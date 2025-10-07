Biden, Ukrajina a syn Hunter. CIA odkryla dokument z roku 2015

„Dnes jsem odtajnil tyto tajné informace týkající se Ukrajiny poté, co jsem zjistil, že jsou ve veřejném zájmu,“ informoval během úterka na svém pracovním účtu X ředitel Ratcliffe.
Někdejší republikánský člen Sněmovny reprezentantů, kterého Donald Trump postavil do čela CIA místo bývalého náměstka Hillary Clintonové Williama Burnse, tím vzbudil velký ohlas.
Někteří byli zklamaní, protože značná část textu stále zůstala začerněna, ale i zveřejněné informace byly zajímavé. Také proto, že v textu bylo uvedeno, že „s ohledem na mimořádnou citlivost smí být distribuováno pouze jmenovaným příjemcům“.
Today, I declassified @CIA intelligence regarding Ukraine after determining it is in the public interest.— CIA Director John Ratcliffe (@CIADirector) October 7, 2025
Odtajněný text popisuje návštěvu Joea Bidena v Kyjevě v prosinci 2015. Tehdy byl viceprezidentem v administrativě Baracka Obamy a v Kyjevě necelé dva roky předtím proběhly události „Majdanu“. Americký viceprezident byl v podstatě „spojkou“ washingtonské administrativy na Kyjev, společně s náměstkyní ministra zahraničí Victorií Nulandovou.
„Jsem tu za poslední dva roky asi počtvrté a telefonováním s vaším prezidentem trávím více času než s vlastní manželkou,“ řekl tehdy Biden Ukrajincům.Statistici jej později opravili, návštěv v letech 2014 a 2015 mělo být přibližně deset.
Právě jeho projev se stal jádrem sporu, o kterém dokument referuje. Kyjevské vedení totiž mělo být zklamané, že chtělo s Bidenem při jeho návštěvě projednat spoustu otázek, ale viceprezidenta zajímal takřka výlučně jeho veřejný projev a setkání s prezidentem Porošenkem a dalšími funkcionáři nevěnoval pozornost.
Zástupci vlády měli očekávat od Joea Bidena jmenovitou podporu v jejich aktivitách, která ale nepřišla. To bylo interpretováno tak, že důvěru americké administrativy nemají, což si někteří spojovali s kritikou ukrajinské korupce.
Kauza se časově protnula s prvními informacemi v amerických médiích o podnikání jeho syna Huntera Bidena ve firmě Burisma. Podle tehdejších zpráv New York Times se stal „lobbista Washingtonu“ Hunter Biden, tehdy pětačtyřicetiletý, členem řídicí rady Burisma v dubnu 2014, krátce poté, co se americká administrativa začala angažovat v majdanských událostech.
Bidenovým partnerem byl Nikolaj Zločevský, tehdy majitel plynového gigantu, který ale měl v té době problémy s mezinárodním vyšetřováním kvůli praní špinavých peněz. Angažmá syna amerického viceprezidenta mu mělo poskytnout mezinárodní ochranu, ale přesto byl na začátku roku 2015 vyšetřován. V Británii mu ale krátce poté byly odblokovány zadržované peníze a v prosinci 2017 nakonec bylo ukrajinské vyšetřování Burismy definitivně odloženo.
V roce 2020 bylo v Kyjevě zahájeno další stíhání Zločevského kvůli korupci, ten si ale mezitím obstaral občanství Kypru a bydliště má mít v Monaku.
Hunter Biden měl mít z firmy milionové příjmy. Ukrajinští politici proto měli podle zprávy CIA získat pocit, že jeho otec a celá americká diplomacie uplatňují v otázce korupce dvojí metr.
Zklamání z nepovedené návštěvy Joea Bidena v Kyjevě mělo vést kyjevské elity k úvahám, zda se více nezaměřit na zprávy amerických médií o roli Huntera Bidena v Burismě, zejména když ředitel Zločevský byl v té době stále jako uprchlý vyšetřován.
V lednu 2016 se informace o kyjevské návštěvě měly objevit ve zprávě CIA. Podle informací, které měla získat televize Fox News, ale následně do dění vstoupil viceprezident Biden, který „velmi důrazně žádal“, aby zpráva byla vedena v režimu tajné.
„Je velmi nezvyklé, aby tajné služby řešily s Bílým domem nějakou konkrétní zprávu z důvodů, které mohou být politické,“ řekl Fox News jeden z bývalých zpravodajců.
Zakončení celé kauzy přišlo o pár měsíců později. Od února do dubna 2016 čelila Ukrajina ze strany mezinárodního společenství silné kritice kvůli korupci. Ze strany USA vyústily ve výzvy k personálním změnám a zásadním reformám v prokuratuře. Těm jako první padl za oběť generální prokurátor Viktor Šokin, který vedl vyšetřování Burismy.
autor: Jakub Vosáhlo
