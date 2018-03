Bestiální uprchlík odsouzen na doživotí. Co udělal? Mládeži nevhodné

Německo dlouho nezažilo, aby se o jeden konkrétní soudní proces zajímala tak velká část společnosti, ale i médií. Případ znásilněné a zavražděné studentky Marie Ladenburgerové plnil pravidelně přední stránky nejčtenějších deníků i magazínů. Včera byl vynesen zatím nepravomocný rozsudek a Hussein K. dostal doživotní trest. Navíc bez obvyklé možnosti požádat po uplynutí patnácti let trestu o předčasné propuštění.

Ke trestnému činu došlo předloni na podzim u Freiburgu. Dívka se brzy ráno vracela ze studentského večírku a u řeky Dreisam byla přepadena afghánským migrantem Husseinem K. Ten ji nejprve srazil z kola na zem, kde se na ni vrhl a patrně již v bezvědomí ji sexuálně zneužil. Potom dívku pohodil do řeky, kde se utopila. Pokud by její tělo nechal ležet na břehu, s největší pravděpodobností by přežila.

Pachatel byl zajištěn na základě nezpochybnitelných důkazů o několik dní později. Hlavním tématem soudního procesu nebylo prokázání viny, ale věku Afghánce. Ten totiž od počátku tvrdil, že je mladistvý. Jako takový by se ovšem vyhnul nejvyššímu možnému trestu, kterým je v Německu doživotí. Odborníci jej podrobili několika vyšetřením a shodli se na tom, že je pachatel patrně starší, než sám uvádí.

S úplnou jistotou to však nebyli soudní experti schopni potvrdit a konečné slovo bylo na samotném soudci. Podle maximální výše trestu se nakonec přiklonil k jejich doporučením. Hussein K. po opuštění své rodné země zakotvil nejprve v Řecku. Tam se však dopustil násilného trestného činu, když shodil svoji oběť z útesu do moře. Soud jej později poslal na deset let do vězení, ze kterého byl po několika měsících předčasně propuštěn.

Poté se vydal do Německa, kde získal azyl a byl coby údajně mladistvý migrant ubytován u pěstounské rodiny. Německé úřady jejich řecké protějšky o jeho minulosti neinformovaly. Po jeho zatčení se ukázalo, že se dopustil násilného skutku také doma v Afghánistánu. Soudu také několikrát lhal. Například, když tvrdil, že jeho otec zemřel v Afghánistánu. Soudu se s ním ale podařilo spojit a ukázalo se, že je živý a pobývá v Íránu.

