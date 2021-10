Bartoš vysvětloval, jak to má s muslimskou Evropou: Jen jsem odpovídal na našem fóru...

reklama

První otázka směřovala na premiéra Andreje Babiše (ANO). Zatím žádný český premiér nebyl ve funkci trestně stíhán, připomněl mu Rey Koranteng. Byla by česká politika bez něj věcnější a klidnější? zeptal se jej. „Pro mě jsou nejdůležitější lidé a jejich podpora. Kdybych ji neměl, tak bych se určitě neprezentoval jako kandidát na premiéra,“ sdělil Babiš a vyzdvihl svoji pracovitost a boj v Evropě za zájmy České republiky. „Žijeme v neklidné době,“ připomněl Babiš, ale moderátor jej přerušil a zeptal se jej na uplynulých osm let a na to, že kdyby odešel do ústraní, zda by se situace neuklidnila.

„Jsem vděčný naší zemi, že jsem tu mohl podnikat, našel jsem tu rodinu a děti. Za moji politickou kariéru mně nikdo nemůže nic vyčíst. Pracuji zdarma ve prospěch občanů. Ty účelové kauzy se netýkají mojí politické kariéry,“ podotkl dále Babiš. „Ve funkci jsem pracoval věrně v prospěch České republiky. Neměl jsem žádnou kauzu, založil jsem hnutí proti korupci. Kdyby ODS nekradla, oni mě zplodili, tak bych toto hnutí nezaložil,“ nechal se slyšet Babiš.

Koranteng další otázku směřoval k Petru Fialovi a k tomu, že jeho popularita nijak nestoupá. Čím si vysvětluje, že jej tak málo lidí vidí v čele vlády? „Jediný průzkum, který mě zajímá, jsou volby. Uvidíme, jaký bude ten výsledek. Podstatné jsou volby, v sobotu uvidíme,“ podotkl Fiala. „Nikdy nekomentuji průzkumy. Považuji za důležité jenom volby, já věřím, že voliči podpoří koalici SPOLU,“ odmítl Fiala Korantengovy otázky ohledně průzkumů.

Nepříjemnou otázku pak Koranteng adresoval i šéfovi Pirátů Ivanu Bartošovi. „Vy jste před několika lety prohlásil, že by vám nevadila muslimská Evropa. Teď jste to vzal veřejně zpět s tím, že jste změnil názor poté, co jste viděl události ve Francii. Určitě každý člověk, zejména mladý člověk, má právo na to, aby změnil čas od času názor. Ale přece jenom, nečekají voliči od premiéra, že to bude vyzrálá, dospělá osobnost, která ví, co říká, proč to říká, a která se v zásadních věcech nemýlí?“ zeptal se Koranteng.

„Jste možná měl tu otázku položit panu Babišovi, protože ten říkal již v roce 2015, kdy byl ministr financí, že sem dovezeme osmnáct tisíc migrantů, kteří budou pracovat ve fabrikách místo Čechů, kde se jim dělat nechce. Cituji tenkrát pana ministra financí, dnes premiéra,“ řekl Bartoš, načež Babiš se ozval, že to není pravda. „Jenom k té vaší otázce: já jsem odpovídal na tehdy vyhrocenou debatu na pirátském fóru před dvanácti lety, to bylo před rokem 2015. My jsme v roce 2015 měli jako Pirátská strana nejkomplexnější stanovisko k migraci, odmítli jsme nelegální migraci. Odmítli jsme kvóty. Navrhli jsme, jak se dají řešit věci z evropského kontextu. Jak má fungovat azylové řízení, díky kterému je Česká republika bezpečná. Tohleto jsou reálné politiky Pirátské strany, jsme konzistentní, a já si myslím, že to je důležité pro občany,“ odvětil Bartoš.

