Budete Němci. Rychle! Německo nabízí občanství, už je zle

reklama

Koalice Spolkové republiky Německo v čele se sociálním demokratem Olafem Scholzem vyslala vstřícný vzkaz arabsky hovořícím lidem. Podle deníku Bild jim slibuje, že se brzy budou moct stát občany nejbohatší země EU.

„Semaforová koalice inzeruje na sociální síti, že se cizinci budou brzy moct stát občany Německa. S pomocí turbo procesu,“ napsal k tématu server nejčtenějšího listu Bild. „Ministerstvo zahraničí potvrdilo BILDu pravost tweetu. Jako by tu nebyla uprchlická krize s rekordní imigrací (350 000 žádostí o azyl v roce 2023),“ upozornil server nejčtenějšího listu.

Anketa Má Markéta Pekarová Adamová vaši důvěru? Má 2% Nemá 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 17433 lidí

Nový zákon o možnosti ponechat si své první občanství, až jedinec získá i to německé, má platit od 26. června 2024.

„Každý, kdo získá německé občanství, si může ponechat své předchozí občanství. I když získáte jinou státní příslušnost, můžete si ponechat svou německou státní příslušnost,“ lze se dočíst na sociální síti X. „Lidé, kteří splňují požadavky, se mohou stát občany po 5 letech legálního pobytu v Německu. Období naturalizace lze zkrátit na 3 roky. To je možné například při zvlášť dobrém prospěchu ve škole, v zaměstnání, občanské angažovanosti nebo zvlášť dobrém ovládání německého jazyka,“ stojí dále ve vláknu pod příspěvkem.

„Pro bývalé gastarbeitery, smluvní pracovníky v bývalé Německé demokratické republice, existují zjednodušení, nemusejí dokládat písemný doklad o úrovni jazykových znalostí ani skládat naturalizační test, postačí ústní znalost německého jazyka. V zásadě to bude platit i pro životní partnery,“ upozornilo Regionální německé centrum (RDZ) v Káhiře (Egypt).

Fotogalerie: - Debata s kandidáty SPD

Ale pozor. Žadatel o občanství prý bude muset také něco splnit.

„Každý, kdo si přeje získat německý pas, musí být schopen uživit sebe a svou rodinu. Výjimky se týkají například gastarbeiterů, smluvních pracovníků v bývalé Německé demokratické republice nebo lidí, kteří se starají o své příbuzné a pobírají tak ‚občanský příspěvek‘. Předpokladem naturalizace je závazek vůči svobodnému demokratickému politickému systému. To je doplněno uznáním zvláštní historické odpovědnosti Německa za nacistickou nadvládu a její důsledky a zahrnuje ochranu židovského života a závazek zakázat vedení agresivní války,“ uvedlo RDZ.

Pravicová opozice v podobě CDU/CSU varuje, že semaforová koalice vlastně pobízí další lidi k nelegální migraci do Německa.

Anketa Škodí Andrej Babiš České republice? Škodí 13% Neškodí 85% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 35840 lidí

„Zákon o občanství semaforové koalice je dalším tahounem nelegálního přistěhovalectví. Aktivní propagace dvojího občanství v arabském světě dále podpoří nelegální přistěhovalectví do Německa,“ pravil předseda regionální skupiny CSU Alexander Dobrindt pro BILD.

„Nemůžete aktivně zvát každého, kdo se chce poněmčit, do Německa. Pas musí být koncem úspěšné integrace – neměl by být ‚prostředek‘ lákající cizince do Německa vágními sliby. Ministryně zahraničí Annalena Baerbock to musí ‚okamžitě napravit‘,“ padlo z úst Manuela Hegela (CDU).

Server listu Handelsblatt upozornil, že v zemi žije více než dvanáct milionů lidí s migrantským původem bez německého občanství. To je asi každý sedmý obyvatel.

Dosud v legislativě platí, že cizinci musí v rámci splnění podmínek pro získání občanství žít v Německu „trvale a zákonně“ po dobu osmi let, než získají nárok na naturalizaci. Dále je nutná „dostatečná znalost němčiny“. Znalost právního a společenského řádu a životních podmínek v Německu. Žadatelé o občanství navíc musí úspěšně složit test.

Psali jsme: Migranti podle Merkelové jako Karel Kryl? Zamyšlení Petra Žantovského o uprchlictví „Vyhrožují, hledají nepřítele.“ Velká akce, aby EU nemohla zavést cenzuru. Sešli se všichni Ministr Lipavský: Máme konkrétní návrhy na reformy migračního systému Nikoliv úřadování, spíše pobyt. Literát Červenka o roce s Pavlem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama