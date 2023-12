Budete žít v bolestech, říká vám Fiala a okrádá vás. Petr Žantovský jasně

Mediální analytik Petr Žantovský ostře zkritizoval vládu Petra Fialy, o jehož vládě prohlásil, že jedná v duchu diktátorského hesla „rozděl a panuj“. Celou pětikoalici označil za „kindermanagement“. Konstatoval, že premiér svými kroky vzkazuje lidem, kteří zoufale čekají na svou operaci, že si ještě budou muset počkat a žít v bolestech. Přitom je povinností státu postarat se o zdraví lidí. Tak to vidí Petr Žantovský. „Stát lidi okrádá o pojištění. Rozdává to pojišťovnám a ty si z toho dělají byznys,“ dodal.

Ke společné debatě se po čase opět sešli publicista Petr Žantovský a Vladimír Franta. Na kanále YouTube v cyklu O lecčems a mnohém debatovali o protestech lékařů.

V úvodu se však vrátil ke stávce učitelů z konce listopadu a vládu Petra Fialy (ODS) varoval, že si zadělává na veliké problémy.

„Tam bylo 75 procent škol. Tam bylo 75 procent cechů. Čili to není legrace. Já myslím, že tenhle režim si zadělává velkýma mílovýma krokama na problémy,“ varoval Žantovský.

Činnost vlády zhodnotil tvrdými slovy.

„To, co naše vláda dělá, a to na všech frontách svých portfejí, je nekonečná přehlídka improvizací plynoucích z neznalosti, diletantismu a snahy odsunout problém do neviditelna, aby bylo vidět, jací jsme my v té Strakovce kabrňáci. A ještě vyhodíme z okna, pardon, do kapes spřízněných agentur, desítky milionů za billboardovou kampaň na téma ‚našeho kabrňáctví‘. Až budete hledat příhodné české úsloví, které by se mohlo týkat případného ukončení panování tohoto panstva, pak nejvhodnější bude jistě ‚Včera bylo pozdě‘,“ konstatoval Žantovský.

Vláda podle něj chce protesty učitelů umlčet i tím, že jim přidá pár korun a pak bude před sebou dál tlačit pověstnou „kuličku liberálního kapitalismu“.

Všiml si však také, že v souvislosti s protestem učitelů se objevila skupina paní Mazancové, což je asi 100 lidí.

Předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová, která se vymezila proti demonstraci z konce listopadu, je členkou TOP 09. „A to je přesně to, co každý správný diktátor potřebuje, že jo? Rozděl a panuj. To se strašně hodí, takže máme první diverzní jednotku, která to rozbíjí. Samozřejmě že problémem do jisté míry je i pan Středula, který neskrývá politické ambice,“ podotkl.

„Konec konců, to dnešní téma k tomu (k velkým problémům režimu) přispívá,“ našel spojnici mezi oběma protesty Žantovský.

„Po úspěšné stávce pracovníků ve školství před vládou vyvstal další vážný problém, a to hrozící stávka lékařů. Otázka finančního ohodnocení lékařského stavu je u nás dlouhodobá, zpravidla řešená různým flikováním, a nejinak je tomu i dnes. Premiér slibuje miliardy, ale už neříká, kde je vezme. Zřejmě v kasičce VZP. Jenže ta se cítí právem ohrožena, protože bude muset tím pádem ty finance vzít někde jinde. A to už taky dobře známe – odkládání tzv. neakutních operací příkladně. Vysvětlete prosím někomu, kdo už dva roky víceméně nechodí a čeká na endoprotézu, že se kvůli výronu mysli páně premiéra má připravit na další roky čekání a invalidity?“ ptal se analytik.

V obecné rovně konstatoval, že v Česku vládne „kindermanagemet“. „Když se podíváte na lidi, jako je předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), nebo ministr Ivan Bartoš, nebo ministr Martin Kupka (ODS), tak to sice nejsou úplný mladíčci a mladice, ale jsou to lidé, na které pravděpodobně ještě nedolehly ty nejzákladnější problémy, které tady teď ventilujeme,“ konstatoval.

Obě akce, ať už protest lékařů, nebo demonstrace učitelů se vydařily, ať už i média hlavního proudu říkají cokoliv.

Franta nabídl cynický protiargument. „Co když se na to ta vláda dívá tak, že kdo neumí nic, tak nakonec učí. A že ti lékaři sice léčí, ale příroda také uzdravuje.“

Žantovský na tuto poznámku bleskově odpověděl srovnáním Česka a USA.

„Zdraví a péče o zdraví je povinností státu, pokud si to lidé platí a my si to platíme,“ poznamenal s tím, že ve Spojených státech i lidé často nic neplatí a tam je zdraví jejich soukromou věcí. „Není tam povinné zdravotní pojištění. Ale my si tady platíme zdravotní pojištění. A tudíž stát má povinnost se o nás postarat,“ zdůraznil. „Stát lidi okrádá o to pojištění. Rozdává to pojišťovnám a ty si z toho dělají byznys,“ dodal s tím, že VZP si žije tak dobře, že „tam snad jezdí v bavoráku i vrátnej“.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 je podle Žantovského zcela nekompetentní, ač je sám lékař, a svým počínáním k současným problémům hodně přispěl.

Žantovský poznamenal, že platy ve zdravotnictví opravdu nejsou malé, ale je třeba brát ohled na to, že lékaři dělají těžkou práci. „Je to také jistá forma nenajedenosti, abych tak řekl. A teď mohou mít lékaři pocit, že si tady s nimi někdo vytírá podlahu, nebo něco jiného. Ta nekomunikace je naprosto šílená,“ nešetřil kritikou Žantovský s tím, že vláda se ještě v billboardové kampani chválí, jak dobře to dělá. „Nedělá,“ zdůraznil analytik.

