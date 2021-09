Bečva na ČT: Ha, zločinné spolčení, vybafl Gazdík na Brabce. To máte vy v hlavě, neuvěřitelný, nechápal ministr

reklama

Petr Gazdík mohl jakožto člen mandátového a imunitního výboru Sněmovny do spisu ministerského předsedy nahlédnout, rozhodnutí kriminalistů se proto prý nediví. „Já jsem ten spis před časem viděl, takže se tomu vůbec nedivím,“ zhodnotil. Věc podle něho patří před soud.



Spekuloval také, proč dnes vláda zmrazila platy politiků, ale již nikoliv soudců. „Je zjevné, že pan premiér bude brzo soudce potřebovat,“ míní.



Policie má za to, že loni v září vytekly kyanidy do Bečvy z průmyslového areálu v Rožnově pod Radhoštěm. Obvinila společnost Energoaqua a jejího jednatele Oldřicha Havelku, a Brabec tedy nechápe, proč probíhá paralelní vyšetřování, které ve zprávě kritizuje vyšetřovatele. „Ptám se, jestli žijeme v právním státě, kde fungují orgány činné v trestním řízení?“ podivoval se ministr. Zpráva vyšetřovací komise podle něj vše dává za vinu české inspekci životního prostředí.



„Od začátku bylo jasné, kam to má dojít… řekl bych vám to už loni v září… včetně načasování před volbami,“ vyjmenovával Brabec, což Gazdík nevydržel. „Ha ha,“ ozval se jeho hlasitý smích do mikrofonu.



A pak zostra na šéfa resortu životního prostředí vypálil: „Předně by si měl tady ministr ujasnit, jestli je tady jako zástupce Agrofertu, nebo ministr české vlády. Působil tady spíše jako zaměstnanec Agrofertu.“



„Ta kauza je od začátku zpolitizovaná – protože to je firma, kde byl on (Brabec) zaměstnanec… nestalo se, že po tom incidentu by byl Agrofert transparentní a otevřel dveře. Ba naopak. Lhal, že se u nich havárie nestala, a stala,“ ukázal Gazdík na havárii v chemičce Deza na zařízení pro extrakci fenolu z karbolového oleje, která se stala v den otravy Bečvy. Jmenoval, že inspekce životního prostředí pochybila tím, že na místě havárie nesebrala žádné vzorky a ty od rybářů inspekce znehodnotila. Fotogalerie: - Babiš v Rapotíně

Jmenoval, že se neshodnou ani časy hlášení události. To už ministr nedokázal unést beze slov. „Jste úplně mimo,“ okřikl jej na to Brabec.



Gazdík se nenechal, hovořil, že by se mělo prošetřit, zdali v případě nedošlo ke zločinnému spolčení a důkazy nebyly zlikvidovány úmyslně. A opět se neobešel bez přerušení. „To je neuvěřitelný! To je neuvěřitelný!“ začal ve studiu křičet Brabec.



Podle Brabce měl Gazdík na svém twitteru již před vyšetřováním obvinit z odpovědnosti za katastrofu chemičku Deza a následně to mazat. „Ne, nic takového! Lžete!“ ohradil se Gazdík. „Ne, lžete vy!“ začal jej okřikovat ministr. Podle něj měl Gazdík jasno již tři dny po havárii. „To je jako nechat rozhodovat kapra, jestli se vypustí rybník!“ hodnotil Gazdíkovo vystupování místopředseda hnutí ANO. Andrej Babiš ANO 2011



Gazdík rovněž argumentoval, že se o zahájení řízení se znalcem, podílejícím se na případu otrávení Bečvy, rozhodlo na základě souhlasných hlasů všech parlamentních stran kromě hnutí ANO. „Proč nebyly odebrány vzorky pod Dezou?“ opakoval.



„Pane Gazdíku, jste úplně mimo!“ „Ne, vy jste mimo!“ „Ne, vy jste mimo, a lžete!“ okřikovali se následně oba politici ve studiu. „A zločinné spolčení? To je drzost non plus ultra!“ pálil Brabec, zatímco mu Gazdík tvrdil, že tomu tak „může být“. „Vy máte zločinné spolčení ve své hlavě!“ pokračoval.



Pak se rozpoutala debata o roli poslance Jiřího Strýčka, který zastupoval ANO ve vyšetřovací komisi sněmovny. „Pan Strýček tam (do vyšetřovací zprávy) chtěl doplňovat některé věci, třeba měření kyanidu a tak dále… komise to neodhlasovala,“ řekl Brabec. Gazdík okamžitě vyskočil: „A jak vy to víte, pane ministře, když to jednání komise je neveřejné a pan Strýček vám to určitě nesděloval, co tam chtěl, nebo nechtěl doplňovat“.

Jednání komise bylo podle Gazdíka tajné a jestliže poslanec Strýček porušil mlčenlivost, tak „to jsou určité formy spolčení. Děkuji pane ministře, že jste to potvrdil,“ oznámil triumfálně Gazdík. Ministr Brabec jen nevěřícně kroutil hlavou: „Ježíši, spolčení?! To je nechutný obvinění.“

