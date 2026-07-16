Byl zdrogovaný, policie zasáhla, zemřel. Česko musí vyplatit odškodné sestře mrtvého Roma

Muž zemřel v červnu 2021 poté, co pod vlivem pervitinu napadal lidi, tloukl hlavou do auta a při zásahu pokousal policisty. Hlídka jej srazila na zem a několik minut držela v poloze na břiše.
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Evropský soud dospěl k závěru, že samotný zákrok byl nepřiměřený. V rozsudku uvedl, že muž byl viditelně zraněný, krvácel z úst a policista přesto přibližně čtyři minuty klečel na jeho zádech nebo krku. „Podle názoru Soudu toto jednání prokazovalo zjevnou neúctu k jeho životu a utrpení, které vytrpěl,“ stojí podle České justice v rozsudku.
Soud zároveň připomněl, že policista nesledoval zdravotní stav muže a neověřil jeho životní funkce poté, co se přestal hýbat.
Rasový motiv podle ESLP zůstal stranou
Největší výhrady však soud směřoval k následnému vyšetřování. České úřady podle něj dostatečně neprověřily, zda při zákroku nehrála roli etnická příslušnost zemřelého.
Podle rozsudku bylo nesporné, že policisté věděli, že zasahují proti Romovi. Přesto se GIBS ani další orgány dostatečně nezabývaly možným vlivem předsudků či institucionálního rasismu.
„Policisté vědomě zasáhli v romské čtvrti proti Romovi. Nikdy nebylo zpochybněno, že si byli vědomi jeho etnické příslušnosti,“ uvedl Evropský soud pro lidská práva.
Soud zároveň kritizoval, že GIBS romské svědky vůbec nevyslechla a podle jeho závěrů jí chybělo „nezávislé pochopení rasové dynamiky přítomné nebo vnímané během incidentu“.
Nevědomá zaujatost nemusí být vidět
Evropský soud zdůraznil, že diskriminace nemusí mít podobu otevřeného rasismu.
„Nevědomá zaujatost se nemusí projevovat otevřeným nepřátelstvím, ale i ignorováním životů nebo potřeb romských jedinců,“ uvedl soud.
Podle něj se české úřady vůbec nepokusily prověřit, zda institucionální rasismus mohl ovlivnit chování policistů.
Česko musí zaplatit odškodné
Česká republika musí sestře zemřelého vyplatit 20 tisíc eur za nemajetkovou újmu a dalších 10 660 eur za náklady řízení, dohromady přibližně 750 tisíc korun.
V závěru rozsudku Evropský soud připomněl také dlouhodobé zprávy o postavení Romů v České republice. Odkázal na zjištění Rady Evropy i Agentury EU pro základní práva, podle nichž Romové v Česku nadále čelí vysoké míře diskriminace a patří mezi skupiny nejčastěji ohrožené trestnými činy z nenávisti.
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