Bakalo, tvé zahazování e-mailů má konkrétní oběť! Ozval se tištěný časopis. Škody jdou prý do desítek tisíc

Od loňského prosince se pak některá média z daného seznamu včetně Šifry (ale mohla to klidně být i všechna, pozn. autora) stala objektem zvláštních praktik softwarové služby Virusfree, která filtruje spam pro některé aplikace tzv. e-mailu zdarma, a to například pro ty, které poskytuje akciová společnost Economia miliardáře Zdeňka Bakaly na doménách centrum.cz, atlas.cz a volny.cz. Virusfree je má údajně filtrovat kvůli špatné „reputaci“.

Virusfree začala příjemcům e-mailů zprávy obsahující zmínku o určitých médiích či webech jako například ParlamentníListy.cz, časopis Šifra, ale pravděpodobně i další ze zmiňovaných seznamů, jednoduše zahazovat, aniž ale informovala odesílatele či příjemce nebo zprávu odhodila do spamu. E-mail jednoduše odešel, ale nepřišel. Vypařil se, jako by neexistoval.

Jak se ParlamentnímListům.cz podařilo zjistit, tato vzhledem k evropskému zákonu o internetové neutralitě podivná praxe může mít i zcela konkrétní a vyčíslitelné dopady. Alespoň tak tomu mohlo být v případě časopisu Šifra, jak nám sdělil jeho šéfredaktor a vydavatel Milan Vidlák.

Podle něj totiž časopisu zásah „zcela naboural“ poskytování služeb, které si u něj objednali zákazníci. „Znemožnily nám například zasílání potvrzení objednávek, platebních údajů či faktur, které po zaplacení čtenáři dostávají,“ sdělil pro ParlamentníListy.cz Vidlák. „Čtenáři si nemohou stáhnout ani naše speciální číslo zdarma, takže vypadáme jako podvodníci, kteří od nich získají e-mail a pak jim na něj nic nepošlou,“ postěžoval si dále.

VYDAVATEL ČASOPISU ŠIFRA MILAN VIDLÁK DŘÍVE PŮSOBIL NAPŘÍKLAD I V LIDOVÝCH NOVINÁCH:

Zásahy podle vydavatele Šifry měly rovněž ochromit uživatelskou podporu časopisu. „Mnoho čtenářů je staršího věku a nerozumí si tolik s on-line platbami či e-shopem a my jim nemůžeme radit, jak například otevřít časopis v digitální podobě, nemůžeme ani předplatitele informovat o tom, že jim končí předplatné nebo že je jim expedován časopis, nemůžeme jim posílat informace o novém čísle, slevách či nabídce nového zboží v e-shopu, kde prodáváme i knihy či zboží našich obchodních partnerů,“ vysvětlil dále Milan Vidlák.

Následně nám sdělil, že by freemailové služby spadající pod Bakalovu Economii měly e-mailové zprávy obsahující zmínky o časopisu Šifra ještě stále a bez upozornění adresáta zahazovat. A to navzdory tomu, že například zprávy obsahující zmínku o ParlamentníchListech.cz již nezahazují, a to v reakci na dřívější medializaci celé aféry.

Nezanedbatelné škody

Podle Vidláka měla celá aféra firmu vydávající časopis poškodit ekonomicky. „Konkrétní částku v tuto chvíli lze jen obtížně vyčíslit,“ sdělil naší redakci Vidlák. „Jsme teprve ve fázi odvracení ještě větších škod a teprve postupně zjišťujeme, co nám svou nezákonnou cenzurou konkurenční vydavatelství Economia, a. s., způsobuje,“ doplnil. „Škody ale rozhodně nejsou zanedbatelné a pohybovat se mohou v řádu desetitisíců. Minimálně,“ postěžoval si ParlamentnímListům.cz.

A blokace prý nadále trvá. „Před chvílí jsem si založil pro kontrolu novou schránku na centrum.cz a atlas.cz a poslal na ně z redakčního e-mailu Šifry zprávu: Tohle jste, pane Bakalo, opravdu přehnal. Z mého e-mailu odešla, ale ve schránkách na centrum.cz a atlas.cz po ní není ani památky. Třeba přišly přímo panu Bakalovi,“ sdělil nám dále. Podle Vidláka neprojde na cílové schránky vůbec žádná komunikace, dokonce ani pozdrav.

Vidlák je podle svých slov v „intenzivním kontaktu“ s právníky. Zaspekuloval rovněž, že v případě zahazování zpráv elektronické pošty by mohlo jít o spáchání hned několika trestných činů. Postup by podle něj měl dokonce být v rozporu s ústavním zákonem a Listinou základních práv a svobod.

Časopis kritizoval Jakub Janda

Časopis Šifra je jedním z těch, které sleduje think-tank Evropské hodnoty Jakuba Jandy a označuje je za dezinformační. Vidlák takové označení odmítá. „Dnes se každý, kdo se nějak odlišuje od zajeté propagandy Brusel, Německo a USA jsou super, Rusko, Polsko, Maďarsko a Čína ošklivé, označuje jako dezinformátor nebo alternativní server v hanlivém smyslu. Každý, kdo dnes píše jen trochu poctivě a slušně a má jen trochu jiný názor, je na nějakém seznamu. Proto je tam i Šifra. Pokud bychom tam nebyli, dělali bychom zřejmě něco špatně,“ sdělil ParlamentnímListům.cz Vidlák.

„S nějakými dezinformacemi nebo ezoterikou to nemá co dělat. My píšeme nefanaticky i o duchovních tématech a osobním rozvoji, o rodinných vztazích, o tom, proč nejsme zdraví ani šťastní, ač o to usilujeme, jak být sám sebou a nenechat se manipulovat třeba médii. Protože se kromě toho, co se děje okolo nás, musíme zabývat i tím, co se děje v nás – chce to rovnováhu,“ doplnil k povaze svého časopisu.

Vidlák jako novinář začínal v mainstreamových médiích, v Lidových novinách a vydavatelství Mladá fronta, a je podle svých slov „zkušeným novinářem s více než desetiletou praxí“. „Evropské hodnoty jsou placené americkou vládou a Sorosovou Open Society Fund, jako kdekdo dneska, a vůči ideologiím, které zastávají, jsme velmi kritičtí. Bylo by divné, kdyby nás jejich zaměstnanec Jakub Janda chválil,“ sdělil na adresu think-tanku, který jeho časopis označuje za dezinformační.

autor: Jonáš Kříž