Světem otřásl barbarský útok na dětskou nemocnici v Kyjevě. Ukrajinci tvrdí, že toto zvěrstvo spáchali Rusové a předložili pro toto své tvrzení důkazy. Rusové je odmítli jako nevěrohodné a prohlásili, že zaprvé Ukrajinci v nemocnici schovávají zbraně a za druhé, že si nemocnici zničili sami vlastní raketou.

Analýza OSN, z níž citovala agentura Reuters, naznačuje, že pravdu říkají Ukrajinci.

„Mise OSN pro lidská práva v úterý uvedla, že existuje ‚vysoká pravděpodobnost‘, že hlavní kyjevská dětská nemocnice byla přímo zasažena ruskou střelou během série náletů na ukrajinská města. Rusové toto obvinění nadále odmítají,“ napsala agentura Reuters.

Ukrajina vyvěsila své vlajky na půl žerdi v den státního smutku u příležitosti úmrtí 44 lidí po celé zemi po pondělních leteckých útocích, včetně čtyř dětí a dvou dospělých, v dětské nemocnici Ochmatdyt v hlavním městě.

„Analýza videozáznamů a hodnocení provedené na místě incidentu naznačují vysokou pravděpodobnost, že dětská nemocnice utrpěla přímý zásah, místo aby byla poškozena obraným zbraňovým systémem,“ uvedla Danielle Bellová, vedoucí mise OSN pro sledování lidských práv s odkazem na slova Rusů.

Tarik Jasarevič ze Světové zdravotnické organizace v Ženevě podle agentury Reuters uvedl, že útok na nemocnici byl jedním z 1 882 útoků na zdravotnické zařízení na Ukrajině, které ve více než dva roky trvajícím konfliktu zabily celkem 150 lidí.

Server Kyiv Post uvedl, že všichni pacienti z dětské nemocnice Ochmatdyt byli převezeni do jiných zdravotnických zařízení.

Jedna ruská střela zničila oddělení toxikologie a poškodila další čtyři budovy dětské nemocnice Ochmatdyt. Mezi postižené oblasti patří 10 chirurgických oddělení, pět onkologických oddělení, dvě somatická oddělení, jednotky intenzivní péče, operační jednotky, oddělení radiologie a radioterapie a část jediné onkologické hematologické laboratoře na Ukrajině.

„Pokračujeme v práci na zvýšení ochrany našich měst a komunit před ruským terorem. Najdeme řešení. Svět k tomu má nezbytnou sílu,“ poznamenal po útoku ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Komentátor a válečný korespondent Paul Ronzheimer v textu pro Bild ani v nejmenším nepochybuje, že za útokem skutečně stáli Rusové. A o to horší je to teď podle něj se Severoatlantickou aliancí.

„Západní arogance, tvrdohlavost a čirá apatie po brutálním ruském útoku na dětskou nemocnici v Kyjevě jsou nesnesitelné. Tento týden NATO oslaví 75 let a ode dneška se hlavy států a vlád setkají ve Washingtonu DC. Morální bankrot vojenské aliance nebyl pravděpodobně nikdy blíže než nyní,“ napsal Paul Ronzheimer.

Proč volil tato ostrá slova?

Protože ani takto odporným činem, jakým je vypálení ruské rakety na děti nemocné rakovinou, nepohne západ k tomu, aby Ukrajincům dovolil využití západních zbraní i na útoky v hloubi Ruské federace. Americký prezident Joe Biden trvá na tom, že západní zbraně lze použít jen v ruském pohraničí. To podle zkušeného korespondenta znamená, že ze všech ostatních míst Ruské federace mohou agresoři odpalovat své rakety a mohou je nechat dopadat na hlavy ukrajinských dětí. Smrtelně nemocných dětí.

A podobné je to podle válečného korespondenta i v samotném Německu. Kancléř Olaf Scholz sice útok na nemocnici odsoudil a prohlásil, že Německo neochvějně stojí po boku Ukrajiny, ale nepřidal ani slovo o to, že by Němci Ukrajincům poskytli rakety dlouhého doletu Taurus.

Ronzheimer přitom ani na chvíli nepochybuje o tom, že kdyby Západ věnoval Ukrajině zbraně, které potřebovala na svou ochranu, k tomuto barbarskému útoku nemuselo dojít.

Jenže Západ podle válečného korespondenta přehlíží tento prostý fakt. Raději si dobírá maďarského premiéra Viktora Orbána z toho, že činí přesně to, o čem celé roky otevřeně mluví, tj., snaží se o míru jednat i s Ruskem a s Čínou. „Západní politici mezitím praktikují diverzní taktiku a všichni útočí na maďarského premiéra Viktora Orbána. Orbán se nikdy netajil svým postojem, takže jeho pokus mluvit s Putinem není žádným překvapením,“ napsal doslova Ronzheimer. „Existují pouze dva způsoby, jak tuto válku ukončit: Buď bude Putin se západní pomocí zatlačen tak daleko, že Ukrajina zvítězí, nebo dojde k rozhovorům, které budou nakonec vedeny podle pravidel Vladimira Putina,“ doplnil na závěr.

Sami Ukrajinci by se rádi dostali do NATO, ale podle listu Kyiv Independent jsou si vědomi toho, že v tuto chvíli to není příliš reálné.

„Samozřejmě bychom rádi dostali pozvání do NATO,“ řekl listu Kyiv Independent Oleksandr Merežko, ukrajinský poslanec a předseda zahraniční politiky parlamentu. „Ale chápeme, že teď je to sotva něco reálného,“ dodal.

Obratem však doplnil, že Ukrajina čeká také na ujištění, že se jednoho dne opravdu stane plnohodnotným členem NATO. Chce dostat jištění, že se jím stane a otázkou k debatě je jen to, kdy to bude. Nikoli zda se to vůbec stane.

Zatímco někteří ze spojenců jsou podle serveru Kyiv Independent pro přistoupení Ukrajiny, včetně Francie a Spojeného království, jsou tací, kteří nesouhlasí, uvedl server s odvoláním na jeden ze svých zdrojů.

Nico Lange, vedoucí pracovník Centra pro analýzu evropské politiky (CEPA), řekl listu Kyiv Independent, že nečlenství Ukrajiny v NATO je „přesně ta šedá zóna, kterou se Vladimir Putin snaží zneužít“.

„Obávám se, že to bude v Moskvě vnímáno velmi pozitivně, bude to vnímáno jako úspěch z pohledu Kremlu,“ dodal.