Byli by akčnější. Ale taková rána od médií… Bém načrtl, jak by to vypadalo, kdyby ODS šla s někým jiným

Václav Klaus mluví o ODS jako o ukradené značce. Souhlasil by Bém s Václavem Klausem? „Za nějakých třicet let, kdy mohu vnímat ideologický vývoj ODS, se ODS strašně změnila. To má Václav Klaus určitě pravdu. Je asi třeba k tomu dodat, že se změnil politický kontext. To, jak v raných 90. letech, ale koneckonců i na přelomu milénia byla politická realita, ideologická politická realita rozdělená na tu levici a pravici a možná že na nějaké liberální politické proudy a konzervativní... ODS se vždy pyšnila tím, že je v nějaké části svého myšlení konzervativní a stojí na tradicích, a v nějaké části liberální ekonomie liberální. To se přiznám, že už v dnešní ODS opravdu nevidím, ale je realitou, že se prostě změnil vnější politický kontext, stali jsme se součástí socializující se Evropy, EU, která s původním nastavením ideologie ODS má málo společného,“ sdělil Bém.

„ODS se změnila, ale také se změnil vnější svět. Co šlo a nešlo zastavit, si neodvažuji posuzovat, protože evoluce nebo vývoj se zastavit nedá. Ale je zcela stoprocentní, že některé myšlenkové proudy z ODS vymizely, a já se vždycky rád hlásím k něčemu, co tak trochu rámovalo krizi v devadesátých letech, kde se vytvořila taková esence toho, co ODS znamenala,“ dodal Bém.

A proč je Bém v „ukradené značce“? „Určitě bych se asi nepodepsal pod termín ukradená značka, ale podepsal bych se pod terminus technicus prostě jiná ODS,“ uvedl Bém, který je podle svých slov ve svém nitru konzervativní a strašně nerad má převlékání kabátů.

„Hrozně se mi nelíbí a vůbec si nevážím politiků, kteří jedny volby kandidují za onu stranu a pak se zjistí, že vítr fouká odjinud... Cítím se být homo politicus, který tu politiku vnímá, ač nečte noviny, nekouká se na zprávy, tak mám odpovědnost, kterou vnímám a myslím si, že i na tom málu v těch malých komunitách, v těch základních buňkách a jednotkách ODS se prostě dá kultivovat třeba něco, ostrůvek pozitivní deviace. Takže věnuji se rozvíjení a kultivaci ostrůvku pozitivní deviace, nevěřím na nějaké zázraky, že bychom se měli někdy vrátit tam, kde jsme byli na začátku 90. let. Původní ODS se určitě nevrátí, ale jsem přesvědčen, že je to stále jedna významná politická strana, která je mi ideologicky relativně blízko, byť já jsem zastánce těch přísných poděbradských artikul, tak jak je vlastně formuloval Václav Klaus, a věřím, že budoucnost je a bude příznivě nakloněná k zodpovědnosti. Že prostě nebude možné donekonečna utrácet peníze z veřejných zdrojů, které budou i ty naše budoucí generace zadlužovat, a věřím tomu, že prostě jednou narazíme na jakési pomyslné dno. A na něm je vždycky dobré, aby měli vždy možnost stavět na nějakých základech jako strom, který roste z kořenů,“ řekl.

„ODS je součástí pětikoalice, která řídí tento stát, takže je ode dna relativně hodně daleko. Ale je realitou, což asi není neobvyklé uprostřed politického mandátu, obvykle se dělají nějaké změny, tedy zvlášť v krizích, tak je celkem obvyklé, že preference padají... Ale vlastně trochu tomu rozumím, protože mluvím se spoustou lidí, ale řada z nich je naštvaná, že ODS dělá reformy pomalu, a ne důsledně, a ti druzí zase žádné reformy nechtějí, protože prostě a jednoduše žijí na jakémsi obláčku a myslí si, že to prostě je možné, že dnes je možné slibovat a utrácet z veřejných zdrojů,“ uvedl Bém a hovořil mimo jiné také o tom, že ODS vládne s ultralevicovými Piráty, což může být těžké.

Bém hovořil také o konci europoslance Jana Zahradila (ODS), který mimo jiné otevřeně hovoří o spolupráci ODS s hnutím ANO. „Kdyby ODS šla do koalice s ANO, tak určitě by to byla akčnější vláda. Ve smyslu rozhodování, ve smyslu nějakých politických prioritizací, na druhé straně by ODS dostala strašnou ránu od sdělovacích prostředků, a toho se nejspíš politická grémia bála. A taky si uvědomuje, že kampaň byla relativně vyhrocená a byla taková hodně protibabišovská, a to je také náklad, který s sebou volby nesou do těch dalších koaličních jednání. Je strašně jednoduché se vymezovat proti těm druhým, zvlášť když tedy třeba máte na straně část veřejných médií nebo sdělovacích prostředků, které ve volbách Babiše tepou, ale je to prostě náklad, sníží se tím koaliční potenciál, a jestli do budoucnosti si dovedu představit ODS a ANO? Já si ji dovedu představit. Politik, který si nedovede představit ve jménu racionálního, pragmatického a rozumného přístupu, jehož smyslem je dobře řídit stát, který si nedovede představit spolupráci s různými politickými subjekty, pokud nejsou ultramilitantní na jedné nebo na druhé straně politického spektra... Byť to politické spektrum není dávno levé a pravé... Tak si myslím, že jako prostě není dobrý politik, zjednodušeně řečeno si strašně komplikuje život, který v konečném důsledku odnesou voliči,“ sdělil.

A obviňuje expremiéra Mirka Topolánka, že v minulosti zneužil tajné služby? „Bylo by bláznovství si v dnešní době myslet, že premiér neřídí zpravodajské služby. Když se stane, že se ty zpravodajské služby neřídí, tak to může dopadnout tak jako dneska v Izraeli. Není možné se odmyslet od toho, že to je jedna z povinností hlav státu. Ale myslím si, že v mém případě si zpravodajské služby hrály s realitou a někdo to musel nějakým způsobem koordinovat. S realitou toho, že v devadesátých letech a na přelomu milénia moje, řekněme, popularita nebo obliba ve veřejných poolech byla ohrožující Mirka Topolánka. A to jsem řekl. A za tím si stojím. A není to ani nic mimořádně odvážného, takovou věc říct. ODS nebyla nikdy žádné hnutí jednoho muže. To byla politická strana postavená na vnitrostranické demokracii. Primární volby, ty znamenají, že se prostě utkají proti sobě kandidáti, kteří třeba prosazují každý něco jiného, což se stalo v mém případě. A já jsem byl velkým kritikem řady kroků, které Mirek Topolánek udělal. I koneckonců v nějakém tedy koaličním nebo aliančním propojování, podílením se na spoluvytvoření TOP 09, u které bylo zřejmé, že ODS vezme volební preference, přinejmenším ve velkých městech a speciálně v Praze, což se také stalo. Druhá věc je ta, že tyto primární vnitrostranické střety také mohou vyvolat spoustu nechtěných negativních důsledků,“ sdělil Bém. Kompromitující materiály na jeho osobu podle něj vznikaly v té době. Rozhodně by však tvrdý výrok, že Mirek Topolánek zneužil tajné služby, neřekl.

