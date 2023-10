Bordel v benzínu. V ČR padly mastné pokuty

reklama

Čtveřice ze šesti nově pokutovaných stanic se nachází v Praze a ve Středočeském kraji, informuje mimo jiné zpráva společnosti Kverulant. Nejvyšší pokutu z této čtveřice dostala benzinka Omar Oil ve středočeském Brandýsku, a to 200 tisíc korun. Majiteli byla původně uložena pokuta ve výši půl milionu korun, tu mu však nakonec inspekce snížila, přestože na pokutované čerpačce prodával jak špatnou naftu, tak špatný benzín.

Nejvyšší pokuta ze všech šesti nedávno pokutovaných benzínek byla uložena ČS Votava na adrese Tisovec-Dřeveš v Pardubickém kraji. Ta byla původně ve výši 600 tisíc korun, později ji ČOI snížila na půl milionu korun. Na této pumpě proběhly dvě kontroly a obě odhalily problémy. „Prodávaná motorová nafta při laboratorním rozboru nevyhověla požadavku normy ČSN v ukazateli oxidační stabilita, neboť byla zjištěna hodnota 86 g/m³ přesahující maximální hodnotu, která je při zahrnutí nejistoty měření stanovena na 33 g/m³,“ uvedla ČOI. Při druhé kontrole o tři dny později se rovněž objevil problém s oxidační stabilitou.

Oxidační stabilitu snižují případné nečistoty z výroby. Proto je nutné bionaftu důkladně čistit a nakonec ještě aditivovat přísadou působící proti oxidaci. Hodnota celkové nerozpustné úsady se označuje jako oxidační stabilita a hodnotí odolnost nafty proti chemickým změnám doprovázených tvorbou úsad při dlouhodobém skladování a při vystavení zvýšeným teplotám. Z výsledku zkoušky oxidační stability neboli „množství bordelu na dně“ lze usuzovat, jak velkou tvorbu nerozpustných látek a následně úsad lze očekávat.

Z jednotlivých informací od ČOI sestavuje Kverulant svoji mapu a seznam 50 čerpacích stanic pokutovaných ČOI. Ten je řazen dle data provedení kontroly. Uveřejnit lze jen ty pokuty, které jsou již v právní moci.

Ceny paliv v Česku vytrvale stoupaly od konce letošního května až do konce září. Za tu dobu průměrná cena benzinu v Česku stoupla o více než čtyři koruny, cena nafty dokonce zhruba o 9,5 koruny. V uplynulém týdnu pak podle serveru ČeskéNoviny.cz několikaměsíční zdražování pohonných hmot zastavilo. Nejprodávanější benzin Natural 95 zlevnil od minulé středy v průměru o sedm haléřů na 40,51 koruny za litr a nafta o dva haléře na 40,41 koruny. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Mírné zlevňování paliv by podle analytiků mělo pokračovat i v dalších dnech.

Analytik XTB Jiří Tyleček upozornil na klesající ceny ropy brent, jejíž hodnota oproti zářijovým maximům ztratila kolem osmi procent. Ještě výraznější pokles hodnoty pak nastal v palivech na burze v Rotterdamu. „Cena dieselu jen za poslední týden přišla o desetinu, a ztráty na benzinu dokonce atakují 14 procent. Jedná se o dlouho nevídané poklesy obou nejběžnějších typů paliv,“ podotkl Tyleček, podle něhož výraznějšímu zlevňování zatím brání oslabující koruna.

„Zlevňování by mělo na našich čerpacích stanicích pokračovat i v následujících dnech,“ předpokládá analytik Purple Trading Petr Lajsek. Podle něj se na trhu s ropou postupně šíří obavy z hospodářské recese, zároveň výrazně posiluje americký dolar. „Ceny pohonných hmot by se tak mohly postupně začít vracet pod úroveň 40 Kč za litr jak u nafty, tak i benzinu,“ řekl Lajsek. Stabilizaci cen paliv očekává také šéf společnosti 4Trans Jaroslav Ton. „To je dobrá zpráva pro logistické společnosti, pro které výkyvy cen představují fluktuaci jedné z hlavních nákladových položek,“ připomněl. Zároveň upozornil, že nafta je v Česku ve srovnání s okolními zeměmi od jara stále druhá nejlevnější, což by neměly změnit ani následující týdny.

Navzdory výraznému nárůstu v posledních čtyřech měsících je cena nafty nižší než ve stejnou dobu loni. Před rokem, kdy ceny paliv rostly kvůli válce na Ukrajině, motoristé platili za naftu o 2,51 koruny na litru více. Benzin je nyní o 1,89 koruny na litru dražší než loni ve stejnou dobu.

Nejlevněji paliva v současnosti natankují řidiči v Královéhradeckém kraji, kde litr benzinu stojí v průměru 39,91 koruny a litr nafty 40,05 koruny. Nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu motoristé koupí za 41,62 koruny a litr nafty za 41,43 koruny.

