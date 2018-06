Biskup Holub, možný nástupce kardinála Duky: Z děr vylézají komunisti, oligarchové a šílení fanatici. S islámem máme vést dialog, i když je to náročné

Holub se v rozhovoru, který s ním vedl redaktor a někdejší kněz Jan Jandourek mimo jiné vyjádřil ke známé divadelní hře v Brně, v níž Ježíš znásilňoval muslimku. Hra vzbudila mnohé reakce lidí, mimo jiné i příslušníků ultrapravice. „Domnívám se, že kdyby ta věc proběhla nepozorovaně, tak bychom asi řekli ‚dobře'. Když nepozorovaně neproběhla, protože s tím přinejmenším nějaká skupina lidí má legitimní problém, musíme už uvažovat, jak na to reagovat. Jde o to, kde je úcta k názoru druhých lidí jako k něčemu, co z principu nechci ponižovat nebo zesměšňovat," sdělil Holub.

Své pak řekl i k papeži Františkovi, jehož vliv vnímá jako obrovský. „Pro značnou část lidí je tu najednou někdo, ke komu mohou mít vztah. Ne jenom jako k obrázku na stěnách zákristie nebo fary, ale jako ke konkrétnímu člověku z masa a kostí. Takovému, co vzbuzuje emoce a říká věci, nad kterými je třeba se zastavit a s kterými je možné souhlasit nebo se vůči nim vymezit. Toto funguje až překvapivě silně a tady se stírá rovina věřících a nevěřících. Je to člověk, ke kterému mají lidé vždy nějaký vztah," dodal Holub s tím, že papež František není zařaditelný, nevejde se do žádné politické škatulky.

Podně některých lidí má Holub k papeži Františkovi názorově celkem blízko a mohlo by mu to pomoci k tomu, že by mohl být nástupcem Dominika Duky ve funkci pražského arcibiskupa. Za favorita jej prohlásil například Tomáš Halík.

Podle Holuba pak také žijeme v prostředí, ve kterém pravda již není hodnota, která má svoji sílu a průraznost. „Najednou se ukazuje, že tam, kde pravda není hodnotou, vzniknou různé mocenské skupiny, kterým jde skutečně o vládnutí nad tímto světem. Teď rostou jako houby po dešti. Kde se berou, je velmi složité říci (z kterých všech děr). Je jich ale hodně a myslím, že základním jmenovatelem je ono pilátovské ‚co je pravda'. To se stalo hlubokým ‚krédem' naší společnosti. Ztratili jsme cit pro pravdu jako důležitou hodnotu a to náhle otevírá obrovský prostor pro různé skupiny – od komunistů přes oligarchy až po šílené fanatiky," podotkl Holub.

Závěrem se pak Holub dotkl i uprchlické otázky a islámu. „Islám je náboženství, s kterým se křesťanství má snažit o dialog. Samozřejmě nemáme nezastírat, že ten dialog je někdy nesmírně náročný. Papež Benedikt to řekl ve své slavné řezenské přednášce. My ale věříme a z podstaty toho, jak vnímáme islám, máme stále naději, nikoliv naivní, že islám je partnerem pro dialog. Něco jiného je islamismus. Muslim je dobrým muslimem, když není islamistou," uzavřel.

