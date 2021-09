Bartoš: Přesně víme, co nám brání být ve světové špičce

reklama

„Dnes začíná škola. A já moc přeju všem žákům a studentům, aby školní rok proběhl normálně a aby se mohli bez problémů potkávat s kamarády a spolužáky. Naše dcera Amél patří k ročníkům, které pandemie připravila o výuku, takže i jako rodič chápu, že bezpečný návrat dětí do škol je teď pro spoustu z nás to nejdůležitější,“ zdůraznil Bartoš na instagramu s tím, že právě Piráti a Starostové na něm také zapracovali. „Ministrovi Plagovi jsme ho představovali s mým poslaneckým kolegou @barton.lukas už letos v březnu,“ dodal.

Podle něj je stěžejní, aby byl bezpečný návrat i pro učitele, ale nejen to. „Je potřeba dát jejich práci perspektivu, nenechat školství ve stavu, kdy učitelé nejsou motivováni k profesnímu růstu a spousta jich vyhoří,“ uvedl a uznal, že se jedná o náročné povolání. „Od maminky, která byla učitelka, vím, jaké nároky společnost na učitele klade. Musí tomu odpovídat i jejich postavení,“ pokračoval a dodal, že proto prosadili zvýšení platů učitelů na 130 % průměrné mzdy. „A v době pandemie také ošetřovné pro lidi, pracující na dohodu nebo na částečný úvazek. To se dnes učitelů často týká,“ vyzdvihl a pokračoval, že školství nejsou jen žáci a učitelé. „Nebude to dlouho trvat a po začátku školy přijde i akademický zimní semestr. A s tím těsně souvisí téma vědy a výzkumu, na kterém nám Pirátům hodně záleží. Chceme vidět úspěšné české high-tech firmy. Chceme, aby Česko patřilo ke světové špičce a máme přesně zjištěno, co tomu zatím brání,“ dodává s tím, že po svém doktorátu se rozhodl jít do IT a politiky, ale zná i současné prostředí a problémy vysokých škol a vědeckých pracovišť.



„Jestli chceme alespoň jedno z nich dostat do první světové stovky ve výzkumu a inovacích, musíme pro to utvořit podmínky. A to znamená zlepšit strukturu financování, odměňovat výsledky a zároveň zjednodušit vykazování a rozpočty, aby zbylo víc času na samotnou vědu,“ apeloval s tím, že do technologického vývoje je potřeba přitáhnout i soukromé peníze, podobně jako je tomu v USA. „A vědci musejí mít v české společnosti postavení, jaké odpovídá práci, kterou odvádějí pro nás všechny,“ dodal. Podle něj by se tomu měla přizpůsobovat i představa, jak vypadá chytrý stát. „Vědecké poznatky musejí začít ovlivňovat jeho rozhodování. Stát bude chytrý, jestli se začne učit, jak má věci dělat. Třeba jak naložit s pandemií a bezpečným návratem do škol,“ uzavřel svůj instagramový příspěvek.

