Brilantní Kalousek. To není tvoje zásluha Andreji, nýbrž ODS a ČSSD. Premiér se chtěl pochlubit, pěkně to schytal

Agentura Bloomberg rovněž své výroky opírá o statistiku Eurostatu. Ty ukazují, že Česko má nejvyšší HDP na hlavu v porovnání s ostatními zeměmi bývalého východního bloku. Česká republika v tomto srovnání předčila například i státy, které do Evropské unie vstoupily o několik let dříve, například Řecko nebo Portugalsko. Česká ekonomika také dohání Itálii patřící k zakládajícím členům evropského bloku.

Kromě toho Bloomberg informuje, že česká vláda hnutí ANO a ČSSD s podporou KSČM své uspokojivé výsledky v českém hospodářství využije k uvolňování více peněz na sociální výdaje. Schillerová agentuře sdělila, že jednou z nejvyšších priorit současné vlády je zlepšení situace seniorů. „Kdy jindy bychom měli zvýšit důchody než v době prosperity? Myslím si, že se nám daří dobře, a společnost by měla sdílet přínosy hospodářského růstu s těmi, kteří to potřebují,“ uvedla.

Česká vláda schválila návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem čtyřicet miliard korun, což je ve výsledku o deset miliard méně, než původně plánovalo Ministerstvo financí. S deficitem 40 miliard korun úřad počítá i v letech 2020 a 2021. Vláda kromě důchodů totiž bude navyšovat také platy státních zaměstnanců a od 1. září zavedla pětasedmdesátiprocentní slevu na jízdné ve vlacích a autobusech pro studenty a seniory. Dále slibuje finanční injekce na výstavbu nové infrastruktury.

Předseda vlády Andrej Babiš je s takovým hodnocením nadmíru spokojený, a tak se o superlativa, o nichž informuje agentura Bloomberg, podělil s veřejností na svém facebookovém účtu. Se zlou se ale potázal.

Takové uspokojivé výsledky však někteří přičítali někomu zcela jinému. Rozhodně za nynější stav prý můžeme poděkovat předchozím vládám. Uživatel Honza Vytiska míní, že je to zásluha například ODS a trochu ČSSD. Zmínil například Kalouskovo brilantní zvládnutí krize kolem roku 2009, které se bude prý vyučovat jako jedno z učebnicových, na což se objevilo i mnoho nesouhlasných reakcí. Poté dodal, že Babiš se možná zapíše do učebnic, ale ze zcela opačných důvodů.

V diskusi se objevily i názory, že kladné výsledky jsou zde díky lidem, kteří podnikají navzdory „klackům“, které jim hází současný premiér pod nohy. Karel Petřík se spíše divil, že navzdory tomu, že se premiér snaží tenhle stát dostat do žumpy, ještě není ČR na kolenou. Otázkou podle jeho slov je nyní spíše to, jak dlouho tenhle stát může Babišovým nesmyslům, blábolům a lžím odolávat.

Někteří zapochybovali rovnou i o tom, jestli nešlo akorát o placený rozhovor. Na to konto Petr Havel Babišovi poradil, ať si tyto své grafy strčí raději někam. Stojí si prý za tím, že Babiš všechno rozprodá a lidé budou bydlet na mostech, protože prodáte i poslední centimetr. Babiši, po vás tráva 100 let neporoste a my budeme chudí víc než kostelní myši, vzkázal mu ve svém komentáři.

Máme mnohem stejně mnohem na víc a v cestě stojí právě český premiér s ministryní financí Alenou Schillerovou, stálo v dalších reakcích. Byli bychom s patřičným předstihem první, kdyby tady hospodařil ekonom, a ne břídil jako vy a Alenka, zasadila další úder uživatelka Marcela Kratochvílová.

Kromě toho je nám prý „babišovské bohatství“ na dvě veci, jelikož platy našich zaměstnanců jsou proti západním stále žebrácké.

Závěrem se také objevila kritika samotného Bloombergu, který prý oceňuje zejména vliv zavedení EET a kontrolního hlášení na stabilitu ekonomiky a vlastní jej miliardář, který v USA financuje protizbraňové skupiny a demokraty.

autor: nab