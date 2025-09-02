Babiš zmlácen odpůrcem. Ne všichni ale útok odsoudili. Naopak

02.09.2025 17:39 | Monitoring

Andrej Babiš, šéf hnutí ANO, promluvil o útoku, kterému čelil. „Rozhodnou volby, a ne kdo koho na mítinku zmlátí. To si nepřejeme nikdo, máme svobodné volby, lidi se rozhodnou a snad ta pravda zvítězí,“ zdůraznil Babiš. A dorazila záplava reakcí.

Foto: Screen X Andreje Babiše
Popisek: Andrej Babiš

 Šéf hnutí ANO Andrej Babiš slaví 2. září své 72. narozeniny. Poděkoval lidem za obrovské množství přání a řekl pár slov k útoku, jemuž nedávno čelil. Dostal úder holí.

„Já vás všechny zdravím a děkuju vám za stovky přání k narozeninám. Moc si toho vážím a omlouvám se všem, že jim nemohu všem osobně poděkovat. Chtěl jsem vám říct, že to, co se stalo včera, by se nemělo a nesmí nikdy opakovat. A chtěl bych vyzvat naše fanoušky, naše voliče, aby se k tomu nikdy nesnížili,“ žádal Babiš.

„Včera ten pán nepřišel diskutovat. Jak jsem se dozvěděl z médií, dlouhodobě ně nenávidí a zbaběle mě napadl holí zezadu. Já si vlastně ani ten moment pořádně nepamatuju. Trefil mě přesně tady na tu spánkovou oblast, takže mi to napuchlo vlastně tady až po obočí. Tak ještě musím jít na nějaké vyšetření a budu se snažit vrátit co nejdřív do kampaně, tohle mě určitě neodradí. Na mítincích mluvíme hlavně o našem programu, a pokud je tam někdo, kdo nás nemá rád, tak samozřejmě tam máme i materiál Mýty a fakta, kde vyvracíme různé ty lži. My se snažíme vést pozitivní kampaň. Ale pán nepřišel diskutovat, přišel mě napadnout a skutečně prosím všechny, aby se tohle nestalo žádnému z českých politiků,“ žádal důrazně Babiš.

Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • poslanec
 „Rozhodnou volby, a ne kdo koho na mítinku zmlátí. To si nepřejeme nikdo, máme svobodné volby, lidi se rozhodnou a snad ta pravda zvítězí. Moc vám za to děkuju a snad se brzo uvidíme,“ ukončil své vystoupení na sociální síti X Andrej Babiš.

Ozval se i Karel Havlíček.

„Ten útok je jedním z důsledků nenávistné kampaně, kterou vede koalice SPOLU a Piráti a v posledních dnech opět STAN. Teď to skončilo úderem do hlavy, příště to může být horší. Kampaň založili na vyvolávání strachu a nenávisti. Varovali jsme, že to může skončit podobně, a stalo se,“ napsal první místopředseda hnutí ANO.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

  • ANO 2011
  • místopředseda PS PČR
Šéfredaktor Reflexu Martin Bartkovský obratem napsal pár slov. „Máte stejnou rétoriku jako Fico. Gratulace,“ konstatoval.

Reakce na útok na Andreje Babiše

Přidal se i exministr Ivan Bartoš.

„Že to píšete zrovna vy. S Piráty bychom mohli povídat o vašich strašících videích se zakuklencema, dezinfo kampani o ‚migrantech do baráku‘ a strašení seniorů v LDN. Rozkrýváme vaše korupční praktiky v politice a před ní. Třeba vaše šméčka s kmenovými buňkami s Rajchlem, Sonny,“ konstatoval.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

  • Piráti
  • poslanec
Vysvětlení ke svému činu přidal i samotný útočník pro server iDNES.cz. Naznačil, že kdyby mohl, rád by vrátil čas a podruhé svůj čin neprovedl. Ale více se prý za něj omlouvat nebude.

„Já jsem vystoupil z auta, přešel jsem silnici, šel jsem k té skupince starších seniorů a zrovna tam dávala dotaz paní, kde je postavena ta hala pro Martinu Sáblíkovou? A v té chvíli on šel k mikrofonu a řekl: ‚Co to sem taháte za hlouposti a lži, to sem vůbec nepatří.‘ A v té chvíli, já vám něco řeknu, jsem se nemohl udržet, natáhl jsem se a normálně jsem mu flákl koncem té hole. Protože to se nedalo vydržet, co ten člověk dokáže říct za nepravdy. To je neskutečné. Já jsem byl bohužel dlouho nemocný, tak jsem koukal na záznamy ze Sněmovny a to, co jsem tam viděl, nemělo s kulturou nic společného. To je importované ze Slovenska,“ rozzlobil se pán.

Své počínání popsal jako zkrat.

 

 

Publicista Zdeněk Šarapatka, který se v minulosti ostře vymezoval např. vůči prezidentu Miloši Zemanovi a v náznacích hovořil ve spojitosti se Zemanem i o smrti, se staršího pána zastal.

„... a jste za voly, Andreji Babiši, Karle Havlíčku, Aleno Schillerová a spol. Vyřčené motivy toho pána pro dva údery holí přes záda arogantního, prolhaného gaunera a naprosto pokorná sebereflexe teď předčí tu vaši obskurní tirádu a průhledný scénář o ‚atentátu‘ s bezmála vražedným úmyslem a la Šakal. Jste největší špindíry kampaně...“

 

 

Psali jsme:

„Třikrát ho majznul po hlavě. To muselo přijít.“ Útok na Babiše pokračuje
Po útoku na Babiše propírán útok na Jarka Nohavicu
Horší, než se zdá. Advokátka o útoku na Babiše
USA, Rusko a další už to čtou. Útok na Babiše je světovou zprávou

 

 

