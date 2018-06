Byl jste v kontaktu s Rusy, nařkli činitele Brexitu. Hon na čarodějnice, odmítá nařčený

Také ve Velké Británii chtějí zjistit, do jaké míry bylo rozhodování voličů před hlasováním o Brexitu ovlivněno Ruskem. Ať už přímo, či nepřímo. Poslanec výboru, který se vyšetřováním těchto okolností zabývá, Damian Collins, nyní naznačuje, že někteří představitelé Brexitu byli v kontaktu s Moskvou. Konkrétně jmenoval Aarona Bankse, který stojí za webovou stránkou Leave.EU a s ní související kampaní za vystoupení země z EU.

Samotný Banks označuje obvinění ze spolupráce s ruskou stranou za nehorázná. Odmítá jak finanční výpomoc ze strany Ruska, tak jakoukoli koordinaci kampaně. Úspěšný byznysmen a filantrop souhlasil s tím, že vše vysvětlí před poslanci. Před britské poslance by měl předstoupit zítra ráno. Zpravodajské agentuře Reuters sdělil, že on a další příznivci Brexitu jsou vystaveni honu na čarodějnice.

Pochybnosti nad svými tvrzeními však probudil samotný Banks. Mimo jiné tvrdil, že se s ruským velvyslancem ve Velké Británii sešel pouze jednou, ale deník Sunday Times nyní přišel s informací, že mělo dojít nejméně ke třem schůzkám. „Pan Banks by měl vše vysvětlit. Veřejnost má právo vědět, jak často a do jaké míry se stýkal s představiteli Ruska,“ komentuje aktuální zjištění předseda vyšetřovacího výboru Collins.

Podle Collinse je toto zjištění velmi důležité a on sám má na zítřejší slyšení připraveno hned několik otázek. „Já a jistě i mnoho dalších poslanců chceme zjistit, jak pan Banks svůj blízký vztah s ruským velvyslancem využíval v kampani. Měl z toho nějaké peníze? Využil je přímo k financování kampaně za Brexit? Pokud to tak není, potom je to v pořádku. Ale vzhledem k tomu, jakou roli on sám hrál v kampani, prostě mám právo takové otázky klást,“

Banks rovněž odmítá, že by profitoval z obchodování v Rusku. „Nic takového se prostě nestalo. A pokud mi tedy Rusko slíbilo nějakou finanční pomoc, stále čekám na šek,“ odpověděl na dotaz médií s nadsázkou. Poté již ve vážnějším tónu opět zopakoval, že všechna obvinění vznesená v tomto směru jsou lživá. „Snaží se zdiskreditovat každého, kdo se nějakým způsobem na Brexitu podílel. Je to jen klasický hon na čarodějnice.“

