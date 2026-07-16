Věštec Petr Pavel? Slova o Trumpově „výprasku ČR“ hned narazila

Po návratu ze summitu NATO v turecké Ankaře, kde českou delegaci vedl premiér Andrej Babiš a Petr Pavel si u Ústavního soudu vysoudil alespoň účast coby řadový člen delegace, se prezident pustil do veřejného hodnocení summitu.
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Podle Pavla se v NATO používá diplomatický jazyk. “Když někoho chválíte, chválíte ho jmenovitě. Když ho kritizujete, uděláte to tak, aby mu to došlo, ale neřeknete to explicitně. Donald Trump například v úvodu svého vystoupení použil formulaci, že všichni spojenci až na jednu specifickou výjimku pochopili význam zvyšování obranných výdajů. Ano, jsme to my. Všichni spojenci kolem stolu to samozřejmě vědí, ale Donald Trump to nemusel říkat explicitně. A také to neřekl, což od něj bylo velice šetrné. Z mého pohledu to diplomatický výprask byl. Z pohledu někoho, kdo to takto vnímat nechce, bylo vlastně všechno v pořádku, protože Českou republiku nikdo výslovně nejmenoval v negativním smyslu. To je sice pravda, ale neznamená to, že jsme nebyli kritizováni. Byli jsme podrobeni diplomatické kritice,“ nechal se v rozhovoru pro MF Dnes slyšet prezident Pavel.
Pavel Šik, poradce ministra zahraničních věcí Petra Macinky, na svém facebookovém profilu zveřejnil podrobný text, v němž trhá Pavlova tvrzení na kusy. Pavel si totiž podle něho Trumpova slova vyložil naprosto špatně. Anebo prý vědomě lže. „Prezident Pavel buď vědomě lže, anebo – a to je ta horší varianta – vůbec se neorientuje a neposlouchá, co říká nejmocnější muž planety zcela otevřeně a jasně do kamery,“ napsal Pavel Šik hned v úvodu svého komentáře na sociální síti Facebook v reakci na rozhovor Petra Pavla pro MFD, ve které tvrdí, že Trump dal Česku v Ankaře výprask.
“Prezident Pavel v dnešním velkém rozhovoru pro iDNES říká, že summit byl pro Českou republiku "diplomatickým výpraskem." Proč si to myslí, uvedl vzápětí. Donald Trump podle něj v neveřejném projevu na úvod samotného summitu hovořil šetrně, protože chválil jmenovitě, ale kritizoval nepřímo. Trump prý zmínil, že všichni spojenci až na jednu specifickou výjimku pochopili význam zvyšování obranných výdajů. Pak ze sebe Pavel v honosné atmosféře rozhovoru udělá zcela suverénně a sebejistě experta na čtení mezi řádky toho, kterou zemi tím Trump myslí, a dodá, že tou zemí je podle něj nepochybně Česká republika (samozřejmě téhle vlády). Jenže všichni, kdo nepovažují Trumpa za odpudivou bytost, znají a sledují ho, ví, že jeho zvykem je naopak nemluvit šetrně a většinou standardně říká věci nahlas tak, jak si je myslí. A také ví, že ani tentokrát se nedržel nijak zpět a nemluvil “šetrně." Je možné, že na samotném summitu u kulatého stolu za zavřenými dveřmi, kde Pavel se sluchátky seděl za Babišem, neřekl explicitně, kterou zemi myslel. Ale všichni, kteří jen trochu na summitu chápali souvislosti a poslechli si i o čem mluví společně s generálním tajemníkem Ruttem na společné tiskové konferenci těsně před summitem, samozřejmě slyšeli naprosto jasně, o kom mluví. Nejen, že vůbec nebyl šetrný, ale dokonce bych řekl, že byl velice ostrý, když se před kamerami velice explicitně obul do Španělska,” konstatuje Šik.
