Bartoš promluvil o Kalouskovi. Rozumí prý těm tokům...

Úvodem mimo jiné Bartoš hovořil o tom, že Piráti by v Poslanecké sněmovně chtěli představit zákon o dostupném bydlení. „Už teď mají obce, když chtějí stavět a mají nějakou smlouvu, třeba na svém pozemku, nebo prodávají pozemek developerovi, tak samozřejmě mají možnost uplatnit nějaké nároky na ten výsledek toho projektu. Jestli tam budou malometrážní byty, jestli to třeba budou byty, které pak město vezme do své správy a obohatí svůj fond, takže my máme x různých cest, kterými tu situaci zlepšit,“ zmínil Bartoš.

Jak vnímá stavbu státních bytů? „Otázka, jestli stát by měl fungovat na principu jakéhosi garanta developmentu, si myslím, že je na stole. Ministerstva vlastní spoustu majetku, ať jsou to haly, ať jsou to skladové prostory, parcely nebo stará budova České pošty, která je v zástavbě a slušelo by jí tam osm až deset bytů, vešly by se tam. Myslím si, že ten model, kdy jednotlivé resorty – a i v Praze je o to docela zájem, převádějí majetek do nějakého fondu a následně ho poskytují obcím vlastně k výstavbě, je to jedno z řešení, které bychom mohli mít,“ sdělil Bartoš. V Česku je podle jeho slov také vysoký podíl vlastnického bydlení.

Piráti pak ve svém návrhu chtějí podpořit i družstevní bydlení. „Děje se to již na úrovni měst, kdy se města snaží vstupovat do bytových družstev a kofinancovat, nebo ručit za tu výstavbu, ale i když se bavím se svými kolegy, i mladšími i staršími, tak nikomu se nechce, a vy nemůžete příliš ovlivňovat ten trh, nebo hypoteční, i když ta debata se dá vést s těmi bankovními institucemi, jestli neexistuje specifický program, kde by třeba stát nesl nějaké záruky,“ poznamenal Bartoš.

Následně se Bartoš vyjádřil také k návrhu vlády ohledně Miroslava Kalouska jako místopředsedy VZP. „Já jsem říkal, že si nemyslím, že to je správný krok – a já jsem to nepodpořil, to hlasování,“ sdělil Bartoš. „Pan Kalousek reprezentoval nějaké období politiky, které pro mě bylo iniciační do té politiky vstoupit,“ zmínil také Bartoš. „Ale z praktického hlediska, byl ministrem financí, rozumí té ekonomice, a co tam alespoň podle ministra Válka má garantovat, tak je to nějaká finanční kondice a toky...,“ dodal Bartoš.

