Bučení, řev a Rosatom. Ve sněmovně se hádali, kdo víc nadbíhal Kremlu

Ve čtvrtek slavil sedmdesáté narozeniny režisér Zdeněk Troška a poslanci si jeho jubileum připomněli debatou, která chvílemi připomínala komedii Slunce, seno a pár facek. Na fyzické násilí nakonec nedošlo, ale došlo na sněmovní klasiku v podobě křiku a bušení do lavic. Poslanci se pohádali, kdo je proruský a kdo nechal Rosatom dojít až do finále tendru na Temelín.

Vše odstartovala věta ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) adresovaná stínovému premiérovi a místopředsedovi hnutí ANO Karlu Havlíčkovi.

„Proruští politici, jako Karel Havlíček, kolikrát jsme tady slyšeli, že je potřeba, aby tendrů na Dukovany se zúčastnil Rosatom, že to bude kompetetivní výhoda a plno cizích slov, jenom nechtěl Rusy a Číňany vyhodit z tendru,“ řekl doslova ministr financí s tím, že to, co Havlíček říkal o tom plynu, to je extravagantní názor a zajímalo by ho, kdo jiný ho v Evropě zaujímá kromě Karla Havlíčka.

„To znamená, vy si něco objednáte, a vůbec nevíte, co dostanete. To je interpretace Karla Havlíčka. On tomu možná věří, ale tak to prostě není. Odřízli jsme se od ruského plynu a děláme všechno pro to, abychom se odřízli od ruské ropy. Tak to je.“

Na to zareagoval opoziční poslanec Jiří Mašek (ANO).

„Pan ministr nás tady nejprve školil k tomu, o čem tady můžeme v těch faktických věcech mluvit, ať se držíme tématu a sám najednou ulítl a označil mého kolegu pana Havlíčka proruským politikem. Tohleto říkáte vy, kteří byste mohli protirusky okamžitě nějakým způsobem fungovat v tom, že byste se třeba zřekli té výjimky na ruský plyn? Vy to neuděláte. V tichosti vám to totiž vyhovuje, protože nám to snižuje tu cenu,“ nařkl Stanjuru z pokrytectví.

Bez reakce nenechal vystoupení ministra financí ani „napadený“ Karel Havlíček (ANO).

„Pane ministře financí, řízení financí vám moc nejde. Když se podíváme na výsledky, je to katastrofa. Když se pouštíte ještě do diskuse nad energetikou, pak už je to úplná katastrofa,“ začal bývalý ministr kriticky s ohledem na resort, který Zbyněk Stanjura vede.

„Prosím pěkně, dohledejte si některé informace,“ vyzval potom ministra Havlíček s tím, že stačí přečíst si pár odborných článků.

„Teď to vůbec není o tom, že by někdo chtěl nebo nechtěl nějaký ruský plyn nebo ruskou ropu. Vy velmi dobře víte, že to tak není. Velmi dobře to víte, protože si myslím, že jste relativně inteligentní člověk,“ pochválil svého kolegu.

„Ale pokud zde budete ukazovat minulost, tak fajn, tak se o ní pojďme bavit. Pojďme se bavit o tom, jak probíhal tendr na Temelín. Pojďme se podívat na to, jak vláda, ve které vy jste byl, ve které byl pan premiér Fiala, ve které byl ještě jeden člen této vlády, nechala Rosatom dojít až do finále. Nechali jste ho tam dojít z mého pohledu pragmaticky. Nechali jste ho tam dojít proto, protože jste tenkrát tlačili na cenu,“ vyjádřil Havlíček svým způsobem pochopení pro zmíněné kroky a pokračoval.

„Takže, prosím pěkně, jestli se o tom chcete bavit, klidně to pojďme otevírat a budeme klást jeden argument za druhým. Nechci být vůči vám útočný, protože to, co jste říkal, je úplně směšné, pane premiére. Zameťte si, prosím, před vlastním prahem. Děkuji,“ zakončil Karel Havlíček svoji řeč za potlesku z řad poslanců hnutí ANO a přenechal řečnický pultík svojí kolegyni a stínové ministryni financí Aleně Schillerové.

„Zase jsem to nevydržela, dneska jsem nechtěla vystupovat,“ omlouvala se za svoje vystoupení na úvod místopředsedkyně nejsilnějšího opozičního hnutí.

„No, já si myslím, že tady tato krásná rozprava ukázala, co si štěbetají vrabci na střeše, kdo je vlastně skutečným premiérem této vlády. Já si myslím, že to všichni vidíme, kdo do všeho mluví, ke všemu se vyjadřuje, všude byl a všechno zná. Jenom ty finance, ty finance, ty mu tedy fakt nejdou,“ prohlásila a opět sklidila potlesk a smích z řad poslanců hnutí ANO.

Zmíněné debatě se věnovala i zpravodajská televize CNN Prima NEWS, která ji popsala jako plnou slovních přestřelek a nálepkování, kdo je jaký politik a odborník.

„Tak vypadala čtvrteční schůze v Poslanecké sněmovně při interpelacích. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) označil předsedu stínové vlády hnutí ANO Karla Havlíčka za proruského politika. Od opozice za to schytal silnou kritiku,“ napsala televize na svůj web a pokračovala tím, že místo klidného čtvrtečního dopoledne znělo sálem bučení a řev.

Uvedla také vyjádření předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09), která na slovních přestřelkách v Poslanecké sněmovně, které jsou v poslední době poměrně běžné, nevidí nic neobvyklého.

„V zápalu diskuse to je běžná věc,“ řekla k tématu Pekarová.

