Boží prase, neudržel se Holec. Lhaní Jurečky, lhaní Fialy, čeká nás sakra ulhaný rok

Pandemie fialovského chorobného lhaní. Komentátor Petr Holec nevycházel z údivu, co v uplynulém týdnu opět předvedli vládní politici. Zaměřil se na „prase“ ministra Mariana Jurečka, který si sám kope vlastní hrob hanby a premiéra Petra Fialu, který by se měl jít léčit pro své patologické lhaní, patří na léčení. Společně s diváky na Xaver Live ocenil nedávný projev exprezidenta Miloše Zemana.

Komentátor Petr Holec se v první řadě pozastavil nad situací kolem lidoveckého ministra Jurečky, který po skandálu s večírkem na jeho resortu po tragické střelbě na FF UK stále zůstává v ministerském křesle. „Marian Jurečka, vicepremér, šéf lidovců a ministr práce a sociálních věcí pokračuje dál, všichni mají rozděláno strašně práce a všichni jsou strašně úspěšní,“ reagoval na skutečnost, že širší vedení KDU-ČSL odmítlo Jurečkův konec. „Kde byste u těchto politiků čekali náznak politických koulí?“ rozhodil rukama. Poukázal na anketu ze Seznam Zprávy, která jasně ukazuje, že podle lidí by Jurečka měl kvůli večírku a mlžení rezignovat.

Ve lžích už podle Holce Jurečka dohání i Fialu: „Jurečka se zamotal do šílených lží, to fialovský lhaní je chorobný, je to nakažlivé, je to pandemie,“ pokračoval Holec. Jurečkovy argumenty, že mu volalo mnoho lidí, aby dál vykonával funkci ministra, jej velmi pobavila. Podotkl, že Jurečkovi musel volat snad i Andrej Babiš a žádat jej, aby ve své příšerné práci pokračoval a hnutí ANO mohlo vyhrát příští parlamentní volby.

Ministra práce následně přirovnal k praseti: „Jurečka je boží prase. To, co předvedl v souvislosti s tragédií na na Filozofické fakultě v Praze, to odporné lhaní. Řekl, že nevěděl, on šel na mimořádné jednání kvůli té akci, kde odhlasoval celé zemi státní smutek, ale pak se vrátil na ministerstvo a do čtyř do rána tam křepčil. Napsal ještě tweet, že se modlí za oběti masakru, takže pak se šel modlit na to ministerstvo, na mejdan za 400 tisíc z našich peněz. Jurečka je boží prase, protože si dovolí popírat vlastní slova a vymlouvat se trapně v souvislosti s touto událostí. Co předvedl je prasárna a boží, protože si hrají na boží stranu, bratry a sestry, víra, to byla fraška z pekla,“ dodal Petr Holec.

„Tohle se netýká ani tak ministerské práce Mariana Jurečky, ale je to tak příšerná symbolika, která v tuto chvíli trumfuje všechno. A ten člověk si ten hrob té hanby ještě sám tak vykope. Sám cítil, jaký to je průser, tak nabídl rezignaci. Ale premiér také oznámil, že nechystá žádné změny ve vládě, také to potřebuje doklepat až k volbám.“

Nepotěšil jej ani premiér Petr Fiala, který minulou neděli vystoupil v pořadu partie Terezy Tománkové na CNN Prima NEWS: „To byla nejulhanější Partie v historii Petra Fialy, jeho laťka lží je vysoká. Bylo neuvěřitelné, co tam ten člověk předvedl,“ chytal se Holec za hlavu. „Ten člověk patří na léčení, jeho lhaní je už patologické. Čeká nás sakra ulhaný rok,“ hrozil se komentátor.

Pousmání na Holcově tváří vyvolala slova předsedy vlády, když v Partii uvedl, že jeho vláda je „v dobré kondici“. „Ano, je ve skvělé kondici, nedůvěřuje už jí téměř nikdo, 2 až 3 procenta lidí, vláda je velmi nepopulární, většině lidí se nelíbí, kam vede Česko. Takže perfektní kondice,“ uvedl komentátor s notnou dávkou ironie a dodal: „Řekl bych, že v trošku špatný mentální kondici je Petr Fiala.“

Úspěchy vlády, které premiér v Partii vyzdvihoval, postavil do kontrastu s titulky z médií, které říkají, že český průmysl dál padá. „Vláda Petra Fialy s tím není schopna nic udělat. Nejenže nerostem, my se propadáme, jsme v recesi,“ upozornil Petr Holec.

„Připomněl, že Český statistický úřad podruhé zhoršil údaje o HDP za 3. čtvrtletí. Takže, jak říká Petr Fiala: bohatneme, rosteme, super kondice. Jen si kladu otázku, z čeho budeme bohatnout, jestli vše začne padat ohledně ekonomiky? Možná Petr Fiala začne sám někde tisknout koruny, možná i euro. Petr Fiala také říkal, jak se od nového roku opatření vlády projeví v rodinných rozpočtech a peněženkách, ale hospody a kavárny zdražují,“ doplnil.

V tomto kontextu nechápe, že Fiala z vlády nikoho vyhodit nehodlá a říká, že všichni mají chuť pokračovat. „Takže vláda za sebou nemá jediný pozitivní ekonomicky údaj, pořád máme jednu z nejvyšších inflací. Fiala si polepšil v žebříčku oblíbenosti světových lídrů, už je předposlední. Takže chuť pokračovat, to je chuť pokračovat v zoufalství, tam už to není nic jiného a doklepat to alespoň k těm volbám. Per Fiala je chorobný lhář,“ glosoval Holec výroky ministerského předsedy.

Holec během vysílání četl také názory diváků. Ty zmínily nedávný projev Miloše Zemana. „Situace je vážná nemáme ani premiéra ani prezidenta hájící zájmy Česka, tak musí do věci vstupovat exprezidenti. Zemanův projev byla síla, v dobrém,“ hodnotil jeden z diskutérů.

Takovému názoru dal Holec za pravdu. „To je něco, co tu chybí. Miloš Zeman uměl v projevech šťouchnout kohokoli, koho si zrovna oblíbil, ale vždy v tom projevu bylo něco, myšlenka, sdělení, co vás upoutalo, ať už vás to potěšilo nebo ne. U Petra Pavla nic, nula,“ zhodnotil Holec.

