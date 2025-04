Anketa Je dobře, že máme přímou volbu prezidenta? Je to dobře 69% Není to dobře 10% Je to úplně jedno 21% hlasovalo: 6456 lidí server Politico s tím, že hlavní město Belgie přichází o miliardy eur každý den. Dokonce až 4 miliardy eur. V důsledku politické nestability v belgické politice. „Řada smrtelných střeleb souvisejících s drogami v srdci města, kde sídlí instituce EU, ukázala, jak hluboko Brusel klesl.“ Přitom ještě před pár lety byly podle serveru Politico střelby v srdci EU čímsi nemyslitelným. A aby se situace vrátila do normálu, potřebuje silného politického lídra. „Brusel ale žádného nemá,“ napsal server.

Politico tvrdí, že belgická politika byl vždy složitá, ale když země nemá ani tři čtvrtě roku po volbách vládu, stává se z toho opravdu velký problém. Množící se násilné útoky ukazují, že belgický stát ztrácí dech v boji se zločinem, ale prý se mu nedaří ani s projekty sociálního bydlení.

„Dotace – například pro charitativní organizace, nevládní organizace a kulturní projekty – jsou zmrazeny. Financování center sociální péče, práce policie a místních úřadů jsou zahaleny nejistotou. Veřejný dluh se hromadí téměř stejně rychle jako pytle s odpadky na špinavých ulicích,“ napsal server Politico.

Dluh hlavního města Belgie prý činí více než 14 miliard eur. Belgické noviny Bruzz vypočítaly, že deficit – rozdíl mezi tím, kolik město utrácí a vydělá – se každý den zvyšuje o 4 miliony eur. Bruzz si v této situaci položil otázku, jak dlouho to ještě bude trvat.

„V sázce je skutečně přežití Bruselu jako města,“ řekl centristický poslanec Christophe De Beukelaer.

Příliš komplikovaná politická architektura prý mate a frustruje i samotné Belgičany. A podle všeho může být ještě hůř. Pokud ekonomický svět přestane věřit, že Belgie bude řádně splácet své dluhy, zdraží belgické vládě půjčování peněz.

Centristická strana Les Engagés prý navrhla snížit platy bruselských politiků o 30 % do doby, než sestaví vládu, a o 40 %, pokud ji do června nesestaví.

A mezitím bruselská policie zadržela nezávislého novináře, který před pár dny sledoval akci mladých aktivistů, kteří v Bruselu vylepovali plakáty namířené proti pravicovým radikálům. Bruselská policie tvrdila, že mladý novinář byl součástí skupiny aktivistů, i když ukázal svůj oficiální novinářský průkaz, což policie uznala.

Jedním ze zadržených byl nezávislý novinář Thomas Haulotte, který natáčel reportáž o občanské neposlušnosti. Haulotte vyprávěl, že během noční akce byli aktivisté obklopeni dvěma policejními dodávkami. „Asi deset policistů vystoupilo a požádalo nás, abychom se postavili stranou,“ řekl.

O kauze informovala belgická média včetně serveru Burssels Times.

