Babiš varuje: Jestli druhá vláda nedostane důvěru, můžou být na podzim předčasné volby

Premiér Andrej Babiš (ANO) se netají tím, že v případě, že jeho druhý sestavený kabinet nezíská důvěru do letošního května, mohly by se konat předčasné volby. Uvedl to v rozhovoru pro deník Právo.

Babiš v rozhovoru odmítl, že by chtěl vládnout bez důvěry celé čtyři roky jen za podpory prezidenta. „V žádném případě. Chceme vládnout s důvěrou celé čtyři roky,“ poznamenal. Jeho cílem je nyní vyjednat podporu kabinetu do konce února a následně požádat o důvěru poslance.

„Ale to nezáleží na mně. Topolánek vládl v demisi tři měsíce, podle takových propočtů by to tedy bylo někdy do května. Ale když se nedomluvíme, tak možná jediným řešením budou předčasné volby,“ připustil následně v rozhovoru Babiš.

Zdůraznil, že on sám sice předčasné volby nechce, ale pokud není na druhé straně žádná rozumná odezva, tak je to sice poslední varianta, ale možná. „Třeba na podzim s komunálními a senátními volbami,“ podotkl.

On sám nyní, než bude sjezd ČSSD, tak chce dál vyjednávat s komunisty a s SPD. „Zkusíme možná oslovit i jiné strany, jestli třeba nezměnily po prezidentské volbě názor. Bavil jsem se s některými zástupci STAN, kteří mají jiný pohled než jejich předsednictvo, a nebyli by proti toleranci za nějakých programových podmínek. Možná i někteří členové ODS a ČSSD by mohli změnit názor. S TOP 09 a s piráty je marné mluvit, zvlášť piráti s námi nechtějí vůbec jednat, jen štěkají a kritizují. Nemají seriózní zájem něco tvořit, ale jen bořit,“ řekl rázně Babiš s tím, že podpora od SPD není preferovanou variantou.

Babiš je nyní také „závislý“ na krocích prezidenta Miloše Zemana, jehož podpořil v prezidentských volbách. „Myslím, že pan prezident splní slovo a že mě jmenuje i podruhé, veřejně to několikrát slíbil. Věřím mu. A do vlády mi nemluvil předtím, tak proč by to dělal teď?“ poznamenal pak sebevědomě premiér.

