš volnější vztah k zákonům, ale mohl by podle Šimečky respektovat ty slovenské. Narážel tak na tzv. volební moratorium.

„Pozdravujem Andreja Babiša. Rozumiem, že má voľnejší vzťah k zákonom, ale mohol by skúsiť rešpektovať aspoň tie slovenské. A teda nevyjadrovať sa v prospech alebo neprospech ktoréhokoľvek kandidujúceho subjektu na Slovensku v čase moratoria,“ napsal Šimečka na síti X.

Jeho argument se ale ukázal být sporným, protože volební moratorium, které začíná 48 hodin přede dnem konání voleb, zakazuje vést volební kampaň politickým stranám a koalicím. Andrej Babiš naproti tomu vystoupil se svým názorem jako soukromá osoba.

Druhá část Šimečkova příspěvku apelovala na členství hnutí ANO ve stejné frakci jako Progresívne Slovensko. Šimečka vyzval Babiše k zamyšlení, zda chce stále patřit do této „politické rodiny“.

„Zároveň mu chcem pripomenúť, že sa sám hlási k rovnakej politickej frakcii európskych liberálov ako PS, ktoré kritizuje. Myslím, že by to preňho mohol byť podnet na zamyslenie, či ešte stále chce patriť do tejto politickej rodiny.“

