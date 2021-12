Bez kapra, říká banka letos. Příště: Bez stromečku, bez rodiny, v respirátoru. Tomáš Vyoral už tuší

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Komentátor sledoval výstupy jistých koronavirových odborníků v posledních dnech a má jasno. „Jak sleduji Kubka, Hořejšího, Prymulu, Maďara a veškeré ministry pro likvidaci zdravotnictví, tak neklid a pochybnosti zasévají v národě svými apokalyptickými vizemi, vyhrožováním, vydíráním, protimluvy a prokázanými lžemi právě oni,“ říká. A odhaduje, že když Komerční banka tyto Vánoce vyzývá, aby to lidé „zkusili“ bez kapra, příště to bude výzva, aby Vánoce byly bez stromečku, bez dárků a bez rodiny, zato s respirátorem.

Pirátští exposlanci, které ze Směnovny vyřadily kroužky na společné kandidátce se STAN, nakonec ve velkém počtu najdou teplá místa. Mají se stát náměstky na ministerstvech v gesci jejich koaličních partnerů. Jak si to vysvětlujete? Ty dřívější snahy o zákon proti trafikám nezapadaly do reálného ekonomického rámce?

Exposlanec Mikuláš Ferjenčík již dříve po volebním kolapsu strany oznámil, že by nebylo vhodné, aby se ucházel o nějaké místo v resortu. Nyní nikam nekandiduje a žádné teplé místo pro něj chystáno není. Lze tento krok ocenit?

Za mě určitě ano. Pakliže si bude nadále stát za svým slovem, pak mu to budiž ke cti.

Flegrova „tajná“ analýza, kterou chtěl raději doručit jen vládním představitelům, je venku. A co v ní je? „Občany by bylo třeba dopředu upozornit, že by se měli připravit i na možnost, že nebude vhodné či dokonce možné vycházet i několik týdnů z domu. Měli by proto mít přichystané zásoby svých léků a raději i základních potravin a peněz v hotovosti,“ radí Flegr vládě. Zhroutí se tedy stát? Co si o Flegrově předpovědi myslíte?

Pologramoty z mediálního mainstreamu protežovaný psychopat, šiřitel poplašných zpráv a podporovatel segregace a totalitní zvůle státního aparátu vůči občanům Flégr patří v benevolentním případě do blázince, v tom ideálním za mříže. I jeho příklad názorně ukázal, jak jsou mainstreamová média v lepším případě plná pologramotných nevzdělanců, v tom horším pak úplatných bezpáteřáků. Určitá rozumná zásoba základních potravin a léků není od věci, v tom s Flégrem souhlasím. A že se stát či státy v budoucnu do jisté míry zhroutí – i kvůli veškerým totalitním restrikcím označovaným orwellovsky za protiepidemická opatření – je docela možné. Pak si ale nejsem jistý, zda k něčemu bude dobrá hotovost. Že by občané měli být zavřeni týdny doma kvůli pandemii, která z hlediska čísel po zdravotnické stránce ani nikdy reálně nebyla, je další Flégrův vlhký sen. Z jeho pohledu, kdy si ve svém staropanickém brlohu nejspíš vystačí sám s chudákem kočkou či kocourem a narcistickým se ukájením na sociálních sítích, se není čemu divit.

V XTV se střetl epidemiolog Jiří Beran a prezident ČLK Milan Kubek, který na něj zaútočil, že zasévá neklid a pochybnosti, čímž páchá zlo. „To, co vy říkáte, patří do uzavřené debaty odborníků. A ne to vykládat takhle národu, veřejně, lidem, kteří si na to nemohou udělat jakýkoliv názor,“ mínil o Beranových výhradách k očkování těch, kdo již covid prodělali. Váš komentář?

Koronavirový zvrhlík Kubek věčně se slušivým náhubkem patří k nejpsychopatičtějším zastáncům současného koronafašismu. Veřejnost by informoval pouze oficiální propagandou a jen tím, co projde cenzurou státního aparátu a kvazi odborníků, k nimž se tohle netáhlo a parazit přisátý na peněženkách občanů řadí. Jak sleduji Kubka, Hořejšího, Prymulu, Maďara a veškeré ministry pro likvidaci zdravotnictví, tak neklid a pochybnosti zasévají v národě svými apokalyptickými vizemi, vyhrožováním, vydíráním, protimluvy a prokázanými lžemi právě oni, odborníci na tunelování veřejných financí a likvidaci životů lidí.

