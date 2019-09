Babiš vytáhl úspěšné. Poslanec Nacher promluvil, i o žalobě na Zemana

„Do politiky by měli vstupovat úspěšní lidé, kteří nemají politiku jako odrazový můstek pro nějaké získávání funkcí či pozic,“ poznamenal Nacher. „Neměla by ta kauzalita být opačná,“ dodal. „Lidi, které on oslovil, tak mezi nimi je řada profesorů, podnikatelů,“ poukázal také Nacher na lidi, kteří podle něj něco dokázali a nejde jim o peněženku. Anketa Připomenete si 17. listopadu památku Václava Havla? Připomenu 8% Nepřipomenu 92% hlasovalo: 15859 lidí

Co se týče Nacherova postoje k vládě, tak v některých bodech se se zbytkem hnutí rozchází. Jak však dodává, víc mu záleží na tom, co se povedlo prosadit, například v rámci insolvencí a exekucí. I přesto zvažoval konec v Poslanecké sněmovně. Co přesně ho k tomu vedlo, prozradit nechtěl. Prý to neví ani rodina. Je však patrné, že jde o levicovější zaměření vlády, neboť on sám má spíše pravicový pohled.

Video najdete ZDE.

Své pak řekl i k prezidentovi Miloši Zemanovi a jeho slovům o abolici ve vztahu k premiéru Andreji Babišovi. Podle jeho slov ta slova byla zcela zbytečná.

S ústavní žalobou na prezidenta pak Nacher nesouhlasí, deklaroval, že ji nepodpoří. Podle jeho slov jde o analýzu od těch, kteří s ním prohráli v prezidentských volbách. Přemýšlí však dle svého vyjádření o případné podpoře jednoskutkové žaloby ohledně prezidentova chování v kauze odvolávání exministra Antonína Staňka (ČSSD).