Bez Donutila? Ne. Co by bylo s divákem, kdyby zrušili ČT

V souvislosti se záměrem vládního kabinetu upravit financování veřejnoprávních médií zaznívají obavy, že by Česká televize musela šetřit a omezit například tvorbu zábavných pořadů, což by podle části zastánců aktuálního stavu významně ovlivnilo i samotné diváky.
Mnohdy je nyní slyšet argumentace, že by bez aktuální podoby ČT lidé neměli co sledovat a došlo by na škrtání nejsledovanějších veřejnoprávních zábavních pořadů. Pokud by však na rozhodnutí redefinovat pole působnosti České televize došlo, lidé by o své oblíbené pořady nepřišli. Ty nejvíce sledované zábavní pořady jako StarDance… když hvězdy tančí a Peče celá země, které sama televize zařazuje mezi svoji rekordní tvorbu
, totiž ve skutečnosti pocházejí ze zahraniční produkce.
Nejsledovanější zábavní pořad ČT StarDance vychází z formátu britské stanice BBC (Strictly Come Dancing). Podobně je na tom též velmi populární soutěž Peče celá země, která má rovněž původ ve Velké Británii – jedná se o lokální verzi reality show The Great British Bake Off. Tyto pořady by vzhledem k jejich popularitě rády přebraly v případě uvolnění jejich licence i komerční televize.
Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov pro ParlamentníListy.cz potvrdil, že by dané pořady mohly dělat i soukromé stanice. Rovněž však dodal, že záleží na tom, jaké zadání dostává Česká televize ve svém zákonném vymezení. „Odpovědnost za obsah je na dramaturgii televize a jejím vedení. Nyní i v budoucnu,“ podotýká s tím, že pokud televize má zadání dělat i zábavu, pak uvedené pořady mají do repertoáru ČT patřit nyní i nadále.
Jde sledovat českou seriálovou tvorbu či kriminálky i bez ČT?
Podívali jsme se taktéž na argument, že lidé nebudou mít možnost sledovat seriálovou tvorbu či kupříkladu kriminálky. Již aktuálně je k dispozici na soukromých kanálech každému dostupné množství totožné tvorby jako na ČT – a to zcela zdarma bez nutnosti platit 150 korun měsíčně, které nyní české domácnosti musejí odvádět formou koncesionářských poplatků pro Českou televizi. Stačí připojit televizi k anténě a dokážete naladit až čtyřicítku televizních kanálů.
Čeští diváci mají prostřednictvím běžné antény skrze standard DVB-T2 – který už běžně zvládají všechny současné televize bez nutnosti k nim připojovat set-top box – bezplatný přístup k více než čtyřem desítkám televizních programů.
Když si koupíte televizi, připojíte ji k anténě a do zásuvky, automaticky máte přístup nejen ke kanálům České televize ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport a ČT :D / ČT art, které si musíte povinně coby vlastníci televizoru či pouze chytrého mobilu platit, ale též k obřímu množství zcela bezplatných soukromých kanálů se zaměřením od zpravodajství, přes zábavní pořady, dokumentární tvorbu, filmy, seriály až po vysílání pro specifickou zájmovou tvorbu a náboženské vysílání.
Značnou část zpravodajské, zábavní i zájmové tvorby obstarává skupina Prima. Na jejím hlavním kanálu je možné sledovat rovněž její původní seriálovou tvorbu, filmy i vlastní zpravodajství. V loňském roce Prima u diváků zazářila například seriálem Polabí či kriminálkou Mladá krev.
Kromě hlavního kanálu pak Prima pro diváky zdarma nabízí i pokrytí žánrů, které nenaleznou v takové míře ani na České televizi. Zvláště mladé publikum osloví Prima COOL, na níž lze sledovat akční filmy, sci-fi, populární americké sitkomy. Vedle tradičních Simpsonových na této stanici diváci najdou i původní automobilovou sérii Top Gear či novější britskou tvorbu Jeremyho Clarksona, kde sledujeme jeho farmu v Británii. Ochuzeni nejsou ani diváci zajímající se o přenosy soutěží ve videohrách či videoherní svět obecně.
Kdo se snaží najít odpočinkové seriály na večer a romantiku, toho pro změnu zaujme Prima LOVE, české komedie i zvučné hollywoodské a tuzemské filmy pak přináší Prima MAX, a kdyby někdo neměl krimi tvorby dostatek, může přepnout na kanál Prima KRIMI.