V reakci na Pavlova tvrzení napadají Pavla Šika jen dvě možná vysvětlení. “Buď se prezident už uchýlil do role opozičních politiků, kteří vědomě lžou, když konspirativně manipulují zcela jasná fakta způsobem, který jim politicky vyhovuje. Pak si ale říkám, že to přece není obhajitelné, že by prezident takhle lacině popíral realitu a snížil se na takovou úroveň. A pak mě napadá druhá, asi ještě horší varianta. Že všichni politici na summitu sice naprosto přesně věděli, o kom Trump mluví, protože se zajímají o to, co nejmocnější muž Aliance dlouhodobě říká a zároveň slyšeli krystalicky čistou, vůči Španělsku velmi kritickou tiskovku, ale jediný, kdo vůbec nic nepochopil, vůbec se neinformoval a nezajímal se o skutečné souvislosti, byl náš prezident. Že nejenže neumí číst mezi řádky, ale ani se neorientuje ve zcela zřejmých souvislostech, i když se rád staví do role experta na diplomacii a Alianci. Chápu, že neměl s sebou své poradce, kteří by mu realitu vysvětlili, ale podle mého by toho měl být schopný i sám. Všichni ví, že Petr Pavel má problém s Andrejem Babišem. Očividně si přeje, aby mohl říct, že i Donald Trump s ním má problém. Jenže Andrej Babiš fakt není Pedro Sánchez, pane prezidente,” dodává Pavel Šik.
Podle exministra zahraničních věcí a ředitele Diplomatické akademie Cyrila Svobody je na místě se domnívat, že Trump skutečně mluvil spíše o Španělsku. Ovšem i kdyby ta slova mínil na adresu České republiky, týkají se předchozí vlády.
„Vzhledem k tomu, že to Donald Trump neřekl natvrdo, oba dva výklady jsou možné. Prezident Pavel si myslí, že to je o České republice a poradce ministra Macinky si myslí, že to je o Španělsku. Osobně se kloním k tomu, že tím myslel Španělsko, protože tato země je pro Spojené státy mnohem významnější země než Česká republika,“ říká Svoboda pro ParlamentníListy.cz.
V kritice by podle svých slov byl opatrný. „A to proto, že se mluví o minulých výdajích, o výdajích za minulý rok. Proto si myslím, že se nemluví o České republice dnes, protože jaká bude investice do obrany za letošní rok se dovíme ze státního závěrečného účtu a z posudku Severoatlantické aliance, zda peníze vynaložené na obranu byly vynaloženy správně. Dokud se toto nestane, není možné o České republice říct, zda své závazky plní nebo neplní. Pořadí, ve kterém zástupci členských států na summitu vystupovali, bylo podle verifikovaných výdajů a verifikován byl státní závěrečný účet za loňský rok,“ konstatuje.
„Moje doporučení je, abychom konečně přestali počítat kanóny a začali počítat mrtvé. K tomu nikdo nemá odvahu. Kolik lidí ještě má zemřít na frontě? Není to stejně závažný argument jako ten, kolik dáme na kanóny? Položil bych to minimálně na stejnou misku vah. Jsem proto přesvědčen, že summit v Ankaře byl totální průšvih. Opravdu totální průšvih, abych nepoužil horší slovo. Důvody jsou tři. Aliance sice deklarovala soudržnost, jednotu a sílu. To dělala ještě pár měsíců před úprkem z Afghánistánu, takže tohle mě neohromuje. Co mě zajímá, že političtí lídři neřekli to, co nás učí Carl von Clausewitz. Tedy čeho chceme dosáhnout. Čeho chceme dosáhnout na Blízkém východě, na Ukrajině a ve vzájemných vztazích. Z toho jsme se nedozvěděli nic,“ říká Cyril Svoboda.
Pokud někdo řekne, že jsme soudržní, silnější než vždycky a jednotní, tak je podle něho na místě otázka. “Když jste takhle všichni jednotní, jak jste se dohodli o tom, co uděláme s Íránem, Blízkým východem a Ukrajinou? Anebo pozor, může být také jiná otázka, kterou nikdo nemá odvahu říct. Tedy: co nám je do toho? Aliance může říct: je Ukrajina naším členem? Není. Je Írán členem aliance? Není. Tak to řešit nebudeme. Jenže my o tom mluvíme, ale neřešíme. Možnosti jsou dvě. Ty státy nejsou členy NATO, tak to nechme plavat, ať se to vyvíjí, jak chce. Nebo se k nim chováme tak, že to alianci jako celek musí zajímat, potom mi chybí jasné slovo kromě toho, že Ukrajinu podporujeme atd. Chybí mi strategický cíl,” konstatoval Cyril Svoboda pro ParlamentníListy.cz.
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