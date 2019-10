Babišův muž v Brně: Co dělal na založení Trikolóry? Co se mu na ní líbí? A přestoupí?

Bývalý brněnský primátor a místopředseda hnutí ANO Petr Vokřál se v pořadu Interview Plus Českého rozhlasu Plus vrátil ke své návštěvě ustavujícího sněmu hnutí Trikolóra, který proběhl na konci minulého měsíce. Vokřál dementoval, že by se do Trikolóry chystal přestoupit. Řeč přišla i na silná obvinění, kterým později za svoji účast od lidí na sociálních sítích čelil. Prý byl nařčen z podpory „pomalu profašistických záležitostí“. Vyjádřil se i k možnosti budoucí spolupráce mezi hnutími. Zde se nyní může jevit jakožto překážka negativní postoj Trikolóry k Evropské unii. Vokřál připomenul, že hnutí ANO je jednoznačně proevropské, kritické hlasy vůči EU ovšem podle něj zaznívají i od zemí V4 a je třeba si počkat, nakolik bude vůči EU nové uskupení kritické. Už jen diskuse o opuštění EU však pro nás „není téma“.

Vokřál promluvil i k potenciálu nového politického hráče. „Uvidíme, jak Trikolóra bude své teze prosazovat, jakou bude postupně získávat podporu, jestli ji vůbec získá a jestli se tam začne vytvářet případný potenciál pro jakoukoli spolupráci. A to nechci spekulovat, jestli s ANO, nebo s jakoukoli jinou stranou,“ řekl.

Vokřál dementoval, že by na sněmu Trikolóry byl jakožto jediný člověk z jiného politického uskupení. Na sněmu prý byli zastoupeni i politici z SPD a četla se i zdravice předsedy KDU-ČSL Marka Výborného. Zájem sledovat, jak se bude Trikolóra vyvíjet, podle něho mají všechny politické strany.

Celé Interview si můžete poslechnout zde:

Debata v ANO, kdo na konferenci osmadvacátého září pojede, prý nebyla nikterak dlouhá. Vokřál připomenul, že premiér a předseda ANO Andrej Babiš byl v té době zrovna na klimatické konferenci v Americe, tak to jednoduše „padlo na něj“. Uvedl, že se nejednalo o jeho osobní rozhodnutí.

„Nevidím na své účasti nic překotného, až na to, že se mne od té chvíle řada lidí ptá, kdy vstoupím do Trikolóry. Tady bych to chtěl uvést na pravou míru – zůstávám členem hnutí ANO,“ dodává.

Pro Vokřála jsou některé myšlenky Trikolóry obtížně představitelné, jiné se mu naopak pozdávají. „Budeme všichni sledovat, kam směřuje. Některé věci jsou pro mne osobně obtížně představitelné. Jsem jednoznačně zastáncem evropského prostoru, mám řadu odlišných názorů na některé věci. Na druhou stranu – ekonomika postavená na inteligenci, na systému vzdělávání, to… se mi docela líbí. V tom má Trikolóra určitý potenciál,“ podotkl.

Vokřál se zmínil, že je proti některým minoritním spolkům, které způsobují obtíže majoritní společnosti. Mířil tím především na lidi, kteří například brání některým důležitým stavbám, a jako příklad uvedl obchvaty obcí. Nechce se nikterak dotknout ekologů, vadí mu prý ti, kterým jde jen o obstrukce.

Kritika Vokřála v některých krocích a nedotaženost projektu mířila i třeba na inkluzi.

Bývalému primátorovi se prý líbí i systém vzdělávání navrhovaný Václavem Klausem mladším a podpora inovativního průmyslu. „Jedna věc je to říkat, druhá realizovat. Teď i ta změna směrem ke claimu The Country for the Future, které se teď velmi intenzivně věnuje (ministr průmyslu a obchodu, pozn. red.) Karel Havlíček a i sám premiér. To jsou kroky, kde by se to mohlo potkat,“ přiklání se ke společným cílům obou politických uskupení Vokřál.

Na to, kam má Trikolóra namířeno, si prý ještě musí počkat. „Na druhou stranu je evidentní, že se nový subjekt musí nějak zviditelnit, vymezit. Zejména když se odštěpí od jedné ze standardních politických stran. Budeme to sledovat. Jestli to jsou silné výroky, které mají podtext vybudit pozornost veřejnosti, anebo to budou silné výroky, se kterými souhlasit nebudeme.“

A pak přišlo na silná obvinění, kterým Vokřál po své návštěvě ustavujícího sněmu Trikolóry čelil na sociálních sítích. Za svou účast byl totiž následně na Facebooku nařčen z „podpory pomalu profašistických záležitostí“. „Musím říct, že od takového hodnocení se musím distancovat, ani to tak nevidím.“ „Věřím, že se Trikolóra bude dál profilovat, otázkou je, jestli směrem, se kterým ANO bude mít společnou rovinu, nebo ne,“ připojuje.

Překážky potenciální spolupráce obou hnutí panují očividně již nyní. Václav Klaus ml. se opakovaně vyjadřuje silně kriticky k Evropské unii, na ustavujícím sněmu pak obdivně promlouval kupříkladu i o Nigelu Farageovi, britském politikovi, který byl jedním z hlavních zastánců odchodu Spojeného království z Unie. „My máme jiný názor na EU,“ řekl Vokřál a vyzdvihl, že ANO je jednoznačně proevropské hnutí.

„Na druhou stranu, velmi úzce spolupracujeme se zeměmi V4, kde rovněž zaznívají kritické hlasy vůči Unii. Kde ten limit bude, to se ukáže až v budoucnu, zároveň určitě neinklinujeme k vyjádření Nigela Farage,“ řekl místopředseda ANO. Brexit označil za negativní. Přestože se Vokřál označuje za hrdého Čecha, naše členství v Evropské unii nám prý přináší mnoho výhod a diskuse o opuštění EU podle něj pro nás „není téma“.

Otázka přišla i na nedávná premiérova slova o nutnosti jádra v Česku i za cenu porušování evropské legislativy. Podle Vokřála je důležité, abychom u nás mohli elektřinu produkovat ekologicky, a to za použití jiných zdrojů energie prý není možné, jelikož na rozdíl od jiných států k tomuto nemáme přírodní predispozice.

Vokřál na ustavujícím sněmu Trikolóry na konci září hovořil především o možné budoucí spolupráci mezi hnutími. „Je potenciál vytvoření prostředí, ve kterém budeme moci skutečné problémy řešit namísto toho se procházet dávno známými slepými uličkami a experimentovat na účet občanů této země. Potenciál je nenechávat terorizovat majoritní společnost názory minorit. Nabízí se zde potenciální spolupráce v budoucnosti, kde vy budete reprezentovat společnost s cílem stavět na vzdělanosti a ekonomice této země, a právě v těchto principech vidíme možnost nově vznikajícího subjektu pro další spolupráci na budování této země,“ řekl Vokřál na ustavujícím sněmu. Uvedl tehdy také, že podle něj chybí lídr skutečné pravicové politiky, ale Trikolóra jím může být.