Oproti tomu dokumenty a badatelské pořady týkající se přírody, vesmíru, vědy i historie přináší Prima ZOOM. Archivní zábavné pořady a starší seriály vysílá Prima STAR, reality show, lifestylové a odpočinkové formáty Prima SHOW a kontinuální domácí a zahraniční zpravodajství na kanálu CNN Prima NEWS je dostupné opět vše bez nutnosti za cokoliv platit.
Stejně tak je na tom TV Nova, která má nejen nejsledovanější zpravodajskou relaci v podobě Televizních novin. Vůbec nejsledovanější komerční televize v ČR s velkými večerními show či původními seriály a sitkomy, mezi nimiž se proslavil například Comeback, přinesla vloni kupříkladu Záhadné případy v hlavní roli s Miroslavem Donutilem, šestou řadu seriálu Kriminálka Anděl či krimiseriál Specialisté.
Její další kanály pak opětovně pokrývají různé zájmy. Nova Cinema je filmový kanál pokrývající vše od thrillerů po rodinné komedie. Seriály a reality show nabízí Nova Action, Nova Fun skrze zábavné programy a sitcomy míří na mladší diváky. A Nova Lady přináší romantiku a poklidné filmy.
Skupina kanálů zaměřená na vlastní zábavnou tvorbu, starší zahraniční seriály a kriminálky je také TV Barrandov, a to nejen skrze hlavní program, ale též prostřednictvím dalších dvou kanálů – Kino Barrandov a Barrandov Krimi. Seriály a filmy dokáže divákům zprostředkovat též Televize Seznam, křesťanskou duchovní tvorbu a dokumenty přináší TV Noe, nejen slovenská menšina může využít možnosti sledovat JOJ Family a nechybí ani hudební stanice, jako je Óčko či Šlágr TV.
Celkově se většina lidí v Česku dostane zdarma k přibližně 40 stanicím a na mnoha lokalitách mohou diváci sledovat i regionální vysílání, které výběr nadále navyšuje. Až na stanice České televize za tyto stanice nemusíte dát ani korunu a máte je k dispozici volně ke sledování.
Dá se tedy shrnout, že by v případě otevření debaty o vymezení tvorby ČT komerční televize dokázaly nahradit velké zábavné show, kriminální seriály, rodinné komedie a soutěže téměř bezprostředně.
Otázkou naopak je, jaká by situace byla v případě omezení směrem k ČT Sport, jelikož sportovní obsah je zadarmo mimo veřejnoprávní kanál divákům dostupný nyní jen omezeně. Rovněž tak aktuálně komerční televize na rozdíl od ČT nepřinášejí alternativní divadelní představení a bez reklam není lehce dostupný ani obsah pro děti, podobný tomu na ČT :D.
Diskuze ohledně toho, co by Česká televize měla vysílat a jaké oblasti by měla přenechat komerčním televizím či zda udržet současnou míru obsahu ČT, měly podle politologa Lukáše Valeše probíhat již před časem. „Tohle to je diskuze, která měla probíhat minimálně rok mezi všemi zúčastněnými subjekty – to znamená se zapojením všech lidí od koncesionářů až po odborníky na mediální tvorbu a samozřejmě též včetně politiků. A tato diskuze tady zatím není, přestože je kruciální i pro budoucí financování ČT,“ shrnul pro ParlamentníListy.cz.
Zmiňuje, že se nehovoří jen o úsporách v České televizi, ale úspory hledá i britská BBC skrze propuštění až dvou tisíců pracovníků. „Druhá věc je, že zatím se tady diskutují jenom ty modely: Buď to zachovat tak, jak to je, anebo to zestátnit. Ale to se vlastně netýká tak úplně toho obsahu. Byť v případě zestátnění a pokud projdou i ta omezení ve prospěch seniorů a tak dále, bude muset Česká televize zeštíhlet i v programové tvorbě,“ poznamenává politolog.
Doplňuje, že se neberou v potaz i jiné možnosti, jakými může být částečná privatizace či navýšení komerčního obsahu. Vzniknout by dle něj mohl i komerční subjekt s pevnou definicí své tvorby.
Situace se podle Valeše aktuálně ustálila pouze na otázce zestátnění, což podle něj povede k dalšímu problému se schodkem státního rozpočtu, anebo k udržení současného stavu, který považuje za neudržitelný kvůli poklesu sledovanosti televize i důvěry. „Takže změna je nezbytná, ale nevidím tady příliš ochotu diskutovat o tom, jaké možné alternativy – životaschopné alternativy – i ohledně samozřejmě programové tvorby a programové skladby existují,“ uzavírá politolog pro ParlamentníListy.cz.
Zdroje:
https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/sledovanost-a-data-o-vysilani/rekordy/