Biden zchladil naděje Ukrajiny. Válku NATO s Ruskem odmítl

MONITORING Podle amerického prezidenta Joea Bidena není Ukrajina za stávající situace připravená na vstup do NATO. Biden to uvedl ve včerejším rozhovoru pro stanici CNN. Problém z hlediska potenciálního členství Ukrajiny v alianci představuje zejména skutečnost, že je Kyjev momentálně zapojen do válečného konfliktu s Ruskem. Do války by tak bylo zataženo všech 31 členských států.

„Nemyslím si, že by v NATO panovala jednota ohledně toho, zda nyní, uprostřed války, přivést Ukrajinu do rodiny NATO,“ prohlásil Biden. „Pokud byste to například udělali, pak, víte – a myslím vážně to, co říkám – jsme odhodláni věnovat každý centimetr území, které je územím NATO. Je to závazek, který jsme všichni přijali bez ohledu na cokoli. Pokud válka pokračuje, pak jsme všichni ve válce. Pokud by tomu tak bylo, jsme ve válce s Ruskem,“ vysvětlil americký prezident. „Myslím, že musíme vytvořit racionální cestu pro Ukrajinu, aby se mohla kvalifikovat pro vstup do NATO. Ale myslím si, že je předčasné říkat, že je třeba hlasovat hned, protože je třeba splnit další kvalifikace včetně demokratizace a některých dalších otázek,“ konstatoval Biden.

EXCLUSIVE: Biden says Ukraine is not yet ready for NATO membership, saying the war with Russia must end before the alliance can consider adding Kyiv to its ranks. https://t.co/iNx84Zc7r4 pic.twitter.com/z0Ejf6SZlU — CNN (@CNN) July 9, 2023

Vyjádření rezidenta Bílého domu reflektuje znění Severoatlantické smlouvy. Ta ve svém pátém článku stanoví: „Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto odsouhlasily, že dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich uplatní právo na individuální nebo kolektivní obranu, uznané článkem 51 Charty Spojených národů, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v souladu s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti.“

Podobně jako Biden se vyjádřili i mnozí další západní politici. „Politika otevřených dveří NATO zůstává v platnosti, ale zároveň je jasné, že nemůžeme mluvit o přijímání nových členů, kteří jsou uprostřed války,“ uvedla dříve německá ministryně zahraničních věcí Annalena Baerbock.

Urychlený vstup Ukrajiny do NATO prosazuje Polsko. Prezident Andrzej Duda minulý týden prohlásil: „Doufáme, že spojenci přijmou rázné rozhodnutí, že Ukrajina nepotřebuje akční plán členství ani žádné předběžné kroky pro vstup do NATO v budoucnu, ale že cesta (do NATO) bude urychlena.“