Komerční banka nechala před Vánoci natočit videoklip s knižní influencerkou Lucií Zelinkovou, ve kterém mladá žena Čechům vysvětluje, jak jsou během svátků nešetrní. Konzumace kaprů prý zatěžuje planetu. 18 tisíc tun kaprů se rovná 32 tisíc tun CO2! Co s tím? Co na video říkáte?

Jde bohužel pouze o reálný odraz světa, v němž nyní žijeme. Nadnárodním globalistickým společnostem a korporacím už nestačí lidi ždímat, v případě bank ještě zadlužovat – což je de facto forma novodobého otroctví, ale mají čím dál větší tendence občany vychovávat k obrazu svému. Respektive k pravověrnému obrazu, který žádá současný režim, ať už je jakýkoliv. Co nám Komerční banka ústy bezvýznamné influencerky doporučí příště? Nechcete zkusit Vánoce bez bramborového salátu? A bez vánočního stromečku? A bez cukroví? A bez půlnoční? A bez koled? A bez dárků? A bez rodiny? A třeba si to vyzkoušet v hidžábu, v roušce či respirátoru a jako exkluzivní dáreček zdarma 666. tečka proti PR covidu? Ne? Tak to jste zcela nepochybně zaprdění Čecháčci, burani a zpátečníci bez vzdělání a nejspíš z venkova. Tak nějak si to ona banka představuje?

Dodávky ruského plynu do EU plynovodem Jamal ustávaly, až v úterý přestaly docela. Termínové kontrakty na plyn s dodáním v lednu pak atakovaly rekordní ceny. Ocitli jsme se podle vás v jakési energetické válce?

Především jsme v energetické válce proti běžným lidem, prostřednictvím které pokračuje, a ještě více bude měnová reforma, která má výrazně osekat jejich příjmy a úspory. Co se týká termínovaných kontraktů, na tohle nejsem odborník, ale logikou věci jde asi taky o selhání těch, kteří měli ony termínované kontrakty s předstihem zajistit. Jinak potenciální hrozba utažení plynových kohoutů musí být zřejmá všem, kteří trochu přemýšlí.

Ruští hokejisté hráli na domácím hokejovém turnaji v replikách dresů z dob SSSR. Důvod? Tamní hokej oslavoval 75 let od svého založení. Okamžitě se vyrojili kritici, například známý šachista Garri Kasparov prohlásil, že je to odporné. Jiní v tom pro změnu vidí Putinovu strategii pro obnovení Sovětského svazu. Jak se na to díváte vy, je to provokace? A co tyto rozhořčené reakce?

Osobně mě to neuráží. Z hlediska hokeje bylo Rusko v dobách SSSR na vrcholu, navíc jde o jeho nedílnou a důležitou historickou etapu, takže v rámci výročí mě tento výjimečný krok nepřipadá jen jako cílená provokace. Jakkoliv ji stejně jako možnou symboliku vyloučit samozřejmě nemůžu. Ovšem když dám na misku vah ničím nepodloženou telenovelu pro žáky zvláštních škol Novičok, sestřelení malajského letadla nad Ukrajinou, z Koudelkova velečučkařského palce vycucané Vrbětice a další konspirace házené bez jakýchkoliv důkazů na vrub Rusům, pak mi historické dresy Sovětského svazu připadají jako malichernost.

Na závěr bych chtěl popřát všem milým čtenářům, všem diskutérům – včetně těch, kteří se mnou zarytě, nebo třeba jen někdy nesouhlasí, a celé redakci Parlamentních listů, jejich rodinám a blízkým – krásné vánoční svátky plné pohody v nejbližším kruhu. Hlavně zdravíčko, pod stromkem nějaký ten dárek a večer do pusy kus kapra, nebo aspoň párek. Nějak bylo, nějak bude a pamatujme, že silní lidé vydrží víc než špatné časy.

