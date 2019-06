Bojujete za klima? Nečtěte. Chudák Greta, jako Gusta Fučíková. Ondřej Neff se do toho pořádně obul

V Prostoru X proběhlo před časem interview s novinářem a spisovatelem Ondřejem Neffem. Hovořil o klimatu i Gretě Thunbergové. „Pro mě je to politováníhodný případ zničení života jednoho mladého člověka a je to zneužití určitě čisté duše k politickým účelům,“ řekl. Vadí mu, že ekologisté brojí proti atomové energii. Ekologismus mu přijde jako náboženství a prý zabraňuje tomu, aby se hledala racionální řešení.

Prvním tématem byly nové technologie, například elektromobily. „Já si myslím, že jsme teď ve fázi jakéhosi ideologického třeštění, samozřejmě to souvisí s takovou klima-hysterií. Najednou si lidé všimli, že je životní prostředí naší technologií a civilizací ohrožené, což nepochybně je, a teď prostě, co s tím? A místo toho, aby se k tomu přistupovalo racionálně, tak se k tomu přistupuje politicky a ideologicky a prosazují se nesmysly jako ta klimatická nouze na Praze 7,“ řekl Neff a prohlásil, že se jedná o bezobsažné výkřiky. Prý se nehledají racionální technická řešení. Anketa Myslíte, že Andrej Babiš bude premiérem až do konce tohoto volebního období? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 5917 lidí

Jeho vztah a nedůvěru k ekologistickému hnutí prý formuje postoj k atomové energii. „Protože atomová energie je skutečně technologicky zvládnutá záležitost. Je bez škodlivých dopadů na životní prostředí,“ říká Neff a dodává, že jen z iracionálních důvodů se vytvořila společenská averze vůči této technologii. Ekologismus mu přijde jako náboženství. Strakatý se zeptal, zda by se ale nemělo na změnu tlačit. Neff připustil, že ekologismus může působit i pozitivně, že si lidé uvědomí, že v podstatě vše, co se vyrobí, jednou bude odpad.

Ekologismus podle Neffa nenabízí žádná pozitivní řešení. „Pokud se tedy nechcete vrátit do Hobitína a živit se kořínky,“ dodal. Moderátor se ptal, zda zákazy přeci jenom nemohou být řešením, ale dle Neffa jednoduché a jednorázové řešení neexistuje. Například odpor proti plastovým sáčkům je podle něj opodstatněný a uznal, že bez „ekologického běsnění“ by se s tímto problémem pravděpodobně nic nestalo. Fotogalerie: - Ekologické závazky státu

Strakatý se také zeptal, zda ono ekologické běsnění reprezentuje Greta Thunbergová. „Pro mě je to politováníhodný případ zničení života jednoho mladého člověka a je to zneužití určitě čisté duše k politickým účelům,“ odvětil Neff a položil otázku, co z mladé aktivistky bude, až trochu zestárne. Strakatý mu připomenul, že Gretu přirovnal ke Gustě Fučíkové. Greta podle něj bude mít spoustu čestných doktorátů, ale bude bez maturity. „Myslím, že není dobře, když šestnáctiletý člověk získá pocit, že se kolem něj otáčí svět,“ řekl novinář a dodal, že se jí přikládá příliš důležitosti: „Je to jeden z nešťastných tvorů, který na to doplatí, ale prostě takový je život.“

Na Thunbergové ho zaujalo, že se zmínila o atomové energii jako o čistém zdroji, ale dle Neffa se na ni okamžitě sesypali a začali ji korigovat: „To je mi hnusné. To je pro mne důkaz, že tato čistá dívka je manipulovaná, že jí hučej do hlavy, co má říkat. A teď jí voděj po óesenech, po papežích a vládách jako cvičeného medvěda. A když řekla jednu rozumnou věc, tak ji okřikli. A to je hnusné.“

Dodal, že se bojí toho, že požadavky ekologistů budou vyslyšeny, protože to podle něj bude velká rána pro ekonomiku. Jako příklad dal aféru Dieselgate, kdy automobilka Volskwagen musela platit za to, že její auta nesplňovala limity. Podle Neffa byly limity nesplnitelné. A obul se do přístupu Evropské unie, která prý něco uzákoní, a pak si hlavy otevřené mají poradit.

autor: kas