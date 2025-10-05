Bubílková potupila Pazderkovou i „mrtvou rybu“ Fialu

„Nezávidím Babišovi, že takto drtivě vyhrál, protože se musí s někým spojit,“ říká glosátorka a satirička Zuzana Bubílková. Malé strany, se kterými se bude muset Andrej Babiš spojit, jsou podle ní v silnější pozici než hnutí ANO, protože mohou „vydírat“ vítěze, který je na jejich podpoře závislý.
Bubílková připomíná, že v minulosti takto často postupovali lidovci (KDU-ČSL). „Tak tomu bylo vždycky. V minulosti to bývali lidovci – ti byli v každé vládě. Přebíhali zprava doleva tak rychle, že sami sebe uprostřed potkávali,“ říká satirička.
Bubílková též v povolebním vysílání Blesku spekulovala o budoucnosti koalice SPOLU, která se skládá z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. „Jsem zvědavá, jestli SPOLU vydrží, nebo jestli se rozpadnou. Mají tam ty dva chuťové ocasy, a to je TOP 09, která se možná i sloučí s ODS a lidovci, kteří se nesloučí určitě,“ uvažuje Bubílková.
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Anketa
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Že hnutí ANO oproti koalici SPOLU vyhraje s takovým náskokem, Bubílková nečekala. Petr Fiala by podle ní žádnou stranu vést neměl. „Já myslím, že Fiala je člověk, který je strašně vzdělaný, ale myslím si, že nemá na to, aby vedl stranu. Je výborný profesor, je to asi odborník, vést stranu chce něco úplně jiného,“ říká Bubílková a dodala, že Fiala je „mrtvá ryba“ a že rezignovaně působící premiér jen „mlátí prázdnou slámu“ a koalici nedokáže vést.
Bubílková: Průzkumy beru s velikou obezřetností
Vyjádřila se také k problematice volebních průzkumů. Ty podle ní nejsou zcela objektivní. „Některé strany si volební průzkumy platí, takže je úplně jasné, že se ti průzkumníci snaží té které straně vyhovět,“ vysvětluje Bubílková, jak se podle ní agentury snaží přizpůsobovat zadavateli, a tím i upravovat výsledky daných průzkumů.
Bubílková dodává, že výsledky volebních průzkumů mohou být zkreslené i kvůli chování samotných respondentů. Podle ní lidé nemusejí uvádět pravdivou odpověď na dotaz, jakou stranu by volili, z obav z možných následků a nedůvěřují tomu, že jejich odpovědi nejsou sledovány. Podle Bubílkové tak někteří lidé kvůli tzv. psychóze proti opozičním stranám raději uvádějí jinou volbu, než kterou ve skutečnosti podporují.
Moderátor rozhovoru namítl, že v předvolebních průzkumech ovšem byly menší strany jako například Stačilo! nadhodnocené. Bubílková na to pohotově a se smíchem odpověděla, že je také možné, že se průzkumy provádějí v „domovech důchodců“.
Slovo pak dodala i k roli médií v parlamentních volbách. Během rozhovoru vyjádřila své překvapení z toho, že jejich vliv a síla ovlivňovat veřejnost evidentně nejsou tak velké, jak by si člověk mohl myslet. Bubílková poukázala na to, že některá média dlouhodobě a až nenávistně útočí na Andreje Babiše, přesto to jeho voliče neodradilo.
„Některá média jsou vyloženě založená na tom, že ho kritizují a zase budou. Už teď je to namířené na to, že zase tady bude čtyři roky Antibabiš. A vidíte! Ti lidé možná z trucu volí Babiše,“ říká Bubílková a dodává, že pokud se to přežene s kritikou někoho, vyvolá to opačný efekt.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Alena Kratochvílová